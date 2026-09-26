Home > धर्म > Pitru Paksha 2026: 27 सितंबर को पहला श्राद्ध! भाद्रपद पूर्णिमा को लेकर दूर करें कंफ्यूजन, ऐसे करें तर्पण

Pitru Paksha 2026: 27 सितंबर को पहला श्राद्ध! भाद्रपद पूर्णिमा को लेकर दूर करें कंफ्यूजन, ऐसे करें तर्पण

Pitru Paksha 2026: पितृ पक्ष का नाम आते ही मन में अपने पूर्वजों की याद और उनके प्रति श्रद्धा का भाव जाग उठता है. लेकिन, इस बार पितृ पक्ष की शुरुआत को लेकर एक खास कंफ्यूजन था. लोग जानना चाहत थे कि, भाद्रपद पूर्णिमा का श्राद्ध 26 सितंबर को होगा या पितृ पक्ष का पहला श्राद्ध 27 सितंबर को किया जाएगा?

By: Lalit Kumar | Published: September 26, 2026 1:32:14 PM IST

Pitru Paksha 2026 First Shradh
Pitru Paksha 2026 First Shradh


Pitru Paksha 2026: पितृ पक्ष का नाम आते ही मन में अपने पूर्वजों की याद और उनके प्रति श्रद्धा का भाव जाग उठता है. लेकिन, इस बार पितृ पक्ष की शुरुआत को लेकर एक खास कंफ्यूजन था. लोग जानना चाहत थे कि, भाद्रपद पूर्णिमा का श्राद्ध 26 सितंबर को होगा या पितृ पक्ष का पहला श्राद्ध 27 सितंबर को किया जाएगा? हालांकि, अब कंफ्यूजन दूर हो चुका है. पंचांग के अनुसार, 26 सितंबर को भाद्रपद पूर्णिमा है और इसी दिन पूर्णिमा तिथि में दिवंगत हुए पितरों का श्राद्ध किया जाएगा. इसके अगले दिन यानी 27 सितंबर से पितृ पक्ष की प्रतिपदा तिथि का श्राद्ध शुरू होगा. आइए जानते हैं तारीख का पूरा कंफ्यूजन और तर्पण की सरल विधि.

26 सितंबर को पूर्णिमा श्राद्ध, 27 से पितृ पक्ष

भाद्रपद पूर्णिमा तिथि 25 सितंबर की रात से शुरू होकर 26 सितंबर की रात तक रहेगी. 26 सितंबर को पूर्णिमा की उदयातिथि होने के कारण इसी दिन भाद्रपद पूर्णिमा का स्नान-दान, पूजा और पूर्णिमा तिथि में देह त्यागने वाले पितरों का श्राद्ध किया जाएगा.

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वहीं, 27 सितंबर 2026 दिन रविवार से आश्विन कृष्ण प्रतिपदा के साथ पितृ पक्ष की शुरुआत होगी. इसलिए 27 सितंबर को पितृ पक्ष का पहला नियमित श्राद्ध माना जाएगा. जिन लोगों के पितरों की मृत्यु प्रतिपदा तिथि को हुई थी, वे इस दिन उनका श्राद्ध और तर्पण करेंगे.

भाद्रपद पूर्णिमा और पितृ पक्ष में क्या अंतर?

इस बात को लेकर लोगों में सबसे ज्यादा भ्रम रहता है. बता दें कि, पूर्णिमा तिथि में मृत्यु को प्राप्त हुए पितरों का श्राद्ध पितृ पक्ष की प्रतिपदा पर नहीं किया जाता. उनके लिए भाद्रपद पूर्णिमा के दिन ही श्राद्ध करने की परंपरा है. इसके बाद पितृ पक्ष में प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया आदि तिथियों के अनुसार संबंधित पितरों का श्राद्ध किया जाता है. इस तरह 26 सितंबर और 27 सितंबर दोनों दिन पितरों से जुड़ा धार्मिक महत्व रखते हैं, लेकिन दोनों का उद्देश्य अलग है.

ऐसे करें पितरों का तर्पण

श्राद्ध के दिन सुबह स्नान करके साफ वस्त्र पहनें. इसके बाद दक्षिण दिशा की ओर मुख करके पितरों का स्मरण करें. तर्पण के लिए जल में काला तिल और कुश मिलाकर श्रद्धापूर्वक जल अर्पित किया जाता है.

इसके बाद पितरों के निमित्त भोजन और अन्य सामग्री अर्पित करने की परंपरा है. अपनी सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मण भोजन, जरूरतमंदों को अन्न-वस्त्र का दान या भोजन कराया जा सकता है.

धार्मिक मान्यता में श्राद्ध का मूल भाव केवल कर्मकांड नहीं, बल्कि अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा, स्मरण और कृतज्ञता व्यक्त करना है.

27 सितंबर को पहला श्राद्ध क्यों?

27 सितंबर को आश्विन कृष्ण प्रतिपदा तिथि रहेगी. इसलिए जिन पितरों का देहांत प्रतिपदा तिथि को हुआ था, उनका श्राद्ध इसी दिन किया जाएगा. आगे पितृ पक्ष की अन्य तिथियों में संबंधित तिथि के अनुसार श्राद्ध कर्म किए जाएंगे.

Tags: DharmPitru Paksha 2026religion news
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