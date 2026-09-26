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Pitru Paksha 2026: बेटा न हो तो क्या बेटी कर सकती है श्राद्ध और पिंडदान? अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने बताई ये बात

Pitru Paksha 2026: पितृ पक्ष सिर्फ एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि अपने पूर्वजों को याद करने और उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करने का अवसर होता है. लेकिन जब परिवार में बेटा न हो, तो एक सवाल अक्सर सामने आता है कि, क्या बेटी अपने माता-पिता या परिवार के किसी दिवंगत सदस्य का श्राद्ध और पिंडदान कर सकती है? कथावाचक अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने क्या बताया-

By: Lalit Kumar | Last Updated: September 26, 2026 5:55:45 PM IST

Pitru Paksha 2026 rules
Pitru Paksha 2026 rules


Pitru Paksha 2026: पितृ पक्ष सिर्फ एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि अपने पूर्वजों को याद करने और उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करने का अवसर होता है. इन दिनों परिवार अपने पितरों के लिए तर्पण, श्राद्ध, पिंडदान और दान-पुण्य करते हैं. लेकिन जब परिवार में बेटा न हो, तो एक सवाल अक्सर सामने आता है कि, क्या बेटी अपने माता-पिता या परिवार के किसी दिवंगत सदस्य का श्राद्ध और पिंडदान कर सकती है? इस सवाल का जवाब देते हुए कथावाचक अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने माता सीता से जुड़ी एक प्रसिद्ध कथा का उल्लेख किया है. आइए जानते हैं इस बारे में क्या मान्यताएं प्रचलित हैं.

माता सीता ने किया था राजा दशरथ का पिंडदान?

बेटी या महिला द्वारा पिंडदान की चर्चा होने पर गया की माता सीता से जुड़ी कथा का अक्सर उल्लेख किया जाता है. अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने भी अपनी कथा में इस प्रसंग का जिक्र किया है. प्रचलित धार्मिक कथा के अनुसार, भगवान श्रीराम, माता सीता और लक्ष्मण राजा दशरथ के श्राद्ध कर्म के लिए गया पहुंचे थे. कहा जाता है कि श्रीराम और लक्ष्मण किसी कार्य से वहां से चले गए. इसी दौरान राजा दशरथ ने माता सीता से पिंड की इच्छा व्यक्त की.

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कथा के अनुसार, उस समय श्राद्ध के लिए आवश्यक सामग्री उपलब्ध नहीं थी. तब माता सीता ने फल्गु नदी की रेत से पिंड तैयार कर राजा दशरथ को अर्पित किया. गया स्थित सीता कुंड को भी इसी प्रसंग से जोड़कर देखा जाता है. यह कथा धार्मिक परंपरा में महत्वपूर्ण मानी जाती है. हालांकि, इसके विवरण अलग-अलग धार्मिक स्रोतों और स्थानीय परंपराओं में अलग रूप में मिल सकते हैं.

तो क्या बेटी श्राद्ध और पिंडदान कर सकती है?

श्राद्ध और पिंडदान से जुड़े नियम हर क्षेत्र, परिवार और संप्रदाय में एक जैसे नहीं होते है. पारंपरिक रूप से कई हिंदू परंपराओं में पुत्र को श्राद्ध का प्रमुख कर्ता माना गया है. लेकिन पुत्र न होने की स्थिति में महिला द्वारा श्राद्ध कर्म किए जाने के उदाहरण और परंपराएं भी मिलती हैं.

कुछ परिवारों में बेटी अपने माता-पिता के लिए श्राद्ध या पिंडदान करती है. वहीं, कुछ परंपराओं में पत्नी, बहू या परिवार के किसी अन्य सदस्य द्वारा भी श्राद्ध कर्म किए जाने की बात कही जाती है. इसलिए बेटी श्राद्ध कर सकती है या नहीं, इसका एक ही सार्वभौमिक उत्तर सभी परंपराओं के लिए लागू नहीं किया जा सकता. परिवार की परंपरा, स्थानीय रीति-रिवाज और संबंधित धार्मिक पद्धति को ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है.

श्राद्ध और पिंडदान में क्या अंतर है?

अक्सर लोग श्राद्ध और पिंडदान को एक ही मान लेते हैं, जबकि दोनों शब्दों का अर्थ अलग है. बता दें कि, श्राद्ध एक व्यापक धार्मिक कर्म है, जिसका उद्देश्य पितरों के प्रति श्रद्धा और सम्मान प्रकट करना माना जाता है. इसमें तर्पण, पिंड अर्पण, भोजन और दान जैसी परंपराएं शामिल हो सकती हैं.

वहीं, पिंडदान में पितरों के निमित्त पिंड अर्पित किए जाते हैं. पितृ पक्ष के दौरान मृत्यु तिथि के अनुसार संबंधित पितरों के लिए श्राद्ध कर्म करने की परंपरा है.

Pitru Paksha 2026 कब से शुरू होगा?

साल 2026 में 26 सितंबर को पूर्णिमा श्राद्ध होगा. इसके अगले दिन यानी 27 सितंबर को प्रतिपदा तिथि का पहला नियमित श्राद्ध किया जाएगा. इसके बाद पितृ पक्ष की अलग-अलग तिथियों पर संबंधित पितरों के लिए श्राद्ध कर्म किए जाएंगे. 10 अक्टूबर 2026 को सर्वपितृ अमावस्या के साथ पितृ पक्ष का समापन होगा.

बेटी को क्या करना चाहिए?

अगर परिवार में बेटा नहीं है और बेटी अपने माता-पिता या पितरों के लिए श्राद्ध करना चाहती है, तो सबसे पहले अपने कुल की परंपरा और स्थानीय धार्मिक विधि के अनुसार जानकारी लेना उचित रहेगा. किसी योग्य आचार्य या पुरोहित से विधि और तिथि की पुष्टि करके श्राद्ध कर्म किया जा सकता है.

Tags: DharmPitru Paksha 2026religion news
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