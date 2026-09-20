Home > धर्म > Pitru Paksha 2026: 26 या 27 सितंबर… कब से शुरू हो रहे हैं श्राद्ध? नोट करें पितृ पक्ष की पूरी तिथि और विधि

Pitru Paksha 2026: 26 या 27 सितंबर… कब से शुरू हो रहे हैं श्राद्ध? नोट करें पितृ पक्ष की पूरी तिथि और विधि

Pitru Paksha 2026 Date: हिंदू धर्म में पितृ पक्ष इसी कृतज्ञता और पूर्वजों के स्मरण का समय माना जाता है. इन दिनों लोग अपने दिवंगत परिजनों को याद करते हैं, उनके नाम से तर्पण और श्राद्ध करते हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं. लेकिन, 2026 में पितृ पक्ष आखिर 26 सितंबर से शुरू होगा या 27 सितंबर से? नोट करें सही तिथि-

By: Lalit Kumar | Published: September 20, 2026 5:09:08 PM IST

Pitru paksha 2026 Date
Pitru paksha 2026 Date


Pitru Paksha 2026 Date: कहते हैं, इंसान दुनिया से चला जाता है, लेकिन उसकी यादें और उसके संस्कार पीढ़ियों तक परिवार के साथ रहते हैं. हिंदू धर्म में पितृ पक्ष इसी कृतज्ञता और पूर्वजों के स्मरण का समय माना जाता है. इन दिनों लोग अपने दिवंगत परिजनों को याद करते हैं, उनके नाम से तर्पण और श्राद्ध करते हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं. लेकिन, 2026 में पितृ पक्ष आखिर 26 सितंबर से शुरू होगा या 27 सितंबर से? इसको लेकर काफी भ्रम है. दरअसल, 26 सितंबर को पूर्णिमा श्राद्ध होगा, जबकि 27 सितंबर को प्रतिपदा श्राद्ध के साथ मुख्य पितृ पक्ष की शुरुआत मानी जाएगी. वहीं, पितृ पक्ष का समापन 10 अक्तूबर को सर्वपितृ अमावस्या के साथ होगा.

26 या 27 सितंबर, कब से शुरू होगा पितृ पक्ष?

2026 में भाद्रपद पूर्णिमा का श्राद्ध 26 सितंबर, शनिवार को किया जाएगा. पूर्णिमा तिथि 25 सितंबर की रात 11:06 बजे शुरू होकर 26 सितंबर की रात 10:18 बजे तक रहेगी. वहीं, 27 सितंबर, रविवार को प्रतिपदा श्राद्ध होगा और इसी दिन से मुख्य पितृ पक्ष यानी महालया पक्ष की शुरुआत मानी जाएगी. यानी दोनों तारीखें महत्वपूर्ण हैं, लेकिन उनका धार्मिक महत्व अलग है.

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Pitru Paksha 2026 की मुख्य श्राद्ध तिथियां

तारीख                   श्राद्ध

26 सितंबर               पूर्णिमा श्राद्ध

27 सितंबर               प्रतिपदा श्राद्ध

28 सितंबर               द्वितीया श्राद्ध

29 सितंबर               तृतीया श्राद्ध

30 सितंबर               चतुर्थी और पंचमी श्राद्ध

1 अक्टूबर               षष्ठी श्राद्ध

2 अक्टूबर               सप्तमी श्राद्ध

3 अक्टूबर               अष्टमी श्राद्ध

4 अक्टूबर               नवमी श्राद्ध

5 अक्टूबर              दशमी श्राद्ध

6 अक्टूबर               एकादशी श्राद्ध

7 अक्टूबर               द्वादशी और मघा श्राद्ध

8 अक्टूबर               त्रयोदशी श्राद्ध

9 अक्टूबर               चतुर्दशी श्राद्ध

10 अक्टूबर              सर्वपितृ अमावस्या

किस दिन किसका श्राद्ध किया जाता है?

पितृ पक्ष में श्राद्ध आमतौर पर उस तिथि के अनुसार किया जाता है, जिस तिथि को संबंधित पूर्वज का निधन हुआ था. इसलिए केवल कैलेंडर की तारीख देखना पर्याप्त नहीं होता है. उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति का निधन कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि को हुआ था, तो उनका श्राद्ध पितृ पक्ष की सप्तमी तिथि को किया जाता है. वहीं, जिन पूर्वजों की मृत्यु की तिथि ज्ञात नहीं होती है, उनके लिए सर्वपितृ अमावस्या का विशेष महत्व माना जाता है. 2026 में यह 10 अक्टूबर को होगी.

श्राद्ध करने की सरल विधि

  • श्राद्ध कर्म को श्रद्धा और परंपरा के अनुसार किया जाता है. सामान्य रूप से सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनें और पूजा के लिए शांत स्थान चुनें. 
  • इसके बाद पितरों का स्मरण करते हुए जल, काले तिल और कुशा से तर्पण किया जाता है. परिवार की परंपरा के अनुसार पिंडदान भी किया जा सकता है.
  • फिर पितरों के नाम से सात्विक भोजन तैयार किया जाता है. कई परंपराओं में भोजन का एक हिस्सा गाय, कुत्ते, कौवे और चींटियों के लिए निकालने की प्रथा है. इसे पंचबलि से जोड़ा जाता है.
  • अंत में ब्राह्मण, साधु या जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराने और सामर्थ्य के अनुसार दान-दक्षिणा देने की परंपरा है.

Tags: DharmPitru Paksha 2026religion news
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