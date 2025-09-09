Home > धर्म > Pitru Paksha 2025: क्या है त्रिपिंडी श्राद्ध? कौन कर सकता है और क्यों है इसका खास महत्व

Pitru Paksha 2025: क्या है त्रिपिंडी श्राद्ध? कौन कर सकता है और क्यों है इसका खास महत्व

Published By: Shivashakti Narayan Singh
Published: September 9, 2025 22:27:00 IST

Pitru Paksha 2025: क्या है त्रिपिंडी श्राद्ध? कौन कर सकता है और क्यों है इसका खास महत्व

पितृ पक्ष 2025 की शुरुआत 8 सितंबर से हो रही है। आज प्रतिपदा तिथि का श्राद्ध होगा, जिसे बहुत शुभ माना जाता है। हिंदू धर्मग्रंथों में कहा गया है कि देवताओं के साथ-साथ पितर भी अपने कुल की रक्षा करते हैं। यही कारण है कि पितरों की आत्मा की शांति और आशीर्वाद पाने के लिए पितृ पक्ष के 16 दिनों तक तिथि अनुसार श्राद्ध और तर्पण किए जाते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से घर-परिवार में सुख-समृद्धि आती है और जीवन के मंगल कार्य बिना किसी बाधा के सम्पन्न होते हैं।

भविष्यपुराण में कुल 12 प्रकार के श्राद्ध का उल्लेख मिलता है, जिनमें से त्रिपिंडी श्राद्ध विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना गया है। यह श्राद्ध उन पितरों की आत्मा की शांति के लिए किया जाता है, जिन्हें नियमित श्राद्ध या तर्पण नहीं मिल पाया हो, या जिनकी मृत्यु अचानक, असमय या अप्राकृतिक रूप से हुई हो। इस श्राद्ध में पिंडदान करके पितरों को संतुष्ट किया जाता है, जिससे उनका आशीर्वाद मिलता है और वंशजों की सभी बाधाएं दूर होने लगती हैं।

त्रिपिंडी श्राद्ध क्या है?

त्रिपिंडी श्राद्ध का सीधा अर्थ है — पिछली तीन पीढ़ियों के पितरों का पिंडदान। “त्रि” का मतलब होता है तीन और “पिंडी” का मतलब है पिंड, यानी पितरों की आत्मा की शांति के लिए तीन पीढ़ियों को पिंड अर्पित करना।

अगर किसी परिवार में पिछले तीन पीढ़ियों के लोगों की असमय मृत्यु हुई हो, जैसे – कम उम्र में निधन, बुढ़ापे में कष्ट झेलते हुए मृत्यु, या फिर किसी अकस्मात दुर्घटना या अप्राकृतिक मौत से प्राण चले गए हों, तो उनकी आत्मा को शांति देने के लिए त्रिपिंडी श्राद्ध किया जाता है।

हिंदू धर्म में यह माना गया है कि जिन पितरों को नियमित श्राद्ध या तर्पण नहीं मिलता, उनकी आत्मा अपूर्ण रह जाती है। ऐसे पितर कभी-कभी वंशजों के जीवन में बाधाएं, कष्ट, आर्थिक तंगी या मानसिक परेशानियां पैदा कर सकते हैं। इन्हें पितृ दोष भी कहा जाता है। त्रिपिंडी श्राद्ध करके न केवल पितरों की आत्मा को तृप्ति मिलती है बल्कि घर-परिवार पर उनका आशीर्वाद भी बना रहता है।

इस श्राद्ध का महत्व इतना है कि इसे करने से वंशजों के जीवन में आने वाली कई कठिनाइयां दूर हो जाती हैं। साथ ही घर में सुख-शांति, संतान प्राप्ति और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होता है।

क्यों करते हैं त्रिपिंडी श्राद्ध?

त्रिपिंडी श्राद्ध का महत्व केवल एक धार्मिक कर्मकांड तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे पूर्वजों की आत्मा को शांति और वंशजों को सुख-समृद्धि देने वाला एक बड़ा उपाय माना गया है। शास्त्रों में बताया गया है कि तमोगुणी, रजोगुणी और सत्त्वगुणी — ये तीन प्रकार की प्रेत योनियां होती हैं। जब किसी आत्मा को मृत्यु के बाद उचित तर्पण या श्राद्ध नहीं मिलता, तो वे अधूरी इच्छाओं और अपूर्ण कर्मों के कारण इन प्रेत योनियों में फँस जाती हैं।

ऐसी आत्माएं शांत न होकर परिवार की अगली पीढ़ियों को प्रभावित करने लगती हैं। कई बार इसके कारण घर-परिवार में कलह, आर्थिक तंगी, संतान सुख में बाधा और मानसिक परेशानियां देखने को मिलती हैं। यही स्थिति आगे चलकर पितृ दोष के रूप में जानी जाती है।

पितृ पक्ष में कब करना चाहिए त्रिपिंडी श्राद्ध?

पितृ पक्ष का समय अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति और मोक्ष के लिए सबसे उत्तम माना गया है। इसी दौरान त्रिपिंडी श्राद्ध करने का विशेष महत्व बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार, पितृ पक्ष में त्रिपिंडी श्राद्ध पंचमी, अष्टमी, एकादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या जैसे विशेष तिथियों पर किया जा सकता है।

कहां करें त्रिपिंडी श्राद्ध?

त्रिपिंडी श्राद्ध का महत्व तभी पूर्ण होता है जब इसे शास्त्रोक्त स्थान पर किया जाए। पौराणिक मान्यता है कि यह श्राद्ध त्र्यंबकेश्वर (नासिक, महाराष्ट्र) में करना चाहिए। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव का पवित्र धाम है और इसे श्राद्ध-कर्म के लिए सर्वोत्तम स्थल माना जाता है।

त्र्यंबकेश्वर का विशेष महत्व इसलिए है क्योंकि यहां पर गंगा, ब्रह्मगिरी पर्वत और गोदावरी नदी का संगम है। शास्त्रों के अनुसार, यह स्थान पितरों की आत्मा को सीधा मोक्ष प्रदान करता है।

कौन कर सकता है त्रिपिंडी श्राद्ध?

त्रिपिंडी श्राद्ध करने का अधिकार शास्त्रों और परंपरा के अनुसार सीमित है। इसे मुख्य रूप से वे लोग कर सकते हैं जो अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति और वंश की समृद्धि के लिए यह पुण्यकर्म करना चाहते हैं।

अविवाहित पुरुष – यह श्राद्ध विशेष रूप से उन अविवाहित पुरुषों द्वारा किया जा सकता है, ताकि उनके पूर्वजों की आत्मा को मोक्ष मिले।

पति-पत्नी जोड़ी – विवाहित पुरुष और उनकी पत्नी मिलकर भी यह श्राद्ध कर सकते हैं। इसे करने से घर और परिवार में खुशहाली बनी रहती है।

विधवा महिला – शास्त्रों में विधवा महिला को भी अपने पूर्वजों के श्राद्ध का अधिकार प्राप्त है। यह उनकी पुण्यकर्म के रूप में माना जाता है और पितरों को मोक्ष दिलाने का माध्यम बनता है।

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.

Tags: tripindi shradh kaun karta haitripindi shradh kyu kare
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

iPhone 17 आया! पुराने iPhone अब सस्ते-सस्ते!

September 9, 2025

सोशल मीडिया के ट्रेंड में जाने स्ट्रॉबेरी से दांत सफेद...

September 9, 2025

रोज-रोज वही खाना? इन क्रिएटिव एयर फ्रायर रेसिपीज को ट्राय...

September 9, 2025

स्वस्थ जीवनशैली के लिए ट्राई करें ये नो-ऑयल पूरी रेसिपी

September 8, 2025

कैंसर से लड़ने वाले सुपरफूड्स

September 8, 2025

इन 4 लोगों को घी से रहना चाहिए दूर

September 8, 2025
Pitru Paksha 2025: क्या है त्रिपिंडी श्राद्ध? कौन कर सकता है और क्यों है इसका खास महत्व

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Pitru Paksha 2025: क्या है त्रिपिंडी श्राद्ध? कौन कर सकता है और क्यों है इसका खास महत्व

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Pitru Paksha 2025: क्या है त्रिपिंडी श्राद्ध? कौन कर सकता है और क्यों है इसका खास महत्व
Pitru Paksha 2025: क्या है त्रिपिंडी श्राद्ध? कौन कर सकता है और क्यों है इसका खास महत्व
Pitru Paksha 2025: क्या है त्रिपिंडी श्राद्ध? कौन कर सकता है और क्यों है इसका खास महत्व
Pitru Paksha 2025: क्या है त्रिपिंडी श्राद्ध? कौन कर सकता है और क्यों है इसका खास महत्व