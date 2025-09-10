Home > धर्म > Pitra Paksha 2025: पितृदोष छोड़िए वरना 7 पीढ़ियां टेंशन में रहेंगी! लक्षण और समाधान यहां जानें

Pitra Paksha Rituals: पितृदोष परिवार को कई पीढ़ियों तक परेशान कर सकता है. जानिए इसके लक्षण, असर और गरुड़ पुराण में लिखे इसके आसान उपाय जिससे परिवार में खुशहाली लौट सकती है.

Published By: Shraddha Pandey
Published: September 10, 2025 21:08:08 IST

Pitra Dosh Remedies: पितृदोष (Pitra Dosh) क्या है, यह सिर्फ एक इंसान तक सीमित नहीं होता, बल्कि परिवार के कई पीढ़ियों तक असर डाल सकता है. कुछ मान्यताओं के मुताबिक, इसका असर आने वाली सात पीढ़ियों तक बना रहता है. या ये भी हो सकता है कि जब तक इसका निवारण नहीं हो जाता, तब तक किसी न किसी को यह दोष प्रभावित करता रहता है. हालांकि, यह जरूरी भी नहीं कि हर परिवार के हर व्यक्ति को इसका असर हो. यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि उसके कर्म कैसे रहे हैं.

पितृदोष एक जमीनी समस्या नहीं है, यह पारिवारिक संबंधों और कर्मों की सजीव परंपरा है. लेकिन सही समय पर किए गए उपायों से इस दोष को पिघलाया जा सकता है और पूरे परिवार को शांति, समृद्धि और भावनात्मक जुड़ाव का आशीर्वाद मिल सकता है.

पितृदोष का पता कुछ खास लक्षणों से चलता है:

– चाहे कितनी मेहनत करो, सफलता हाथ नहीं लगती
– पिता और पुत्र के बीच अनबन बढ़ती है
– घर में पैसा होने के बावजूद मांगलिक रस्में नहीं हो पातीं

ये सब संकेत हो सकते हैं कि पितृदोष कहीं न कहीं है.

पितृदोष से मुक्ति के ये उपाय जरूर आजमाएं:

• तर्पण या श्राद्ध-अनुष्ठान करें- यह सबसे पुराना तरीका है पितरों की शांति के लिए।

• दान और पुण्य करें- ब्राह्मण, गाय, कुत्ता या भूखे लोगों को भोजन दान करने से पितृदोष से राहत मिलती है।

• ब्राह्मणों की सेवा करें- भोजन या वस्त्र देकर उनका सम्मान करें, इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है।

• घर में एकाग्रता व शांति बनाए रखें- तनाव और झगड़े बचाएं और घरवालों की एकता पितृदोष को बहुत कम कर सकती है।

