Kutup Kaal: पितृ पक्ष में कुतुप काल में ही क्यों करना चाहिए श्राद्ध? नहीं किया तो भुगतने होंगे बुरे परिणाम
Home > धर्म > Kutup Kaal: पितृ पक्ष में कुतुप काल में ही क्यों करना चाहिए श्राद्ध? नहीं किया तो भुगतने होंगे बुरे परिणाम

Kutup Kaal: पितृ पक्ष में कुतुप काल में ही क्यों करना चाहिए श्राद्ध? नहीं किया तो भुगतने होंगे बुरे परिणाम

Kutup Kaal In Shradh पितृ पक्ष में किसी का भी श्राद्ध करने के लिए एक समय निर्धारित किया गया है, ऐसे में कुतुप काल के दौरान ही श्राद्ध करना चाहिए, क्योंकि इस समय पर ही पितृ श्राद्ध का भोजन ग्रहण कर पाते हैं.

By: chhaya sharma | Published: September 15, 2025 10:16:40 PM IST

What Is Kutup Kaal In Shradh
What Is Kutup Kaal In Shradh

What Is Kutup Kaal In Shradh: 7 सितंबर से पितृ पक्ष शुरु हो चुके, जो 21 सितंबर को समाप्त होंगे. कहां जाता हैं कि इन 15 दिनों में मृत पूर्वजों के श्राद्ध किया जाता है, क्योंकि ऐसा करने से पितृ को तृप्त और मोक्ष मिलता. पितृ पक्ष में किसी का भी श्राद्ध करने के लिए एक समय निर्धारित किया गया है, क्योंकि उस निर्धारित समय पर ही भोजन ग्रहण कर पाते हैं. घर के किसी भी मृत पूर्वजों का श्राद्ध के लिए कुतुप काल सबसे अच्छा समय माना जाता है. तो चलिए जानते हैं कि कुतुप काल क्या है

कुतुप काल क्या है ?

पुराणों के मुताबिक पितरों का श्राद्ध करने  के लिए कुतुप काल सबसे अच्छा समय होता है. कुतुप काल दिन का आठवां मुहूर्त होता है. जो तकरीबन सुबह 11.30 से 12.42 के बीच होता है. कहा जाता हैं कि इस उचित समय पर श्राद्ध करने से फलदायी होता हैं और इस समय पर अग्नि के जरिए पितरों को भोग लगाना बेहद शुभ माना जाता है, ऐसा इसलिएक्योंकि इस समय पितरों का मुख पश्चिम की ओर हो जाता है और पितर बिना किसी कष्ट के वंशजों के जरिए लगाए गए श्रद्धा के भोग ग्रहण करते हैं.

दोपहर का समय श्राद्ध करने के लिए क्यों है श्रेष्ठ होता है

पुराणों में कहा गया है कि सू्र्य की अग्नि के जरीए ही श्राद्ध पितरों तक पहुंचता है. इसलिए पुराणों में सूर्य को पितर नाम भी दिया गया है. वहीं दोपहर के समय सूर्य अपने पूरे प्रभाव में होता है, जिससे पितरों को श्राद्ध का भोग ग्रहण करने में  कोई कष्ट नहीं होता है.

कुतुप काल में श्राद्ध न करने पर क्या होगा ?

उचित समय में या मुहूर्त यानी कुतुप काल में पितरों का श्राद्ध कर्म ना किया जाए, तो अनुष्ठान अधूर रह जाता है और  पितरों की आत्मा भी तृप्त किए बिना वापस लौट जाती है, जिसके बाद आपको जिवन में परिवार से संबंधित और व्यापार से संबंधित परेशानियां झेलनी पड़ सकती है. 

सुबह और शाम में श्राद्ध क्यों नहीं करना चाहिए ?

धर्म ग्रंथों के मुताबिक सुबह के समय देवी-देवताओं की पूजा की जाती है और और पितर-देव पूजन एक साथ नहीं किए जाते हैं. दूसरी ओर शाम का समय राक्षसों का माना जाता है, इसलिए श्राद्ध करने के लिए यह समयनिंदित माना जाता है.

Tags: kutup kaalkutup kaal significancePitru Paksha 2025Shradhshradh right time
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

रेड लेटेक्स ड्रेस में कहर: निकी मिनाज के सेक्सी और...

September 15, 2025

त्योहारों पर अपनाएँ साई पल्लवी का ट्रेडिशनल स्टाइल, खूबसूरती को...

September 15, 2025

“क्राइम, थ्रिलर और ड्रामा , इस साल की सबसे हिट...

September 15, 2025

आउटर बैंक्स स्टार, Madelyn Cline के इन Bikini फोटोशूट ने...

September 15, 2025

ग्लैमर और इंटिमेसी से सजी लेस्बियन शॉर्ट फिल्में जो हदें...

September 14, 2025

कपड़े उतार मचाई हाय-तौबा, सोफिया की Bikini Photos वायरल

September 14, 2025
Kutup Kaal: पितृ पक्ष में कुतुप काल में ही क्यों करना चाहिए श्राद्ध? नहीं किया तो भुगतने होंगे बुरे परिणाम

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Kutup Kaal: पितृ पक्ष में कुतुप काल में ही क्यों करना चाहिए श्राद्ध? नहीं किया तो भुगतने होंगे बुरे परिणाम

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Kutup Kaal: पितृ पक्ष में कुतुप काल में ही क्यों करना चाहिए श्राद्ध? नहीं किया तो भुगतने होंगे बुरे परिणाम
Kutup Kaal: पितृ पक्ष में कुतुप काल में ही क्यों करना चाहिए श्राद्ध? नहीं किया तो भुगतने होंगे बुरे परिणाम
Kutup Kaal: पितृ पक्ष में कुतुप काल में ही क्यों करना चाहिए श्राद्ध? नहीं किया तो भुगतने होंगे बुरे परिणाम
Kutup Kaal: पितृ पक्ष में कुतुप काल में ही क्यों करना चाहिए श्राद्ध? नहीं किया तो भुगतने होंगे बुरे परिणाम