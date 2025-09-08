बाढ़ से हुए लोगों के घर तहस-नहस! मदद के लिए आगे आए Premanand Maharaj, वृंदावन को तबाही से बचाने के लिए उठाया बड़ा कदम

Premanand Maharaj Came Forward To Help In Flood: : देश के उत्तर और पश्चिमी कई हिस्स बाढ़ आने की वजह से तबाह हो चुके हैं और पंजाब में करीब 1400 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं, जिसकी वजह से किसानों का बेहद नुकासन हुआ, खड़ी फसलें नष्ट हो चुकी हैं, कई लोगों के घर तहस-नहस हो चुके हैं। वृंदावन और मथुरा भी बाढ़ से तबाह होने की कगार में नजर आ रहे हैं, वहीं देश में बाढ़ से आई इतनी तबाही को लेकर वृंदावन स्थित श्री राधा हित केलि कुंज आश्रम के प्रेमानंद महाराज जी ने भी चिंता जताई है और भक्तों को खास संदेश दिया है।

प्रेमानंद महाराज ने मदद करने का दिया संदेश

दरअसल, यमुना का जलस्तर बढ़ने की वजह से कई क्षेत्र पानी से लबालब भर गए हैं और इसलिए ही मथुरा-वृंदावन के 45 गांव टापू बन चुके हैं। वहीं स्थानीय प्रशासन ने भी गांव और आस-पास के इलाको से 9 हजार से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया है। वही प्रेमानंद महाराज (Premanand Maharaj) ने भक्तों के साथ बातचीत के दौरान बताया कि प्रकृति की यह प्रलय और प्रकोप एक तरह की चेतावनी है कि हमें पर्यावरण का दोहन बंद कर देना चाहिए और बचाव के लिए दीर्घकालीन तैयारीयों पर ध्यान देना चाहिए।

प्रेमानंद महाराज जी ने दी लोगों को सलाह

प्रेमानंद महाराज (Premanand Maharaj) जी ने आगे कहा कि, ‘देशभर कई जगहों पर बाढ़ का प्रकोप छाया हुआ है और वृंदावन में भी लाखों लोग खाना-पानी और बिजली के बिना रह रहे हैं। इसलिए हमारे संतजन नाव से घूम-घूमकर कई इलाकों में खाना-पानी और राहत की सामग्री पहुंचाने का काम कर रहे हैं। साथ ही प्रेमानंद महाराज जी ने भक्तों को सलाह भी दी है कि अगर आप सामर्थ्यवान हैं, तो उन लोगों लोगों तक भोजन पहुंचाए, जो बाढ़ के प्रकोप को झेल रहे हैं, मनुष्य जीवन तभी सार्थक है, जब हमारे द्वारा किसी का मंगल हो.

लगातार मूसलाधार बारिश से आई कई हिस्सों में बाढ़

बता दें कि लगातार मूसलाधार बारिश की वजह से हर जगह बाढं को भयावह बनी हुई है और इस वजह से उत्तरी पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश सहित देश के अन्य राज्य बुरी तरह प्रभावित हैं.