Paush Purnima 2026 Upay: कल पौष माह की पूर्णिमा, जरूर करें यह चमकत्कारी उपाय, मिलेगा लाभ और लक्ष्मी जी कृपा

Paush Purnima 2026 Upay: हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व है. साल 2026 की पहली पूर्णिमा 3 जनवरी, शनिवार के दिन पड़ रही है. इस तिथि को बहुत शुभ माना जा रहा है. इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना करने से बहुत से कष्ट समाप्त होते हैं साथ ही जीवन में सुख की प्राप्ति भी होती है.

षौष पूर्णिमा 2026 तिथि (Paush Purnima 2026 Tithi)

पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 02 जनवरी, 2026 शुक्रवार को शाम 6 बजकर 53 मिनट पर होगी. पूर्णिमा तिथि का अंत 3 जनवरी, 2026 को दोपहर 3 बजकर 32 मिनट पर होगी. इसीलिए पूर्णिमा तिथि का व्रत 3 जनवरी, 2026 शनिवार को रखा जाएगा. इस दिन चंद्रोदय का समय शाम 5 बजकर 28 मिनट रहेगा. पौष माह की पूर्णिमा बहुत खास है. इस दिन किए गए उपाय आपकी किस्मत चमका सकते हैं. इस दिन स्नान, दान करना बहुत फलदायी होता है.

पौष पूर्णिमी 2026 के उपाय

ब्रह्म मुहूर्त में स्नान

इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना फलदायी होता है. ब्रह्म मुहूर्त सुबह सूर्योदय से पहले का काल होता है. पौष पूर्णिमा के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना फलदायी होता है. इस दिन अगर आप किसी पवित्र नदी में स्नान करते हैं तो इसे अति शुभ माना जाता है, अगर नहीं जा पा रहे तो घर में नगाने के पानी में गंगा जल डालकर स्नान करें. इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5 बजकर 25 मिनट से लेकर 6 बजकर 20 मिनट तक रहेगा.

खीर का भोग

इस दिन खीर जरूर बनाएं. पूर्णिमा व्रत के दिन रात में चंद्रमा की रोशनी में खीर जरूर रखें और इस खीर को अपनी दिन प्रसाद के रूप में खाएं. मान्यता है कि पूर्णिमा तिथि के दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं में होता है. खीर की किरणें खीर पर पड़ती हैं, तो अमृत के समान हो जाती है.

आर्थिक तंगी का उपाय

इस दिन पैसों की तंगी से अगर परेशान हैं तो कौड़ियों से जुड़ा उपाय जरूर करें. इस दिन 7 कौड़ियां ले उसपर हल्दी लगाएं और लाल कपड़े में बांध कर अपनी तिजोरी में रखें. तिजोरी में रखने से पहले मां लक्ष्मी के चरणों में रखकर उनका आशीर्वाद लें और उनसे घर में न-धान्य की कमी ना हो उसके लिए आशीर्वाद लें.

