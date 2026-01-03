Home > धर्म > Paush Purnima 2026 Daan: पौष पूर्णिमा आज, जरूर करें अपनी राशि अनुसार दान मिलेगा सुख और सौभाग्य

Paush Purnima 2026 Daan: पौष पूर्णिमा आज, जरूर करें अपनी राशि अनुसार दान मिलेगा सुख और सौभाग्य

Paush Purnima 2026: हिंदू धर्म में दान का विशेष महत्व बताया गया है. साल 2026 में पौष पूर्णिमा के दिन दान करना अति शुभ और फलदायी माना गया है. इस दिन अपनी राशि के अनुसार दान करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है.

By: Tavishi Kalra | Published: January 3, 2026 7:32:04 AM IST

Paush Purnima 2026 Daan: साल 2026 की पहली पूर्णिमा पौष माह की पूर्णिमा आज यानि 3 जनवरी, शनिवार को है. इस दिन दान करना बहुत शुभ माना जाता है. लेकिन दान अगर जान कर और अपनी राशि के अनुसार किया जाए तो उसका लाभ अधिक मिलता है. जानते हैं आज के दिन 12 राशियों के लिए किए जाने वाले दान.

मेष राशि – मेष राशि मंगल की राशि की है. इस दिन मेष राशि वालों को लाल रंग की चीज का दान करना चाहिए, जैसे लाल मसूर की दाल, लाल वस्त्र, लाल सेब आदि का दान करें.

वृषभ राशि- वृषभ राशि वालों को पूर्णिमा तिथि के दिन चीनी, चावल का दान करना चाहिए. ऐसा इसलिए क्योंकि वृषभ राशि के स्वामी हैं शुक्र ग्रह. 

मिथुन राशि- मिथुन राशि के स्वामी बुध ग्रह.  बुध ग्रह का संबंध हरे रंग से होता है,.पौष पूर्णिमा पर आप हरी वस्तुओं, हरी सब्जियों, हरी मूंग का दान करें.

कर्क राशि- कर्क राशि के स्वामी हैं चंद्रमा. पौष पूर्णिमा पर कर्क राशि वाले सफेद रंग की वस्तुओं का दान करें. जैसे दूध, दही, चावल, मिठाई आदि जैसी वस्तुओं का दान कर सकते हैं.

सिंह राशि- सिंह राशि के स्वामी है सूर्य देव, पौष पूर्णिमा के दिन पीली चीजों का दान करें जैसे गुड़, तांबा, गेहूं आदि का दान कर सकते हैं.

कन्या राशि- कन्या राशि के स्वामी बुध ग्रह.  बुध ग्रह का संबंध हरे रंग से होता है,.पौष पूर्णिमा पर आप हरी वस्तुओं, हरी सब्जियों, हरी मूंग का दान करें.

तुला राशि- तुला राशि वाले पौष पूर्णिमा पर आप इत्र, वस्त्र, चावल आदि का दान कर सकते हैं. तुला राशि शुक्र ग्रह से जुड़ी है.

वृश्चिक राशि- वृश्चिक राशि के स्वामी है मंगल. इस दिन वृश्चिक राशि वालों को लाल रंग की चीजों का दान करना चाहिए, जैसे लाल मसूर की दाल, लाल वस्त्र, लाल सेब आदि का दान करें.

धनु राशि- धनु राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं. पौष पूर्णिमा पर यदि आप पीली वस्तुओं का दान करेंगे तो आपके लिए अधिक लाभकारी होगा. इस दिन आप केला, पीले फल, मिठाई, पीले वस्त्र आदि का दान करें.

मकर राशि- इस राशि के स्वामी शनि महाराज हैं. इस दिन काले जूते, काले कंबल, काले तिल का दान करें.

कुंभ राशि- कुंभ राशि के स्वामी शनि देव हैं.  पौष पूर्णिमा पर शनि देव की कृपा पाने के लिए आप काले छाते, काले जूते, कंबल, सरसों के तेल का दान करें.

मीन राशि- मीन राशि के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति हैं. पौष पूर्णिमा पर यदि आप पीली वस्तुओं का दान करेंगे तो आपके लिए अधिक लाभकारी होगा. इस दिन आप केला, पीले फल, मिठाई, पीले वस्त्र आदि का दान करें.

Sakat Chauth Vrat 2026 Kab: 5 या 6 जनवरी किस दिन रखा जाएगा सकट चौथ का व्रत, जानें सही डेट और शुभ मुहूर्त

Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

