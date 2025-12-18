Home > धर्म > Paush Amavasya Upay 2025: पैसों की तंगी से बचने के लिए पौष अमावस्या के दिन करें यह अचूक उपाय

Paush Amavasya Upay 2025: पैसों की तंगी से बचने के लिए पौष अमावस्या के दिन करें यह अचूक उपाय

Paush Amavasya Upay 2025: हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि का विशेष महत्व बताया गया है. इस दिन को स्नान, दान और पितरों से जुड़े उपाय करने के लिए महत्वपूर्ण माना गया है. साथ ही इस दिन आर्थिक तंगी के लिए भी कुछ उपाय किए जा सकते हैं.

By: Tavishi Kalra | Published: December 18, 2025 9:26:51 AM IST

Paush Amavasya Upay 2025: पैसों की तंगी से बचने के लिए पौष अमावस्या के दिन करें यह अचूक उपाय


Paush Amavasya Upay 2025: हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि का विशेष महत्व है. साल 2025 की आखिरी अमावस्या 19 दिसंबर 2025, शुक्रवार के दिन पड़ रही है. पंचांग के अनुसार साल 2025 में पौष माह की अमावस्या तिथि 19 दिसंबर को सुबह 4 बजकर 59 मिनट पर शुरू होगी. जिसका अंत 20 दिसंबर को सुबह 7 बजकर 12 मिनट पर होगा. उदयातिथि होने के कारण 19 दिसंबर को ही साल की आखिरी अमावस्या यानी पौष अमावस्या पड़ेगी.

You Might Be Interested In

पौष अमावस्या 2025 उपाय

  • इस दिन किए गए उपाय आपको जीवन में लाभ दिला सकते हैं. पौष अमावस्या के दिन शाम को शिवलिंग पर कच्चे दूध और दही से अभिषेक करें.
  • इससे ना सिर्फ शिव की कृपा बरसती है, बल्कि इससे आपके सारे बिगड़े हुए काम धीरे-धीरे बनने लगते हैं और धन संबंधी समस्याएं भी दूर होने लगती हैं.
  • पौष अमावस्या की रात श्रीसूक्त का पाठ करना धनदायक होता है.
  • श्रीसूक्त का पाठ रात को 12 बजे करना शुभ होता है.
  • पौष अमावस्या पर पीपल के पेड़ पर जल, कच्चा दूध, गुड़ और काले तिल मिलाकर चढ़ाएं, और इसके बाद 7 परिक्रमा करें. 
    इस उपाय को करने से पितरों को मोक्ष प्राप्त होता है साथ ही परिवार के सारे कष्ट दूर होते हैं.
  • अमावस्या का दिन स्नान, दान के लिए अति शुभ होता है. इस दिन मंदिर, गुरुद्वारों या किसी भी धार्मिक स्थान पर अन्न का दान करें.
  • इस दिन जरूरतमंदों को कंबल और ऊनी कपड़े दान में दें. 
  • साथ ही इस दिन आटे, दूध, गुड़ और घी का दान करें.

अमावस्या को पितरों के लिए अति शुभ माना जाता है. इस दिन दान करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और अपना आशीर्वाद परिवार पर बनाएं रखते हैं.

Tulsi Mala Explainer: तुलसी माला को पहनने के नियम क्या होते हैं? इसका धार्मिक महत्व क्या है?

Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

Tags: amavasya 2025amavasya upaypaush amavasya 2025
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

50 की उम्र मे भी दिखना चाहते हैं क्लासी! तो...

December 18, 2025

50 के बाद भी जॉन अब्राहम की बॉडी कैसे इतनी...

December 18, 2025

सर्दियों में जा रही हैं बच्चों के लिए लेने कपड़े?...

December 6, 2025

अलसी खाने से ये बीमारी होती है ठीक! जानें इसकी...

December 6, 2025

इस विटामिन की कमी से उदास रहते हैं आप, हर...

December 6, 2025

शाम की चाय के साथ बनाएं लच्छेदार और क्रिस्पी पकौड़ा,...

December 6, 2025
Paush Amavasya Upay 2025: पैसों की तंगी से बचने के लिए पौष अमावस्या के दिन करें यह अचूक उपाय

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Paush Amavasya Upay 2025: पैसों की तंगी से बचने के लिए पौष अमावस्या के दिन करें यह अचूक उपाय
Paush Amavasya Upay 2025: पैसों की तंगी से बचने के लिए पौष अमावस्या के दिन करें यह अचूक उपाय
Paush Amavasya Upay 2025: पैसों की तंगी से बचने के लिए पौष अमावस्या के दिन करें यह अचूक उपाय
Paush Amavasya Upay 2025: पैसों की तंगी से बचने के लिए पौष अमावस्या के दिन करें यह अचूक उपाय