Paush Amavasya Kab Hai 2025: 19 या 20 दिसंबर इस दिन पड़ रही है साल 2025 की आखिरी अमावस्या, आज ही नोट करें सही डेट

Paush Amavasya Kab Hai 2025: पौष अमावस्या साल 2025 की आखिरी अमावस्या है. इस अमावस्या तिथि को कृष्ण पक्ष के अंतिम दिन मनाया जाएगा. साल की आखिरी अमावस्या 19 या 20 दिसंबर किस दिन पड़ेगी जानें सही डेट. लोगों में अमावस्या की तिथि को लेकर बड़ा कन्फ्यूजन है जानते हैं पंचांग के अनुसार किस दिन पड़ेगी पौष माह की अमावस्या.

पौष अमावस्या 2025 तिथि

पंचांग के अनुसार साल 2025 में पौष माह की अमावस्या तिथि 19 दिसंबर को सुबह 4 बजकर 59 मिनट पर शुरू होगी. जिसका अंत 20 दिसंबर को सुबह 7 बजकर 12 मिनट पर होगा. उदयातिथि होने के कारण 19 दिसंबर को ही साल की आखिरी अमावस्या यानी पौष अमावस्या पड़ेगी.

स्नान -दान का शुभ मुहूर्त

इस दिन स्नान, दान का विशेष महत्व है. इस दिन स्नान-दान के साथ विशेष उपाय करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है. इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें. पौष अमावस्या के दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 05 बजकर 19 मिनट से लेकर सुबह 6 बजकर 14 मिनट तक रहेगा. इस दिन साथ ही स्नान दान के लिए एक और भी मुहूर्त है इस दिन आप सुबह 7 बजकर 09 मिनट से लेकर 11 बजकर 01 मिनट तक का समय सनान दान के लिए शुभ है.

