Home > धर्म > 200 साल पुराना ऐसा मंदिर… जहां भगवान शिव को झाड़ू चढ़ाते हैं भक्त, दर्शन मात्र से रोग हो जाते हैं दूर

200 साल पुराना ऐसा मंदिर… जहां भगवान शिव को झाड़ू चढ़ाते हैं भक्त, दर्शन मात्र से रोग हो जाते हैं दूर

Pataleshwar Mahadev temple: भारत में कई ऐसे मंदिर हैं, जिनसे जुड़ी मान्यताएं, चमत्कार और अनसुलझे रहस्य लोगों को हैरान कर देते हैं. इनमें कुछ मंदिर वास्‍तव में ऐसे हैं, जिनके बारे में सुनने के बाद इन्‍हें करीब से देखने और जानने की उत्सुकता बढ़ जाती है. ऐसा ही एक रहस्यमयी शिव मंदिर है. रोचक बात यह है कि यहां मन्नत पूरी होने पर श्रद्धालु झाड़ू अर्पित करते हैं. आइए जानते हैं मंदिर से जुड़ी कहानियां-

By: Lalit Kumar | Published: June 22, 2026 10:57:56 AM IST

जानिए, पातालेश्वर महादेव मंदिर का रहस्य.
जानिए, पातालेश्वर महादेव मंदिर का रहस्य.


Pataleshwar Mahadev temple: भारत में कई ऐसे मंदिर हैं, जिनसे जुड़ी मान्यताएं, चमत्कार और अनसुलझे रहस्य लोगों को हैरान कर देते हैं. कहीं मंदिरों की वास्तुकला वैज्ञानिकों को चुनौती देती है, तो कहीं वहां होने वाली घटनाएं तर्क से परे नजर आती हैं. इनमें कुछ मंदिर वास्‍तव में ऐसे हैं, जिनके बारे में सुनने के बाद इन्‍हें करीब से देखने और जानने की उत्सुकता बढ़ जाती है. ऐसा ही एक रहस्यमयी मंदिर उत्तर प्रदेश के संभल जिले के बहजोई में है. यह पातालेश्वर महादेव मंदिर भगवान शिव को समर्पित है. रोचक बात यह है कि यहां मन्नत पूरी होने पर श्रद्धालु झाड़ू अर्पित करते हैं. कहा जाता है कि, मंदिर में सच्चे मन से झाड़ू अर्पित करने से त्वचा/चर्म रोग (जैसे कुष्ठ रोग आदि) ठीक हो जाते हैं. आइए जानते हैं इस मंदिर से जुड़ी रहस्यमयी कहानियां-

स्वयंभू शिवलिंग हुआ था प्रकट 

उत्तर प्रदेश के संभल जिले का यह प्राचीन शिव मंदिर अपने रहस्यमयी इतिहास, पौराणिक मान्यताओं और धार्मिक महत्व के कारण दूर-दूर तक प्रसिद्ध है. मान्यता है कि यहां स्थापित शिवलिंग का आधार पाताल लोक तक जाता है, इसी वजह से इसे ‘पातालेश्वर महादेव’ नाम दिया गया. स्थानीय परंपराओं के अनुसार यह मंदिर करीब 120 वर्ष से अधिक पुराना माना जाता है. कहा जाता है कि, प्राचीन समय में यहां भूमि के भीतर से स्वयंभू शिवलिंग प्रकट हुआ था. इसके बाद इस स्थान पर मंदिर का निर्माण कराया गया और धीरे-धीरे यह क्षेत्र शिवभक्तों की प्रमुख आस्था स्थली बन गया.

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हर साल उमड़ती आस्था की भीड़

धार्मिक दृष्टि से पातालेश्वर महादेव मंदिर का विशेष महत्व है. सावन माह, महाशिवरात्रि और सोमवार के दिन यहां हजारों श्रद्धालु जलाभिषेक करने पहुंचते हैं. भक्तों का विश्वास है कि सच्चे मन से की गई प्रार्थना भगवान शिव अवश्य स्वीकार करते हैं और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं. इसके बाद भक्त महादेव को झाड़ू अर्पित करते हैं.

200 साल पुराना ऐसा मंदिर… जहां भगवान शिव को झाड़ू चढ़ाते हैं भक्त, दर्शन मात्र से रोग हो जाते हैं दूर

मंदिर से जुड़ी पौराणिक मान्यता

मंदिर से जुड़ी एक रोचक पौराणिक मान्यता यह भी है कि, भगवान शिव ने इस स्थान पर पाताल और पृथ्वी लोक के मध्य अपनी दिव्य शक्ति का प्राकट्य किया था. इसी कारण यहां का शिवलिंग सामान्य शिवलिंगों की तुलना में अधिक चमत्कारी माना जाता है. कई श्रद्धालु इसे रोग, संकट और कष्टों से मुक्ति दिलाने वाला धाम मानते हैं. हालांकि, इन मान्यताओं का ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है, लेकिन स्थानीय लोककथाओं में इनका विशेष स्थान है.

पातालेश्वर में झाड़ू अर्पित करने का महत्व

संभल के पातालेश्वर महादेव मंदिर में झाड़ू अर्पित करने के पीछे मान्यता है कि, यह मंदिर धरती के नीचे यानी ‘पाताल लोक’ से जुड़ा हुआ है और यहां विराजमान भगवान शिव भक्तों के कष्टों को दूर करते हैं. खासकर त्वचा रोग, एलर्जी और अन्य शारीरिक परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए लोग यहां झाड़ू चढ़ाते हैं. कहते हैं कि झाड़ू प्रतीक है ‘सफाई’ का, न सिर्फ घर की, बल्कि शरीर और जीवन की नकारात्मक ऊर्जा की भी. श्रद्धालुओं का विश्वास है कि जब वे भगवान शिव को झाड़ू अर्पित करते हैं, तो उनके रोग, दुख और बाधाएं भी उसी तरह साफ हो जाती हैं जैसे झाड़ू से गंदगी हटती है.

पातालेश्वर मंदिर की पौराणिक कथा

कहा जाता है कि मंदिर निर्माण से पूर्व बहजोई के जमींदार साहू भिखारीदास को भगवान शिव ने अपने उक्‍त स्‍थान पर होने का स्‍वप्‍न दिया था. उसके बाद जब उस जगह की तलाश की गई तो वह सादातवाड़ी में मिली. साहू को जब पत्‍थर दिखाई दिया तो वहां खोदोई शुरू कराई गई. जैसे-जैसे खोदाई होती गई शिवलिंग जमीन में समाता चला गया. यह भी कहा जाता है कि जब खोदाई करते हुए पानी निकल आया तो साहू उसकी गइराई देखने सीढ़ी से उतर गए तो उनकी आंखों की रोशनी चली गई. इसके बाद साहू भिखारी दास व उनके पिता ने तुलाराम ने भगवान से क्षमा याचना की और मंदिर निर्माण प्रारंभ कराया तो उनकी आंखें ठीक हो गईं. मंदिर के निर्माण तमाम लोगों ने सहयोग दिया. तब से यह मंदिर लोगों की आस्‍था का केंद्र बना हुआ है,

Tags: Dharmfamous templefamous temple in indiareligion news
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