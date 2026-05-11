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Past Life Astrology: बिना सीखे चीजें कैसे आ जाती हैं याद? क्या यह आपके पिछले जन्म के रहस्यों को करता है उजागर

Past Life Astrology: पंचम भाव केवल वर्तमान जीवन की खुशियों का संकेत नहीं देता, बल्कि इसे पिछले जन्म की झलक देने वाला भाव भी माना जाता है. हालांकि यह पूरी तरह वैज्ञानिक रूप से सिद्ध नहीं है, लेकिन ज्योतिष मान्यताओं में इसके संकेत कई बार लोगों को सोचने पर मजबूर कर देते हैं.

By: Ranjana Sharma | Published: May 11, 2026 5:43:30 PM IST

क्या सच में कुंडली का पंचम भाव खोलता है पिछले जन्म के रहस्य?
क्या सच में कुंडली का पंचम भाव खोलता है पिछले जन्म के रहस्य?


Past Life Astrology: कभी आपने सोचा है कि कुछ लोगों को बिना सीखे ही कोई चीज़ आसानी से आ जाती है, या किसी अजनबी से पहली मुलाकात में ही अजीब सा अपनापन क्यों महसूस होता है? ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, इन सवालों के जवाब हमारी जन्म कुंडली में छिपे हो सकते हैं. खासकर कुंडली का पंचम भाव, जिसे आमतौर पर प्रेम, बुद्धि और संतान से जोड़ा जाता है, वही आपके पिछले जन्म के रहस्यों की झलक भी देता है. ज्योतिष मान्यता के अनुसार हमारे पिछले जन्म के कर्म, रिश्ते और अनुभव इस जन्म में भी किसी न किसी रूप में हमारे साथ जुड़े रहते हैं.

पंचम भाव क्या बताता है पिछले जन्म के बारे में?

जन्म कुंडली का पंचम भाव सामान्य रूप से शिक्षा, प्रेम संबंध और रचनात्मकता से जुड़ा होता है, लेकिन ज्योतिष के जानकार इसे पिछले जन्म के कर्मों का दर्पण भी मानते हैं. इस भाव में मौजूद ग्रहों की स्थिति और उसका स्वामी ग्रह यह संकेत देता है कि व्यक्ति पिछले जन्म में किस प्रकार का जीवन जी चुका है.

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ग्रहों की स्थिति खोलती है पिछले जन्म का राज?

ज्योतिष के अनुसार यदि पंचम भाव में चंद्रमा मजबूत स्थिति में हो, तो यह माना जाता है कि व्यक्ति पिछले जन्म में भावुक और संवेदनशील स्वभाव का रहा होगा. वहीं यदि मंगल की उपस्थिति हो, तो यह संकेत देता है कि व्यक्ति योद्धा प्रवृत्ति का रहा होगा या किसी संघर्षपूर्ण जीवन से जुड़ा रहा होगा.

शुक्र, शनि और अन्य ग्रह क्या बताते हैं?

पंचम भाव में बैठे ग्रह या उसके स्वामी ग्रह की स्थिति भी महत्वपूर्ण मानी जाती है. यदि शुक्र प्रभावी हो, तो माना जाता है कि व्यक्ति कला, सौंदर्य या प्रेम से जुड़े कार्यों में रहा होगा. वहीं यदि शनि का प्रभाव अधिक हो, तो यह संकेत देता है कि व्यक्ति ने कठिन जीवन जिया होगा या किसी बड़ी जिम्मेदारी से बंधा रहा होगा. सिर्फ ग्रह ही नहीं, पंचम भाव में स्थित राशि भी पिछले जन्म की झलक देती है. यदि यहां सिंह राशि हो, तो व्यक्ति को नेतृत्व करने वाला माना जाता है. वहीं मीन राशि होने पर आध्यात्मिक झुकाव या साधु जीवन के संकेत मिलते हैं.

बिना वजह पसंद और डर का कारण क्या है?

कई बार लोग कहते हैं कि उन्हें बिना किसी कारण संगीत पसंद आने लगता है या किसी खास चीज़ से गहरा जुड़ाव महसूस होता है. ज्योतिष इसे पिछले जन्म के अनुभवों से जोड़कर देखता है. उदाहरण के तौर पर, यदि किसी व्यक्ति को बचपन से ही पूजा-पाठ में रुचि हो, जबकि उसके परिवार में ऐसा माहौल न हो, तो इसे पिछले जन्म के आध्यात्मिक जीवन का संकेत माना जाता है. इसी तरह कुछ लोगों को पानी या ऊंचाई से बिना कारण डर लगता है, जिसे भी पुराने जन्म के अनुभवों से जोड़ा जाता है. ज्योतिष सीधे तौर पर किसी व्यक्ति का नाम या स्थान नहीं बताता कि वह पिछले जन्म में कौन था या कहां रहता था, लेकिन संकेत जरूर देता है.

Tags: past life astrologyprevious birth in kundli
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