Home > धर्म > Parvati Jayanti 2026 Date: पार्वती जयंती पर करें ये खास उपाय, वैवाहिक जीवन और परिवार में आएगी सुख-समृद्धि; जानें सही तारीख, पूजा विधि, शुभ समय

Parvati Jayanti 2026 Date: पार्वती जयंती पर करें ये खास उपाय, वैवाहिक जीवन और परिवार में आएगी सुख-समृद्धि; जानें सही तारीख, पूजा विधि, शुभ समय

Parvati Jayanti 2026: पार्वती जयंती का त्योहार हर साल श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाएगा. इस दिन मां पार्वती की पूजा करने से जीवन में प्रेम, सौभाग्य और सुख-शांति आने की मान्यता है.अगर आप भी मां पार्वती की कृपा पाना चाहते हैं तो आइए जानते हैं सही तारीख व पूजा विधि के बारे में.

By: Shivashakti Narayan Singh | Last Updated: July 20, 2026 6:11:58 PM IST

कब है पार्वती जयंती 2026?
कब है पार्वती जयंती 2026?


Parvati Jayanti 2026 Kab Hai : हिंदू धर्म में मां पार्वती को शक्ति, प्रेम, सौभाग्य और सुख-समृद्धि का प्रतीक माना जाता है. हर साल आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को पार्वती जयंती का पावन पर्व मनाया जाता है. मान्यता है कि इसी शुभ तिथि पर देवी पार्वती ने पर्वतराज हिमालय और माता मैना के घर जन्म लिया था.
 
इस दिन श्रद्धा और विधि-विधान से मां पार्वती की पूजा करने से जीवन में सुख-शांति बनी रहती है और भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं. साल 2026 में पार्वती जयंती का पर्व 21 जुलाई, मंगलवार को मनाया जाएगा. आइए जानते हैं इस दिन की तिथि, शुभ मुहूर्त और पूजा की सही विधि.

कब है पार्वती जयंती 2026? (Parvati Jayanti Date 2026)

पंचांग के अनुसार, साल 2026 में आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि की शुरुआत 21 जुलाई 2026 को सुबह 4 बजकर 02 मिनट से होगी. वहीं इस तिथि का समापन 22 जुलाई 2026 को सुबह 5 बजकर 16 मिनट पर होगा.हिंदू धर्म में उदया तिथि को विशेष महत्व दिया जाता है, इसलिए इस बार पार्वती जयंती 21 जुलाई 2026, मंगलवार को मनाई जाएगी.

पार्वती जयंती 2026 शुभ मुहूर्त (Parvati Jayanti Shubh Muhurat)

इस पवित्र दिन पूजा-पाठ और धार्मिक कार्यों के लिए कई शुभ समय बन रहे हैं.
  • ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 04:14 बजे से 04:55 बजे तक
  • अभिजित मुहूर्त: दोपहर 12:00 बजे से 12:55 बजे तक
  • अमृत काल: दोपहर 01:58 बजे से 03:41 बजे तक
  • विजय मुहूर्त: दोपहर 02:44 बजे से 03:39 बजे तक
  • सायाह्न संध्या: शाम 07:19 बजे से रात 08:20 बजे तक
  • निशिता मुहूर्त: रात 12:07 बजे से 12:48 बजे तक

पार्वती जयंती का धार्मिक महत्व

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मां पार्वती भगवान शिव की अर्धांगिनी और आदिशक्ति का स्वरूप हैं. कहा जाता है कि मां पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी.पार्वती जयंती के दिन माता की पूजा करने से वैवाहिक जीवन में सुख बढ़ता है और अविवाहित लोगों को मनचाहे जीवनसाथी की प्राप्ति का आशीर्वाद मिलता है. इसके अलावा परिवार में प्रेम, शांति और खुशहाली बनी रहती है.

पार्वती जयंती 2026 पूजा विधि (Parvati Jayanti Puja Vidhi)

पार्वती जयंती के दिन सुबह जल्दी उठकर पूजा और व्रत का संकल्प लेना शुभ माना जाता है.
  •  सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और साफ कपड़े पहनें.
  •  पूजा स्थान की अच्छी तरह सफाई करें और चौकी स्थापित करें.
  •  चौकी पर मां पार्वती की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें.
  •  माता को लाल चुनरी, सिंदूर, चंदन, अक्षत, रोली और लाल पुष्प अर्पित करें.
  •  मां पार्वती को फल, मिठाई और अपनी श्रद्धा के अनुसार भोग लगाएं.
  •  माता की आरती करें और मंत्रों का जाप करें.
  • अंत में परिवार की सुख-शांति और समृद्धि के लिए प्रार्थना करें.

मां पार्वती को प्रसन्न करने के लिए करें ये उपाय

  • पार्वती जयंती के दिन मां को लाल रंग के फूल अर्पित करें.
  •  सुहागिन महिलाएं माता को श्रृंगार की सामग्री चढ़ा सकती हैं.
  • जरूरतमंद लोगों को भोजन या वस्त्र का दान करें.
  •  भगवान शिव और मां पार्वती दोनों की पूजा करने से विशेष फल प्राप्त होता है.
  •  पूरे दिन मन में सकारात्मक विचार रखें और किसी का अपमान करने से बचें.
 Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

Tags: Hindu Festival 2026Maa Parvati PujaParvati Jayanti 2026Parvati Jayanti Date
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

टीम इंडिया ने जिम्बाब्वे की धरती पर रखा कदम, खास...

July 20, 2026

किन लोगों को नहीं खाना चाहिए पपीता?

July 20, 2026

अमेरिका की 8 खूबसूरत महिला; देखें Photos

July 20, 2026

Malaika Arora का सिजलिंग वेकेशन स्टाइल!

July 20, 2026

घर पर फोन साफ करने की ये छोटी गलती पड़...

July 19, 2026

किस खिलाड़ी ने खेले सबसे ज्यादा इंटरनेशनल मैच, नंबर-1 पर...

July 19, 2026
Parvati Jayanti 2026 Date: पार्वती जयंती पर करें ये खास उपाय, वैवाहिक जीवन और परिवार में आएगी सुख-समृद्धि; जानें सही तारीख, पूजा विधि, शुभ समय

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Parvati Jayanti 2026 Date: पार्वती जयंती पर करें ये खास उपाय, वैवाहिक जीवन और परिवार में आएगी सुख-समृद्धि; जानें सही तारीख, पूजा विधि, शुभ समय
Parvati Jayanti 2026 Date: पार्वती जयंती पर करें ये खास उपाय, वैवाहिक जीवन और परिवार में आएगी सुख-समृद्धि; जानें सही तारीख, पूजा विधि, शुभ समय
Parvati Jayanti 2026 Date: पार्वती जयंती पर करें ये खास उपाय, वैवाहिक जीवन और परिवार में आएगी सुख-समृद्धि; जानें सही तारीख, पूजा विधि, शुभ समय
Parvati Jayanti 2026 Date: पार्वती जयंती पर करें ये खास उपाय, वैवाहिक जीवन और परिवार में आएगी सुख-समृद्धि; जानें सही तारीख, पूजा विधि, शुभ समय