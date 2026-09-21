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Parivartini Ekadashi 2026: 22 सितंबर को परिवर्तिनी एकादशी, करवट बदलेंगे भगवान विष्णु! जानें पूजा विधि, मुहूर्त और पारण समय

Parivartini Ekadashi 2026 Date: भाद्रपद शुक्ल पक्ष की परिवर्तिनी एकादशी को लेकर एक खास मान्यता जुड़ी है. कहा जाता है कि चातुर्मास के दौरान योग निद्रा में विराजमान भगवान विष्णु इस दिन करवट बदलते हैं. अब सवाल है कि आखिर, परिवर्तिनी एकादशी 2026 कब है? क्या रहेगा पूजा का शुभ मुहूर्त? पारण का समय और पूजा विधि क्या है?

By: Lalit Kumar | Published: September 21, 2026 6:31:58 PM IST

Parivartini Ekadashi 2026
Parivartini Ekadashi 2026


Parivartini Ekadashi 2026 Date: एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित माना जाता है और हिंदू धर्म में इसकी विशेष धार्मिक मान्यता है. लेकिन भाद्रपद शुक्ल पक्ष की परिवर्तिनी एकादशी को लेकर एक खास मान्यता जुड़ी है. कहा जाता है कि चातुर्मास के दौरान योग निद्रा में विराजमान भगवान विष्णु इस दिन करवट बदलते हैं. इसी वजह से इसे परिवर्तिनी एकादशी कहा जाता है. इस दिन व्रत, विष्णु पूजा, मंत्र जाप और दान-पुण्य करने की परंपरा है. अब सवाल है कि आखिर, परिवर्तिनी एकादशी 2026 कब है? क्या रहेगा पूजा का शुभ मुहूर्त? पारण का समय और पूजा विधि क्या है? इस बारे में बता रहे हैं उन्नाव के ज्योतिषाचार्य ऋषिकांत मिश्र शास्त्री-

22 सितंबर को रखा जाएगा परिवर्तिनी एकादशी का व्रत

हिंदू पंचांग के अनुसार, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 21 सितंबर की रात 8:01 बजे शुरू होगी और 22 सितंबर की रात 9:43 बजे तक रहेगी. उदयातिथि के अनुसार, परिवर्तिनी एकादशी का व्रत 22 सितंबर 2026 दिन मंगलवार को रखा जाएगा. धार्मिक मान्यता के अनुसार, चातुर्मास के दौरान भगवान विष्णु क्षीरसागर में योग निद्रा में रहते हैं और परिवर्तिनी एकादशी के दिन अपनी करवट बदलते हैं. इसी धार्मिक मान्यता के कारण इस एकादशी का विशेष महत्व बताया गया है.

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परिवर्तिनी एकादशी 2026 शुभ मुहूर्त

  • ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 04:35 से 05:22 बजे तक
  • पूजा का शुभ मुहूर्त: सुबह 09:11 से दोपहर 01:45 बजे तक
  • लाभ-उन्नति मुहूर्त: सुबह 10:43 से दोपहर 12:14 बजे तक
  • अमृत-सर्वोत्तम मुहूर्त: दोपहर 12:14 से 01:45 बजे तक
  • अभिजीत मुहूर्त: सुबह 11:49 से दोपहर 12:38 बजे तक

एकादशी पर बनेंगे ये शुभ योग

ज्योतिषाचार्य के मुताबिक, 22 सितंबर को परिवर्तिनी एकादशी के दिन रवि योग भी रहेगा. दिए गए पंचांग विवरण के अनुसार यह योग सुबह 06:09 से 07:06 बजे तक रहेगा. इसके अलावा अतिगंड और सुकर्मा योग का भी संयोग बताया गया है. धार्मिक मान्यताओं में शुभ योगों को पूजा-पाठ और आध्यात्मिक साधना के लिए विशेष माना जाता है.

कब होगा व्रत का पारण?

परिवर्तिनी एकादशी का व्रत अगले दिन यानी 23 सितंबर 2026, बुधवार को खोला जाएगा. दिए गए समय के अनुसार व्रती सुबह 06:10 बजे से 08:35 बजे के बीच पूजा के बाद पारण कर सकते हैं. पारण के समय को लेकर स्थानीय पंचांग का भी ध्यान रखना उचित है.

भगवान विष्णु की पूजा से जुड़ी है खास मान्यता

परिवर्तिनी एकादशी भगवान विष्णु की उपासना के लिए समर्पित मानी जाती है. धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु के वामन अवतार और राजा बलि से जुड़ी कथा का स्मरण भी किया जाता है. मान्यता है कि इस दिन श्रद्धापूर्वक व्रत रखने, भगवान विष्णु का स्मरण करने और दान-पुण्य करने से पुण्य की प्राप्ति होती है. हालांकि, ये धार्मिक मान्यताएं हैं और इनके फल को आस्था के संदर्भ में ही देखा जाता है.

ऐसे करें परिवर्तिनी एकादशी की पूजा

  • सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ कपड़े पहनें. इसके बाद पूजा स्थल को गंगाजल से शुद्ध करके भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें और व्रत का संकल्प लें.
  • भगवान विष्णु को पीले वस्त्र, पीले फूल, तुलसी दल और अक्षत अर्पित करें. घी का दीपक जलाएं और धूप-अगरबत्ती करें. इसके बाद फल, मिठाई और पंचामृत का भोग लगाएं.
  • पूजा के दौरान ‘ॐ नमो भगवते वासुदेवाय’ मंत्र का जाप कर सकते हैं. भगवान विष्णु के सहस्रनाम का पाठ भी धार्मिक परंपरा में शुभ माना गया है. पूजा के बाद अपनी सामर्थ्य के अनुसार जरूरतमंद लोगों को दान करें.

Tags: DharmParivartini Ekadashi 2026religion news
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