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Parivartini Ekadashi 2026: परिवर्तिनी एकादशी कब है? योग निद्रा में सोए भगवान विष्णु बदलेंगे करवट, जानें पूजा मुहूर्त और पारण समय

Parivartini Ekadashi 2026 Date: चातुर्मास में आने वाली एकादशी तिथियों का विशेष धार्मिक महत्व माना जाता है.  इन्हीं में से एक है परिवर्तिनी एकादशी. इसे भगवान विष्णु के योग निद्रा में करवट बदलने वाली एकादशी के रूप में जाना जाता है. इस दिन लोग व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा विधिपूर्वक करते हैं. जानिए, परिवर्तिनी एकादशी की तारीख, पूजा मुहूर्त और पारण का सही समय क्या है?

By: Lalit Kumar | Published: September 11, 2026 4:12:13 PM IST

Parivartini Ekadashi 2026
Parivartini Ekadashi 2026


Parivartini Ekadashi 2026 Date: चातुर्मास में आने वाली एकादशी तिथियों का विशेष धार्मिक महत्व माना जाता है. इन्हीं में से एक है परिवर्तिनी एकादशी. इसे भगवान विष्णु के योग निद्रा में करवट बदलने वाली एकादशी के रूप में जाना जाता है. इस दिन लोग व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा विधिपूर्वक करते हैं. मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की विधिपूर्वक पूजा और व्रत करने से भक्तों को उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन के कष्ट दूर होते हैं. यही वजह है कि, इस एकादशी का इंतजार भगवान विष्णु के भक्तों को खास तौर पर रहता है. 

इस बार परिवर्तिनी एकादशी को लेकर तारीख और व्रत के समय को लेकर भी लोगों में जिज्ञासा है. अब सवाल है कि आखिर, 2026 में परिवर्तिनी एकादशी कब है? किस योग में परिवर्तिनी एकादशी? परिवर्तिनी एकादशी की तारीख, पूजा मुहूर्त और पारण का सही समय क्या है? इस बारे में बता रहे हैं गाजियाबाद के ज्योतिषाचार्य राकेश चतुर्वेदी-

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परिवर्तिनी एकादशी 2026 कब है?

वैदिक पंचांग के अनुसार, भाद्रपद शुक्ल एकादशी तिथि 21 सितंबर को रात 8 बजे से शुरू होगी और 22 सितंबर को रात 9:43 बजे तक रहेगी. चूंकि 22 सितंबर को सूर्योदय के समय एकादशी तिथि रहेगी, इसलिए उदयातिथि के अनुसार इसी दिन परिवर्तिनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा. धार्मिक मान्यता है कि चातुर्मास के दौरान भगवान विष्णु क्षीरसागर में योग निद्रा में रहते हैं.  परिवर्तिनी एकादशी पर उनके करवट बदलने की मान्यता के कारण इस दिन को विशेष महत्व दिया जाता है. 

परिवर्तिनी एकादशी पर बन रहा रवि योग

परिवर्तिनी एकादशी के दिन रवि योग का निर्माण होगा. यह योग सुबह 6:09 बजे से 7:06 बजे तक रहेगा. वहीं, अतिगंड योग सुबह से शाम 4:29 बजे तक रहेगा. इसके बाद सुकर्मा योग शुरू होगा, जिसे शुभ कार्यों के लिए अच्छा माना जाता है. इस दिन सुबह 7:06 बजे तक उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रहेगा और इसके बाद श्रवण नक्षत्र शुरू होगा. 

परिवर्तिनी एकादशी 2026 पूजा मुहूर्त

व्रत रखने वाले भक्त ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:35 बजे से 5:22 बजे के बीच स्नान आदि करके व्रत का संकल्प ले सकते हैं. इसके बाद सूर्योदय के पश्चात भगवान विष्णु की पूजा की जा सकती है. 

पूजा के लिए सुबह 9:11 बजे से दोपहर 1:45 बजे तक का समय भी शुभ रहेगा. वहीं, लाभ-उन्नति मुहूर्त 10:43 बजे से 12:14 बजे तक और अमृत-सर्वोत्तम मुहूर्त 12:14 बजे से 1:45 बजे तक रहेगा. इसके अलावा अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:49 बजे से दोपहर 12:38 बजे तक रहेगा. 

कब होगा परिवर्तिनी एकादशी व्रत का पारण?

परिवर्तिनी एकादशी का व्रत 23 सितंबर 2026 बुधवार को पारण के साथ पूरा होगा. व्रती पूजा-पाठ के बाद सुबह 6:10 बजे से 8:35 बजे के बीच पारण कर सकते हैं. इस दिन द्वादशी तिथि रात 10:50 बजे समाप्त होगी. 

Tags: Parivartini Ekadashi 2026religion news
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