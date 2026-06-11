Parama Ekadashi 2026: आज परमा एकादशी के दिन इन बातों का रखें ध्यान, जानें महत्व से लेकर पारण टाइमिंग

Parama Ekadashi 2026: हिंदू धर्म में एकादशी तिथि को भगवान विष्णु की आराधना के लिए सबसे पवित्र दिनों में से एक माना जाता है, लेकिन अधिकमास में आने वाली परमा एकादशी का महत्व इससे भी कई गुना ज्यादा बताया गया है. ये विशेष एकादशी केवल पुरुषोत्तम मास में ही पड़ती है, इसलिए इसका आगमन बेहद दुर्लभ माना जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन श्रद्धा और नियमपूर्वक व्रत एवं पूजा करने से व्यक्ति को पुण्य, सुख-समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है. आइए जानते हैं परमा एकादशी 2026 (Parama Ekadashi 2026) की तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, व्रत नियम और इसका धार्मिक महत्व.

Parama Ekadashi 2026 Shubh Muhurat: परमा एकादशी का शुभ मुहूर्त

परमा एकादशी की तिथि 11 जून यानी आज अर्धरात्रि 12 बजकर 57 मिनट पर शुरू हो चुकी है और तिथि का समापन आज ही रात 10 बजकर 36 मिनट पर होगा. 12 जून को सुबह 5 बजकर 23 मिनट से लेकर 8 बजकर 10 मिनट तक व्रत का पारण किया जा सकता है।

Parama Ekadashi Vrat Vidhi: कैसे करें परमा एकादशी का व्रत और पूजा?

परमा एकादशी का व्रत विशेष रूप से पांच दिनों तक करने की परंपरा बताई गई है. व्रती एकादशी से पहले या उसी दिन संकल्प लेकर व्रत आरंभ कर सकते हैं. इस दौरान अनाज का सेवन वर्जित माना जाता है और फल, दूध अथवा सात्विक तरल पदार्थ ग्रहण किए जाते हैं. श्रद्धालु अपनी क्षमता के अनुसार निर्जल व्रत भी रख सकते हैं.

व्रत के दिन प्रातःकाल स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें और भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करें. पूजा के समय ‘ॐ नमो नारायणाय’ और ‘विष्णवे नमः’ मंत्रों का जाप करना शुभ माना जाता है. इसके साथ ही विष्णु सहस्त्रनाम, भगवद्गीता और अन्य धार्मिक ग्रंथों का पाठ करने से विशेष पुण्य फल प्राप्त होता है.

Parama Ekadashi Vrat Rules: व्रत के दौरान किन बातों का रखें ध्यान?

क्रोध, विवाद और नकारात्मक विचारों से दूर रहें.

मन को शांत रखकर भगवान विष्णु के नाम का स्मरण करें.

ज्यादा से ज्यादा समय भक्ति, जप और ध्यान में व्यतीत करें.

जरूरतमंदों को भोजन, वस्त्र या अन्न का दान करें.

द्वादशी तिथि पर नियमानुसार पारण कर व्रत पूर्ण करें.

Parama Ekadashi Significance: क्यों खास मानी जाती है परमा एकादशी?

धार्मिक ग्रंथों में परमा एकादशी को अत्यंत पुण्यदायी और कल्याणकारी बताया गया है. मान्यता है कि इस व्रत के प्रभाव से आर्थिक परेशानियां दूर होती हैं, जीवन में सुख-समृद्धि का आगमन होता है और संतान प्राप्ति की कामना भी पूर्ण हो सकती है. इसके अलावा व्यक्ति को यश, सम्मान और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है.

ऐसा भी कहा जाता है कि श्रद्धा और नियमपूर्वक परमा एकादशी का व्रत रखने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है तथा मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है. इसलिए अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए भक्त इस दिन पूरे विधि-विधान से भगवान नारायण की पूजा-अर्चना करते हैं.