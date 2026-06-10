Parama Ekadashi 2026: कब रखा जाएगा परमा एकादशी का व्रत? जानें शुभ मुहूर्त, महत्व, पूजा विधि और मंत्र

Parama Ekadashi 2026: हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत बहुत पवित्र और फलदायी माना जाता है. यह व्रत सिर्फ उपवास नहीं है, बल्कि मन और इंद्रियों को कंट्रोल करने का एक शानदार तरीका भी है. साल 2026 में 11 जून को परमा एकादशी का खास संयोग बन रहा है. शास्त्रों के अनुसार, इस दिन भगवान विष्णु की पूजा और व्रत करने से व्यक्ति के जीवन के सभी दुख दूर हो जाते हैं. यह व्रत पापों का नाश करता है और मोक्ष दिलाने में मदद करता है.

परमा एकादशी की तारीख और समय

इस साल परमा एकादशी की तारीख को लेकर कुछ पक्का नहीं है, लेकिन साफ है कि यह व्रत 11 जून 2026 को रखा जाएगा.

एकादशी तिथि शुरू: 10 जून, दोपहर 12:57 बजे

एकादशी तिथि खत्म: 11 जून, रात 10:36 बजे

इसलिए व्रत 11 जून को ही रखा जाएगा.

परमा एकादशी व्रत की विधि

व्रत से एक रात पहले (10 जून) भारी खाना न खाएं. ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नहा लें. घर के मंदिर की सफाई करें और दीया जलाएं. भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर लगाएं. विष्णु को पीले फूल और देवी लक्ष्मी को लाल फूल चढ़ाएं. गंगाजल से अभिषेक करें और तिलक और अक्षत चढ़ाएं. फल, मिठाई और तुलसी से भोग लगाएं. आरती करें.

मंत्र जाप

“ॐ नमो भगवते वासुदेवाय” मंत्र का 108 बार जाप करें. शाम को फिर से पूजा करें और भजन-कीर्तन करें और भगवान के सामने अपनी इच्छाएं बताएं.

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क्यों खास है ये दिन?

पुराने समय में मुरा नाम के एक क्रूर राक्षस ने देवताओं को बहुत परेशान किया था. भगवान विष्णु ने इस राक्षस से 1000 साल तक युद्ध किया लेकिन असफल रहे. आखिर में, भगवान विष्णु आराम करने के लिए एक गुफा में चले गए. उस समय जब मुरासुर नाम के राक्षस ने हमला करने की कोशिश की, तो भगवान विष्णु के तेज से एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई. इस देवी ने मुरासुर को युद्ध के लिए ललकारा और उसका वध कर दिया. जब भगवान विष्णु जागे, तो वे देवी के पराक्रम से खुश हुए और उनसे वरदान मांगने को कहा.

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