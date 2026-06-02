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Parama Ekadashi 2026: 11 या 12 जून… कब है परमा एकादशी? किन 2 शुभ योग का हो रहा निर्माण, जानें मुहूर्त और महत्व

Parama Ekadashi 2026 Date: हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का आध्यात्मिक और वैज्ञानिक महत्व है. यह तिथि जगत के पालनहार भगवान विष्णु को समर्पित है. हाल ही में अधिक मास में पड़ने वाली परमा एकादशी का व्रत भी है. अब सवाल है कि आखिर, मलमास की परमा एकादशी कब है? परमा एकादशी पर कौन से शुभ योग? परमा एकादशी का मुहूर्त और पारण समय?

By: Lalit Kumar | Published: June 2, 2026 2:52:12 PM IST

परमा एकादशी 2026. (AI)
परमा एकादशी 2026. (AI)


Parama Ekadashi 2026 Date: हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का आध्यात्मिक और वैज्ञानिक महत्व है. यह तिथि जगत के पालनहार भगवान विष्णु को समर्पित है. एकादशी तिथि प्रत्येक चंद्र मास के दोनों पक्षों (शुक्र पक्ष और कृष्ण पक्ष) में ग्यारहवें दिन पड़ती है. इस प्रकार, हर महीने में दो और पूरे वर्ष में कुल 24 एकादशी होती हैं. हालांकि, जिस वर्ष हिंदू कैलेंडर में ‘अधिक मास’ यानी मलमास आता है, उस वर्ष एकादशियों की संख्या बढ़कर 26 हो जाती है. हाल ही में अधिक मास में पड़ने वाली परमा एकादशी का व्रत भी है. अब सवाल है कि आखिर, मलमास की परमा एकादशी कब है? परमा एकादशी पर कौन से शुभ योग? परमा एकादशी का मुहूर्त और पारण समय? सालभर में कितनी एकादशी होती हैं? इस बारे में बता रहे हैं गाजियाबाद के ज्योतिषाचार्य राकेश चतुर्वेदी- 

3 साल में एक बार आती है परमा एकादशी?

ज्योतिष गणना के अनुसार, परमा एकादशी का व्रत अधिकमास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है. इस साल 11 जून को पड़ने वाली परमा एकादशी पर दो शुभ योग बन रहे हैं. इनमें सर्वार्थ सिद्धि योग और शोभन योग पूरे दिन रहने वाले हैं. साथ ही, व्रत के दिन रेवती नक्षत्र और अश्विनी नक्षत्र हैं. बता दें कि, परमा एकादशी का व्रत हर 3 साल में एक बार आती है, इस दिन व्रत और पूजा करने से पाप मिटते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है.

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परमा एकादशी का व्रत 2026 की तारीख?

वैदिक पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ अधिकमास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ 11 जून को 12 बजकर 57 ए एम से होगा. यह ति​थि 11 जून को ही रात 10 बजकर 36 मिनट पर खत्म होगी. ऐसे में उदयातिथि के आधार पर परमा एकादशी का व्रत 11 जून दिन गुरुवार को है.

परमा एकादशी 2026 पर कौन से 2 शुभ योग?

परमा एकादशी पर दो शुभ योग बनेंगे. परमा एकादशी पर पूरे दिन सर्वार्थ सिद्धि योग है, वहीं शोभन योग प्रात:काल से लेकर 12 जून को 01:00 ए एम तक है. सर्वार्थ सिद्धि योग में किए गए कार्य सफल सिद्ध होते हैं, वहीं शोभन योग शुभ कार्यों के लिए अच्छा होता है. इस दिन रेवती नक्षत्र सुह में 08:16 ए एम तक है, उसके बाद से अश्विनी नक्षत्र है.

परमा एकादशी 2026 का मुहूर्त क्या है?

  • 11 जून को शुभ-उत्तम मुहूर्त 05:23 एएम से लेकर सुबह 07:07 एएम तक है.
  • ब्रह्म मुहूर्त 04:02 एएम से 04:42 एएम तक है.
  • अभिजीत मुहूर्त दिन में 11:53 एएम से लेकर दोपहर 12:49 पीएम तक है. 
  • लाभ-उन्नति मुहूर्त दोपहर में 12:21 पीएम से दोपहर 02:05 पीएम तक है.
  • 12 जून को पारण का समय 05:23 एएम से लेकर सुबह 08:10 एएम तक है.
  • पारण के दिन द्वादशी तिथि का समापन शाम को 07:36 पी एम पर होगा.

परमा एकादशी का महत्व

परमा एकादशी का व्रत हमेशा 3 साल में एक बार आता है. यह अधिकमास यानि पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष में होता है और यह माह भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है. जो लोग अधिकमास की परमा एकादशी व्रत रखते हैं, उनके पाप मिट जाते हैं, यश, सुख, समृद्धि में वृद्धि होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है.

सालभर की 26 एकादशी (मलमास की 2 मिलाकर) की लिस्ट

1. कामदा (शुक्र) 
2. पापमोचिनी (कृष्ण)
3. मोहिनी (शुक्र)
4. वरूथिनी (कृष्ण)
5. अपरा (कृष्ण)
6. निर्जला (शुक्र)
7. देवशयनी (शुक्र)
8. योगिनी (कृष्ण)
9. कामिका (कृष्ण)
10. पुत्रदा (शुक्र)
11. अजा (कृष्ण)
12. परिवर्तिनी/पद्मा (शुक्र)
13. इन्दिरा (कृष्ण) 
14. पापांकुशा (शुक्र)
15. रमा (कृष्ण)
16. देवोत्थानी (शुक्र)
17. उत्पन्ना (कृष्ण)
18. मोक्षदा (शुक्र)
19. सफला (कृष्ण)
20. पुत्रदा (शुक्र)
21. षट्तिला (कृष्ण)
22. जया (शुक्र)
23. विजया (कृष्ण)
24. आमलकी (शुक्र)
25. पद्मिनी एकादशी (अधिक मास)
26. परमा एकादशी (अधिक मास)

Tags: Dharmekadashiparma ekadashi 2026
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