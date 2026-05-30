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Param Ekadashi 2026: साल की सबसे पुण्यदायी एकादशी कब है? नोट कर लें तारीख, मुहूर्त और पारण का समय

Param Ekadashi 2026: ज्येष्ठ अधिकमास की परम एकादशी का विशेष महत्व माना जाता है, इस दिन भगवान विष्णु की पूजा और व्रत का विशेष महत्व है,आइए इस लेख में जानते हैं कि 2026 में परम एकादशी की तारीख,पूजा का शुभ मुहूर्त,व्रत पारण से लेकर सब कुछ.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: May 30, 2026 6:18:04 PM IST

परम एकादशी 2026 कब है?
परम एकादशी 2026 कब है?


 Param Ekadashi 2026: सनातन धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व माना गया है, लेकिन अधिकमास में आने वाली एकादशी को और भी ज्यादा पुण्यदायी बताया गया है. ज्येष्ठ अधिकमास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को ‘परम एकादशी’ कहा जाता है. इसे ‘कमला एकादशी’ के नाम से भी जाना जाता है.
 
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन भगवान विष्णु की विधि-विधान से पूजा और व्रत करने से जीवन के कष्ट दूर होते हैं, पापों से मुक्ति मिलती है और घर में सुख-समृद्धि का वास होता है. अगर आप भी इस साल परम एकादशी का व्रत रखने की सोच रहे हैं, तो इसकी सही तिथि, पूजा का शुभ समय और पारण का मुहूर्त जरूर जान लें.

परम एकादशी 2026 कब है?

वैदिक पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ अधिकमास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत ’10 जून 2026 को रात 12 बजकर 58 मिनट’ पर होगी. वहीं यह तिथि ’11 जून 2026 को रात 10 बजकर 37 मिनट’ पर समाप्त होगी.उदयातिथि के आधार पर ‘परम एकादशी का व्रत 11 जून 2026, गुरुवार’ को रखा जाएगा.

पूजा के लिए शुभ मुहूर्त

परम एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा के लिए शुभ समय 11 जून को सुबह 10 बजकर 36 मिनट से दोपहर 2 बजकर 5 मिनट तक रहेगा.इस दौरान पूजा-अर्चना करने से विशेष शुभ फल मिलने की मान्यता है.

 व्रत पारण का समय

एकादशी व्रत का पारण अगले दिन किया जाता है. इस वर्ष परम एकादशी व्रत का पारण ’12 जून 2026 को सुबह 5 बजकर 23 मिनट से सुबह 8 बजकर 10 मिनट’ के बीच करना शुभ रहेगा.

 परम एकादशी पूजा विधि

  • परम एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ वस्त्र धारण करें.
  • इसके बाद पूजा स्थल को साफ करके लकड़ी के पट्टे पर भगवान विष्णु, बाल गोपाल, शालिग्राम और श्री यंत्र स्थापित करें.
  • भगवान को पंचामृत से स्नान कराएं और पीले वस्त्र, पीले फूल तथा तुलसी की माला अर्पित करें.
  • इसके बाद घी का दीपक और अगरबत्ती जलाकर भगवान विष्णु को फल, मिठाई, पंचामृत और तुलसी दल अर्पित करें.
  • पूजा के दौरान विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें और ‘ॐ नमो भगवते वासुदेवाय’ मंत्र का जाप करें.
  • शाम के समय तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाना भी बेहद शुभ माना जाता है.

 परम एकादशी का महत्व

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार परम एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है. कहा जाता है कि श्रद्धा और नियमपूर्वक यह व्रत करने से व्यक्ति को मानसिक शांति, आर्थिक उन्नति और आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होता है.अधिकमास में आने वाली इस एकादशी का महत्व सामान्य एकादशियों की तुलना में अधिक माना गया है. इसलिए भक्त इस दिन व्रत, पूजा और दान-पुण्य जैसे कार्यों को विशेष महत्व देते हैं.
 Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

Tags: Ekadashi Vrat 2026Param Ekadashi 2026Param Ekadashi Date
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