चमत्कारी है कानपुर का हनुमान मंदिर! दर्शन मात्र से दूर होते हैं संकट, जानें पनकी वाले बाबा की कथा-मान्यताएं

Panki Hanuman Temple Kanpur: उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक ऐसा प्रसिद्ध हनुमान मंदिर है, जहां बजरंगबली के दर्शन के लिए दूर-दूर से श्रद्धालु पहुंचते हैं. मान्यता है कि, पनकी वाले बाबा के दरबार में सच्चे मन से प्रार्थना करने वाले भक्तों को संकटों से लड़ने की शक्ति और मनोकामना पूरी होने का आशीर्वाद मिलता है. इस मंदिर से जुड़ी एक कथा भी काफी प्रचलित है, जिसके अनुसार यहां विराजमान हनुमान जी की प्रतिमा महंत पुरुषोत्तम दास जी को एक यात्रा के दौरान मिली थी. अब सवाल है कि, आखिर क्या है पनकी वाले हनुमानजी का इतिहास और क्यों मंगलवार-शनिवार को यहां भक्तों की विशेष भीड़ उमड़ती है? आइए जानते हैं.

पनकी हनुमान मंदिर का क्या है इतिहास?

कानपुर के पनकी क्षेत्र में स्थित श्री हनुमान मंदिर उत्तर भारत के प्रसिद्ध हनुमान धामों में गिना जाता है. इस मंदिर में हनुमान जी की पंचमुखी प्रतिमा विराजमान है. मंदिर की प्राचीनता को लेकर करीब 300 से 400 साल पुराना होने की मान्यता प्रचलित है, हालांकि इसकी स्थापना की सटीक तारीख के बारे में आधिकारिक जानकारी नहीं है. कुछ विवरणों में मंदिर की स्थापना का श्रेय महंत श्री श्री 1008 पुरुषोत्तम दास जी महाराज को दिया जाता है.

चित्रकूट से लौटते समय मिली थी हनुमान जी की प्रतिमा?

लोककथा के अनुसार, महंत पुरुषोत्तम दास जी महाराज एक बार चित्रकूट की यात्रा से लौट रहे थे. रास्ते में पनकी के इसी स्थान पर उन्हें एक चट्टान पर हनुमान जी की आकृति दिखाई दी. उन्होंने इसे बजरंगबली का संकेत माना और प्रतिमा को अपने साथ लेकर आगे बढ़ने लगे. जब उनका काफिला बिठूर के पास पहुंचा, तो बैलगाड़ी एक स्थान पर रुक गई. काफी प्रयास के बाद भी वह आगे नहीं बढ़ी. तभी महंत जी को स्वप्न में हनुमान जी ने उसी स्थान पर प्रतिमा स्थापित करने का संकेत दिया. इसके बाद वहां प्रतिमा स्थापित की गई और धीरे-धीरे उस स्थान पर मंदिर का निर्माण हुआ. यह कथा स्थानीय धार्मिक परंपरा में प्रचलित है.

पनकी वाले बाबा के दर्शन का क्या है महत्व?

हनुमान जी को संकटमोचन कहा जाता है. भक्तों की मान्यता है कि, पनकी मंदिर में दर्शन और पूजा करने से भय, परेशानियों और जीवन की कठिनाइयों का सामना करने का साहस मिलता है. यहां श्रद्धालु हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, सिंदूर और फूल अर्पित करते हैं तथा अपनी मनोकामनाओं के लिए प्रार्थना करते हैं.

मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी की पूजा का विशेष महत्व माना जाता है. इसी वजह से इन दिनों मंदिर में बड़ी संख्या में भक्त पहुंचते हैं. हनुमान जयंती और अन्य धार्मिक अवसरों पर भी यहां विशेष पूजा-अर्चना होती है.

दिन में तीन बार बदलते हैं हनुमान जी के चेहरे के भाव?

पनकी वाले बाबा को लेकर एक और मान्यता प्रचलित है कि, प्रतिमा के मुखमंडल के भाव सुबह, दोपहर और शाम को अलग-अलग दिखाई देते हैं. भक्त इसे हनुमान जी के बाल, युवा और तेजस्वी स्वरूप से जोड़कर देखते हैं. हालांकि, यह श्रद्धालुओं के बीच प्रचलित धार्मिक विश्वास है.

कहां स्थित है पनकी हनुमान मंदिर?

पनकी हनुमान मंदिर उत्तर प्रदेश के कानपुर के पनकी क्षेत्र में स्थित है. यहां सड़क मार्ग से पहुंचा जा सकता है. दर्शन के लिए निकलने से पहले मंदिर के मौजूदा समय की जानकारी स्थानीय स्तर पर लेना उचित रहेगा, क्योंकि विशेष पर्वों पर समय और व्यवस्था में बदलाव हो सकता है.