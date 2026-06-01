कल है पांचवा बड़ा मंगल, जानिए हनुमान जी को क्यों धारण करना पड़ा था पंचमुखी रूप? पढ़ें धार्मिक मान्यताएं और फायदे

Panchva Bada Mangal 2026 Ke Upay: पंचमुखी हनुमान का स्वरूप अहिरावण के वध से जुड़ा हुआ माना जाता है. पौराणिक कथा के अनुसार हनुमान जी ने राम और लक्ष्मण को बचाने के लिए पांच मुखों वाला रूप धारण किया था. पंचमुखी हनुमान के हर मुख का अलग धार्मिक महत्व बताया गया है.पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अहिरावण को मारने और भगवान राम-लक्ष्मण को मुक्त कराने के लिए हनुमान जी ने पंचमुखी रूप धारण किया और एक साथ पांचों दीपकों को बुझाकर उसका अंत कर दिया.

अहिरावण के वध के लिए लिया था पंचमुखी अवतार

पौराणिक कथा के अनुसार, जब राम और रावण के बीच युद्ध चल रहा था, तब रावण को एहसास होने लगा कि उसकी हार निश्चित है. ऐसे में उसने अपने मायावी भाई अहिरावण से मदद मांगी.अहिरावण तंत्र विद्या का ज्ञाता और मां भवानी का परम भक्त था. उसने अपनी मायावी शक्तियों से भगवान राम की पूरी सेना को गहरी नींद में सुला दिया और फिर श्रीराम व लक्ष्मण का अपहरण कर उन्हें पाताल लोक ले गया,जब यह बात हनुमान जी को पता चली तो वे तुरंत पाताल लोक पहुंचे. वहां उन्होंने देखा कि अहिरावण ने पांच अलग-अलग दिशाओं में पांच दीपक जलाए हुए हैं. उसे वरदान मिला था कि जो व्यक्ति इन पांचों दीपकों को एक साथ बुझा देगा, वही उसका वध कर सकेगा.अहिरावण को मारने और भगवान राम-लक्ष्मण को मुक्त कराने के लिए हनुमान जी ने पंचमुखी रूप धारण किया और एक साथ पांचों दीपकों को बुझाकर उसका अंत कर दिया.

पंचमुखी हनुमान के पांच मुख और उनका महत्व

वानर मुख

पंचमुखी हनुमान का मुख्य मुख वानर मुख माना जाता है, जो पूर्व दिशा की ओर रहता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह मुख साहस, शक्ति और शत्रुओं पर विजय का प्रतीक माना जाता है.

गरुड़ मुख

पश्चिम दिशा की ओर स्थित गरुड़ मुख जीवन की बाधाओं और नकारात्मक प्रभावों को दूर करने वाला माना जाता है. मान्यता है कि इसकी पूजा से संकट कम होते हैं और जीवन में सकारात्मकता आती है.

वराह मुख

उत्तर दिशा की ओर स्थित वराह मुख यश, कीर्ति और लंबी आयु का प्रतीक माना जाता है. इस मुख की आराधना करने से सम्मान और सफलता मिलने की मान्यता है.

नृसिंह मुख

दक्षिण दिशा की ओर स्थित नृसिंह मुख भय, तनाव और जीवन की कठिन परिस्थितियों से रक्षा करने वाला माना जाता है. इसे साहस और सुरक्षा का प्रतीक भी कहा जाता है.

अश्व मुख

पंचमुखी हनुमान का पांचवां मुख ऊपर आकाश की ओर होता है, जिसे अश्व मुख कहा जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह मुख मनोकामनाओं की पूर्ति और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करने वाला माना जाता है.

पंचमुखी हनुमान की पूजा कैसे करें?

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर या प्रतिमा घर की दक्षिण दिशा या दक्षिण-पश्चिम कोने में लगाना शुभ माना जाता है.

मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान जी को लाल फूल, सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करना चाहिए. साथ ही गुड़ और चने का भोग लगाने की भी परंपरा है.

इस दिन हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करने से विशेष लाभ मिलने की मान्यता है.

पंचमुखी हनुमान की तस्वीर लगाने से क्या लाभ मिलते हैं?

मान्यता है कि घर में पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर लगाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर रहती है. कई लोग वास्तु दोष से राहत पाने के लिए भी पंचमुखी हनुमान की प्रतिमा स्थापित करते हैं. इसके अलावा घर के मुख्य द्वार पर पंचमुखी हनुमान की तस्वीर लगाने को सुरक्षा और सकारात्मक वातावरण से जोड़कर देखा जाता है.

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