जुलाई 2026 में कब से कब तक रहेगा पंचक? शुभ कार्यों से पहले जान लें पूरी तारीख और धार्मिक नियम

Panchak July 2026: हिंदू धर्म में किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले पंचांग और शुभ मुहूर्त का विशेष ध्यान रखा जाता है. पंचक भी ऐसा ही एक समय माना जाता है, जिसमें कुछ कार्यों को करने की मनाही होती है. जुलाई 2026 की खास बात यह है कि इस महीने एक नहीं, बल्कि दो बार पंचक का संयोग बन रहा है. आइए जानते हैं कि पहला और दूसरा पंचक कब लगेगा, उनका क्या महत्व है और इस दौरान किन कार्यों से बचना चाहिए.

वैदिक पंचांग के अनुसार जुलाई 2026 का पहला पंचक 4 जुलाई (शनिवार) से शुरू होकर 8 जुलाई (बुधवार) तक रहेगा. शनिवार से शुरू होने के कारण इसे मृत्यु पंचक कहा जाता है. ज्योतिष शास्त्र में मृत्यु पंचक को संवेदनशील और अशुभ माना गया है. मान्यता है कि इस दौरान कुछ विशेष कार्य करने से अनचाही परेशानियां और बाधाएं आ सकती हैं.

दूसरा पंचक कब शुरू होगा?

जुलाई का दूसरा पंचक 31 जुलाई (शुक्रवार) से शुरू होकर 4 अगस्त 2026 तक रहेगा. शुक्रवार से शुरू होने के कारण इसे ‘चोर पंचक’ कहा जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस अवधि में धन हानि, चोरी या आर्थिक नुकसान की आशंका बढ़ सकती है. इसलिए लेन-देन और कीमती वस्तुओं की सुरक्षा को लेकर विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है.

पंचक में किन कार्यों से बचना चाहिए?

ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार पंचक के दौरान कुछ कार्यों को टालना शुभ माना जाता है.

दक्षिण दिशा की यात्रा करने से बचें.

नया पलंग बनवाना या पुराना पलंग खोलना-बंधवाना उचित नहीं माना जाता.

मकान की छत डलवाने या निर्माण कार्य शुरू करने से बचें.

घर में लकड़ी लाना या उससे जुड़े बड़े कार्य न करें.

रंग-रोगन और बड़े निर्माण कार्यों को भी टालना बेहतर माना जाता है.



पंचक कितने प्रकार के होते हैं?

पंचक की शुरुआत जिस दिन होती है, उसी के आधार पर उसका नाम तय होता है.

रविवार- रोग पंचक

सोमवार- राज पंचक

मंगलवार- अग्नि पंचक

शुक्रवार- चोर पंचक

शनिवार-मृत्यु पंचक

हर पंचक का प्रभाव अलग-अलग माना जाता है और उसी के अनुसार सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है.

धार्मिक महत्व

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पंचक के दौरान संयम, पूजा-पाठ, मंत्र जाप और भगवान का स्मरण करना शुभ माना जाता है. यदि किसी जरूरी कारण से निषिद्ध कार्य करना पड़े तो विद्वान ज्योतिषी की सलाह लेकर उचित उपाय करने की परंपरा भी बताई गई है.