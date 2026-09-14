Home > धर्म > पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश… इन 5 मंदिरों में पंचतत्वों के रूप में विराजते हैं भगवान शिव! रोचक है कथा

पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश… इन 5 मंदिरों में पंचतत्वों के रूप में विराजते हैं भगवान शिव! रोचक है कथा

Panch Bhoota Temples: भारत में भगवान शिव के मंदिरों की परंपरा जितनी प्राचीन है, उतनी ही रहस्यमयी भी. कहीं शिवलिंग धरती के स्वरूप में पूजे जाते हैं, कहीं जल में उनकी उपस्थिति मानी जाती है, तो कहीं अग्नि, वायु और आकाश जैसे सूक्ष्म तत्वों में महादेव का दर्शन होता है.

By: Lalit Kumar | Published: September 14, 2026 5:14:08 PM IST

Panch Bhoota Temples
Panch Bhoota Temples


Panch Bhoota Temples: भारत में भगवान शिव के मंदिरों की परंपरा जितनी प्राचीन है, उतनी ही रहस्यमयी भी. कहीं शिवलिंग धरती के स्वरूप में पूजे जाते हैं, कहीं जल में उनकी उपस्थिति मानी जाती है, तो कहीं अग्नि, वायु और आकाश जैसे सूक्ष्म तत्वों में महादेव का दर्शन होता है. दक्षिण भारत के पंचभूत स्थल इसी अद्भुत आध्यात्मिक परंपरा का हिस्सा हैं, जहां प्रकृति के पांच मूल तत्वों को भगवान शिव के पांच अलग-अलग स्वरूपों से जोड़ा गया है. मान्यता है कि, इन मंदिरों में दर्शन करने से भक्त प्रकृति और परमात्मा के उस संबंध को महसूस कर सकते हैं, जिसमें पूरा संसार शिवमय माना गया है.

पंचतत्व क्या हैं?

भारतीय दर्शन में सृष्टि की रचना पांच मूल तत्वों से मानी जाती है- पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश. इन्हें पंचमहाभूत कहा जाता है. शैव परंपरा में इन्हीं पांच तत्वों को भगवान शिव के पांच विशेष मंदिरों से जोड़ा गया है. इन्हें पंचभूत स्थल कहा जाता है. 

You Might Be Interested In

इन पांच मंदिरों में महादेव पंचतत्वों के रूप में विराजमान

1. पृथ्वी तत्व (एकांबरेश्वर मंदिर, कांचीपुरम): Ekambareswarar Temple को पृथ्वी तत्व से जुड़ा माना जाता है. मान्यता है कि माता पार्वती ने यहां मिट्टी से शिवलिंग बनाकर भगवान शिव की आराधना की थी. कहा जाता है कि उनकी भक्ति की परीक्षा लेने के लिए शिव ने वेगवती नदी का रूप धारण किया, लेकिन माता पार्वती ने अपने बनाए शिवलिंग को बचाने के लिए उसे अपने आलिंगन में ले लिया. उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए.

2. जल तत्व (जम्बुकेश्वर मंदिर, तिरुचिरापल्ली): Jambukeswarar Temple में भगवान शिव को जल तत्व के रूप में पूजा जाता है. मंदिर के गर्भगृह में शिवलिंग के नीचे प्राकृतिक जलस्रोत होने की मान्यता है और शिवलिंग के आसपास पानी मौजूद रहता है. इसी वजह से यहां महादेव के जल स्वरूप की विशेष आराधना की जाती है.

3. अग्नि तत्व (अरुणाचलेश्वर मंदिर, तिरुवन्नामलाई): Arunachalesvara Temple अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करता है. पौराणिक कथा के अनुसार, एक बार ब्रह्मा और विष्णु के बीच श्रेष्ठता को लेकर विवाद हुआ. तब भगवान शिव अनंत अग्निस्तंभ के रूप में प्रकट हुए. दोनों देवताओं ने उस स्तंभ का आदि-अंत खोजने का प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हुए. इसी अग्नि स्वरूप से अरुणाचल पर्वत की कथा जुड़ी मानी जाती है.

4. वायु तत्व (श्रीकालहस्ती मंदिर): Srikalahasti Temple को वायु तत्व का मंदिर माना जाता है. यहां भगवान शिव को श्रीकालहस्तीश्वर के रूप में पूजा जाता है. मंदिर के गर्भगृह में दीपक की लौ के हिलने को वायु तत्व की उपस्थिति से जोड़ा जाता है, जबकि अंदर बाहरी हवा का प्रवेश सीमित रहता है. यही रहस्य भक्तों की आस्था को और गहरा करता है.

5. आकाश तत्व (चिदंबरम मंदिर): Chidambaram Nataraja Temple पंचतत्वों में आकाश का प्रतिनिधित्व करता है. यहां भगवान शिव नटराज के रूप में पूजे जाते हैं. चिदंबरम का सबसे रहस्यमय पहलू ‘चिदंबर रहस्य’ माना जाता है, जहां निराकार आकाश तत्व की पूजा का भाव जुड़ा है. यहां शिव को केवल मूर्ति के रूप में नहीं, बल्कि उस अनंत और अदृश्य सत्ता के रूप में भी देखा जाता है, जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है.

शिव में समाया है पूरा ब्रह्मांड

पंचभूत मंदिरों की परंपरा केवल पांच मंदिरों की यात्रा नहीं, बल्कि भारतीय दर्शन में प्रकृति और परमात्मा के एकत्व को समझने का माध्यम भी है. पृथ्वी से लेकर आकाश तक हर तत्व में शिव का स्वरूप देखने की यह मान्यता बताती है कि सनातन परंपरा में महादेव को केवल एक देवता नहीं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त चेतना के रूप में भी देखा गया है. यही कारण है कि पंचभूत स्थलों की यात्रा आज भी श्रद्धालुओं के लिए बेहद खास मानी जाती है.

Tags: Dharmfamous templereligion news
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

क्या सलमान खान के बॉडीगार्ड के बेटे करने वाले हैं...

September 14, 2026

बिग बॉस के 5 सबसे ज्यादा फेंकने वाले कंटेस्टेंट्स

September 13, 2026

अब कहां हैं ‘कसौटी जिंदगी की’ फेम सीजेन खान?

September 13, 2026

पुराने PF के पैसे को नए खाते में करना है...

September 13, 2026

एक हादसा और बदल गई महिमा चौधरी की जिंदगी…

September 13, 2026

irctc पर अकाउंट कैसे बनाएं?

September 12, 2026
पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश… इन 5 मंदिरों में पंचतत्वों के रूप में विराजते हैं भगवान शिव! रोचक है कथा

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश… इन 5 मंदिरों में पंचतत्वों के रूप में विराजते हैं भगवान शिव! रोचक है कथा
पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश… इन 5 मंदिरों में पंचतत्वों के रूप में विराजते हैं भगवान शिव! रोचक है कथा
पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश… इन 5 मंदिरों में पंचतत्वों के रूप में विराजते हैं भगवान शिव! रोचक है कथा
पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश… इन 5 मंदिरों में पंचतत्वों के रूप में विराजते हैं भगवान शिव! रोचक है कथा
पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश… इन 5 मंदिरों में पंचतत्वों के रूप में विराजते हैं भगवान शिव! रोचक है कथा