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सिर्फ 3 अंगुलियों का शिवलिंग! सामने विराजते हैं शनिदेव, रहस्यमयी है पाली का 1000 साल पुराना मंदिर, अनोखी है मान्यता

Pali Shiv Temple: राजस्थान के मंदिरों की अपनी अलग ही रहस्यमयी दुनिया है. कहीं शिवलिंग स्वयं प्रकट होने की मान्यता है, तो कहीं देवी-देवताओं की अनोखी प्रतिमाएं भक्तों को आकर्षित करती हैं. लेकिन, पाली में एक ऐसा प्राचीन शिव मंदिर है, जहां सिर्फ तीन अंगुलियों के आकार का शिवलिंग विराजमान है. पढ़िए मंदिर से जुड़ी कथा और मान्यताएं-

By: Lalit Kumar | Published: September 26, 2026 9:25:26 AM IST

Pali Shiv Temple, pali
Pali Shiv Temple, pali


Pali Shiv Temple: राजस्थान के मंदिरों की अपनी अलग ही रहस्यमयी दुनिया है. कहीं शिवलिंग स्वयं प्रकट होने की मान्यता है, तो कहीं देवी-देवताओं की अनोखी प्रतिमाएं भक्तों को आकर्षित करती हैं. लेकिन, पाली में एक ऐसा प्राचीन शिव मंदिर है, जहां सिर्फ तीन अंगुलियों के आकार का शिवलिंग विराजमान होने की बात कही जाती है. इतना ही नहीं, मंदिर में शिवलिंग के ठीक सामने शनिदेव की प्रतिमा भी मौजूद है. करीब 1000 साल पुराने इस मंदिर से जुड़ी मान्यताएं और इसकी अनोखी बनावट इसे श्रद्धालुओं के बीच खास बनाती हैं. पढ़िए मंदिर से जुड़ी कथा और मान्यताएं-

1000 साल पुराना है मंदिर

राजस्थान के पाली जिले में स्थित यह प्राचीन शिव मंदिर स्थानीय आस्था का महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है. मंदिर की प्राचीनता को लेकर करीब 1000 वर्ष पुरानी होने की मान्यता प्रचलित है. समय के साथ मंदिर के आसपास काफी बदलाव हुए, लेकिन यहां स्थापित शिवलिंग को लेकर लोगों की श्रद्धा आज भी कायम है. इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत इसका छोटा शिवलिंग बताया जाता है. स्थानीय मान्यता के अनुसार, यहां भगवान शिव सिर्फ तीन अंगुलियों के आकार के शिवलिंग के रूप में विराजमान हैं. सामान्य तौर पर बड़े आकार के शिवलिंग देखने वाले श्रद्धालुओं के लिए यह स्वरूप अपने आप में आकर्षण का केंद्र बन जाता है.

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शिवलिंग के सामने शनिदेव का स्थान

मंदिर की एक और विशेषता भगवान शिव के सामने स्थापित शनिदेव की प्रतिमा है. शिव और शनिदेव का यह आमने-सामने विराजमान स्वरूप भक्तों के बीच चर्चा का विषय रहता है. श्रद्धालु यहां भगवान शिव के साथ शनिदेव की पूजा-अर्चना भी करते हैं. धार्मिक मान्यताओं में भगवान शिव और शनिदेव दोनों का विशेष स्थान है. शनिदेव को कर्मफल का देवता माना जाता है, जबकि भगवान शिव को महादेव के रूप में पूजा जाता है. यही वजह है कि मंदिर में दोनों देवताओं की मौजूदगी श्रद्धालुओं के लिए विशेष धार्मिक महत्व रखती है.

क्यों खास है यह मंदिर?

इस मंदिर की खासियत सिर्फ इसकी प्राचीनता नहीं, बल्कि यहां से जुड़ी स्थानीय मान्यताएं भी हैं. छोटे आकार का शिवलिंग, उसके सामने शनिदेव की प्रतिमा और सदियों पुराना धार्मिक वातावरण मिलकर मंदिर को एक अलग पहचान देते हैं. भक्त यहां भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं और पूजा-अर्चना कर सुख-शांति की कामना करते हैं. वहीं शनिदेव के दर्शन कर जीवन की परेशानियों और कर्म संबंधी बाधाओं से मुक्ति की प्रार्थना भी की जाती है.

आस्था के साथ इतिहास का संगम

ऐसे प्राचीन मंदिर केवल पूजा के केंद्र नहीं होते, बल्कि किसी क्षेत्र की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को भी अपने भीतर समेटे रहते हैं. पाली का यह शिव मंदिर भी अपनी अनोखी मान्यताओं के कारण लोगों की जिज्ञासा बढ़ाता है. तीन अंगुलियों के आकार का शिवलिंग और सामने विराजमान शनिदेव मंदिर की सबसे अलग पहचान हैं.

Tags: Dharmfamous temple in indiareligion news
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