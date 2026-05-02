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पद्मिनी एकादशी पर तुलसी नाम जप से बदल सकती है किस्मत! जानिए सही विधि और नियम

Padmini Ekadashi 2026: पद्मिनी एकादशी का दिन पुण्य अर्जित करने का उत्तम अवसर  माना जाता है. इस दिन तुलसी के नामों का जप करने से न केवल मन की शांति मिलती है, बल्कि घर में सुख-समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा भी बनी रहती है. सही विधि और नियमों का पालन करके इस दिन का पूरा लाभ उठाया जा सकता है.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: May 2, 2026 11:20:14 PM IST

पद्मिनी एकादशी 2026 उपाय
पद्मिनी एकादशी 2026 उपाय


Padmini Ekadashi 2026: हिंदू पंचांग में अधिक मास, जिसे पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है, बेहद पवित्र माना गया है. इसी माह में आने वाली पद्मिनी एकादशी का विशेष महत्व बताया गया है. यह एकादशी अन्य सभी एकादशियों की तुलना में अधिक फलदायी मानी जाती है. इस दिन भगवान विष्णु की पूजा के साथ-साथ माता तुलसी की आराधना करना अत्यंत शुभ माना जाता है.

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, माता तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय हैं. उनके बिना भगवान को अर्पित किया गया भोग भी अधूरा माना जाता है. ऐसे में पद्मिनी एकादशी के दिन तुलसी पूजन और उनके नामों का जप करने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है.

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तुलसी नाम जप का आध्यात्मिक महत्व (Padmini Ekadashi significance)

पद्मिनी एकादशी के दिन तुलसी के आठ पवित्र नामों का जप करना अत्यंत शुभ और फलदायी माना गया है. इन नामों में शामिल हैं-वृंदा, वृंदानी, विश्वपावनी, विश्वपूजिता, पुष्पसारा, नंदिनी, तुलसी और कृष्णजीवनी.मान्यता है कि इन नामों का श्रद्धापूर्वक जप करने से व्यक्ति के जीवन से दरिद्रता दूर होती है और घर में स्थायी लक्ष्मी का वास होता है. इतना ही नहीं, इसे करने से अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य फल प्राप्त होने की भी बात कही जाती है.यह साधना मन को शांति देती है, घर के वातावरण को सकारात्मक बनाती है और भगवान विष्णु की कृपा पाने का मार्ग खोलती है.

पूजा करने की सरल विधि (Padmini Ekadashi Puja Vidhi 2026)

  • ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें.
  •  घर में स्थित तुलसी के पौधे के पास शुद्ध घी का दीपक जलाएं.
  • मिट्टी या पीतल के दीपक का प्रयोग विशेष शुभ माना जाता है.
  • तुलसी के पौधे की कम से कम 3 या 7 बार परिक्रमा करें.
  •  परिक्रमा करते समय तुलसी के आठों नामों का जप करें.

इन बातों का रखें विशेष ध्यान

  •  एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ने से बचें.
  •  बिना स्नान या अशुद्ध अवस्था में तुलसी को स्पर्श न करें.
  •  शाम के समय दीप जलाते हुए शांत रहें और मानसिक रूप से नाम जप करें.
  • पूरे दिन घर में सात्विक वातावरण बनाए रखें.

  Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

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