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Padmini ekadashi kab hai: पद्मिनी एकादशी कब है? जानिए सही तारीख और पारण का पूरा समय

Padmini ekadashi kab hai: पद्मिनी एकादशी 2026 में 27 मई को मनाई जाएगी, इसकी एकादशी तिथि 26 मई की सुबह 5:10 बजे शुरू होकर 27 मई की सुबह 6:21 बजे समाप्त होगी, व्रत का पारण 28 मई की सुबह किया जाएगा, यह एकादशी अधिकमास में आती है और इसे अत्यंत शुभ और फलदायी माना जाता है.

By: Ranjana Sharma | Published: May 22, 2026 3:52:07 PM IST

Padmini ekadashi kab hai: पद्मिनी एकादशी कब है? जानिए सही तारीख और पारण का पूरा समय
अधिकमास की दुर्लभ और अत्यंत पुण्यदायी है पद्मिनी एकादशी


Padmini ekadashi kab hai: अधिकमास शुरू हो चुका है और इसमें आने वाले सभी व्रत और त्योहार बेहद विशेष माने जाते हैं. इसी दौरान आने वाली पद्मिनी एकादशी को अत्यंत दुर्लभ और पुण्यदायी माना जाता है, क्योंकि यह केवल अधिकमास में ही पड़ती है और हर तीन साल में एक बार आती है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को श्रद्धा से करने पर जीवन की कई समस्याओं से मुक्ति मिलती है और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है.

पद्मिनी एकादशी की तिथि और समय

साल 2026 में पद्मिनी एकादशी 27 मई को मनाई जाएगी. व्रत का पारण 28 मई की सुबह किया जाएगा. एकादशी तिथि की शुरुआत 26 मई को सुबह 5 बजकर 10 मिनट से होगी और इसका समापन 27 मई को सुबह 6 बजकर 21 मिनट पर होगा. यह समय इसे और भी विशेष बनाता है क्योंकि यह अधिकमास की शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है.

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पद्मिनी एकादशी का धार्मिक महत्व

हर महीने दो एकादशी आती हैं, लेकिन अधिकमास में आने वाली एकादशी का महत्व कई गुना बढ़ जाता है. इसे पद्मिनी या कमला एकादशी भी कहा जाता है. अधिकमास स्वयं अत्यंत पवित्र माना जाता है, इसलिए इस दौरान किया गया व्रत, पूजा और दान विशेष फल देने वाला माना जाता है. ऐसा विश्वास है कि इस दिन किया गया दान हजारों गुना फल देता है और व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं.

पद्मिनी एकादशी व्रत के लाभ

  • इस व्रत को करने से जीवन के पापों से मुक्ति मिलती है.
  • सुख, समृद्धि और वैभव की प्राप्ति होती है.
  • भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है.
  • संतान सुख की प्राप्ति के योग बनते हैं.
  • मनोकामनाएं पूर्ण होने की मान्यता है.

पद्मिनी एकादशी की पूजा विधि

  • इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और घर के मंदिर की साफ-सफाई करें.
  • इसके बाद एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें.
  • गंगाजल से भगवान का अभिषेक करें और तिलक लगाकर अक्षत (पीले चावल) अर्पित करें.
  • भगवान विष्णु को पीले फल और मां लक्ष्मी को लाल पुष्प चढ़ाएं.
  • धूप-दीप जलाकर आरती करें और “ॐ नमो भगवते वासुदेवाय” मंत्र का जाप करें.

पद्मिनी एकादशी पर दान का महत्व

इस दिन दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है. अपनी क्षमता अनुसार चावल, दाल, आटा, नमक, घी, मौसमी फल और वस्त्र जरूरतमंदों को दान किए जा सकते हैं. यदि संभव हो तो दान उसी दिन करें, अन्यथा अगले दिन पारण से पहले भी किया जा सकता है.

पालन करने योग्य नियम

  • वाणी और मन को शुद्ध रखें
  • किसी से विवाद या झगड़ा न करें
  • सात्विक भोजन ही ग्रहण करें
  • तुलसी दल का उपयोग भगवान के भोग में अवश्य करें
  • अधिक समय भजन और पूजा में बिताएं

Tags: adhikamaspadmini ekadashi kab hai
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