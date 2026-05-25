Home > धर्म > Padmini Ekadashi 2026: 3 साल बाद आया दुर्लभ संयोग, इस व्रत से मिलती है वैकुंठ धाम में जगह; जानें पूजा का महत्व और नियम

Padmini Ekadashi 2026: 3 साल बाद आया दुर्लभ संयोग, इस व्रत से मिलती है वैकुंठ धाम में जगह; जानें पूजा का महत्व और नियम

Padmini Ekadashi 2026: पद्मिनी एकादशी ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कहा जाता है. इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है. इसके अलावा इस दिन आप व्रत भी रख सकते हैं.

By: Preeti Rajput | Published: May 25, 2026 9:53:30 AM IST

अधिकमास की पद्मिनी एकादशी कब है?
अधिकमास की पद्मिनी एकादशी कब है?


Padmini Ekadashi 2026: हिंदू धर्म में एकादशी को बेहद शुभदिन माना जाता है. इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है. साथ ही व्रत भी रखा जाता है, जिसमें भक्त को पुण्य फल की प्राप्ती होती है. ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पद्मिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है. इस साल अधिकमास की पद्मिनी एकादशी का त्योहार 27 मई को मनाया जाएगा. यह एकादशी हर साल नहीं बल्कि तीन साल में एक बार आती है. इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से अच्छा फल मिलता है. 

मुख्य तिथियां और समय 

  • एकादशी तिथि शुरू: मंगलवार, 26 मई, 2026 को सुबह 05:10 बजे 
  • एकादशी तिथि समाप्त: बुधवार, 27 मई, 2026 को सुबह 06:21 बजे 
  • व्रत पारण (व्रत तोडने का समय): गुरुवार, 28 मई, 2026 को सुबह 05:25 बजे से 07:56 बजे तक

पद्मिनी एकादशी का महत्व

पद्मिनी एकादशी का महत्व स्कंद पुराण में पूरी व्याख्या के साथ बताया गया है. दरअसल,  श्रीकृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को इस व्रत को करने का सही तरीका और उपाय बताया है. माना जाता है कि, पद्मिनी एकादशती का व्रत रखने से सभी पापों से मुक्ति मिल सकती है. अगर पद्मिनी एकादशी का विधि-विधान से रखा जाता है, तो उसे वैकुंठ धाम जिसे भगवान विष्णु का धाम माना जाता है, वहां स्थान मिलता है. 

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पद्मिनी एकादशी 2026 पूजा विधि

  • ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठें और पवित्र स्नान करें.
  • पूजा स्थल को साफ करें और भगवान विष्णु की मूर्ती या तस्वीरें एक लकडी के आसन पर रखें.
  • देवताओं को पंचामृत से स्नान कराएं और उन्हें पीले वस्त्र, फूल और तुलसी की माला से सजाएं.
  • देसी घी का दीपक और अगरबत्ती जलाएं. मिठाई, फल, तुलसी के पत्ते और पंचामृत चढाएं.
  • विष्णु सहस्रनाम का जाप करें और “ॐ नमो भगवते वासुदेवाय” का पाठ करें.
  • इस दिन दान करना और जरूरतमंदों की मदद करना बहुत शुभ माना जाता है.
  • शाम को, तुलसी के पौधे के पास मिट्टी का दीपक जलाकर उसकी पूजा करें.
  • एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोडने चाहिए. भक्त आमतौर पर उन्हें एक दिन पहले ही तोडकर साफ पानी में रख लेते हैं. 

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Tags: padmini ekadashi 2026
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