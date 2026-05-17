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Padmini Ekadashi 2026: 26 या 27 मई… पद्मिनी एकादशी कब है? 2 शुभ योग का होगा निर्माण, जानें भद्रा और मुहूर्त

Padmini Ekadashi Vrat 2026: एकादशी तिथि के दिन व्रत करने से जातक को सभी तरह के पापों से मुक्ति मिलती है. वैदिक पंचांग के अनुसार, ज्येष्ठ अधिकमास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पद्मिनी एकादशी का व्रत रखते हैं. यह अधिकमास की पहली एकादशी है. पद्मिनी एकादशी के अवसर पर सर्वार्थ सिद्धि योग के साथ रवि योग बन है, वहीं सुबह में करीब 1 घंटे के लिए भद्रा लग रही है .

By: Lalit Kumar | Published: May 17, 2026 1:04:27 PM IST

जानिए, पद्मिनी एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा. (Canva)
जानिए, पद्मिनी एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा. (Canva)


Padmini Ekadashi Vrat 2026: सनातन धर्म में व्रत-त्योहारों का विशेष महत्व है. एकादशी ऐसे ही फलदायी व्रतों में से एक है. बता दें कि, प्रत्येक महीने में दो बार एकादशी तिथि आती है. इस दिन भगवान श्रीहरि विष्णु को समर्पित व्रत रखा जाता है. इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान पूर्वक पूजा का विधान है. धार्मिक मान्यता है कि, एकादशी तिथि के दिन व्रत करने से जातक को सभी तरह के पापों से मुक्ति मिलती है. वैदिक पंचांग के अनुसार, ज्येष्ठ अधिकमास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पद्मिनी एकादशी का व्रत रखते हैं. यह अधिकमास की पहली एकादशी है. पद्मिनी एकादशी के अवसर पर सर्वार्थ सिद्धि योग के साथ रवि योग बन है, वहीं सुबह में करीब 1 घंटे के लिए भद्रा लग रही है . इस दिन जो लोग व्रत रखेंगे, उनको सुबह में पूजा के लिए 3 शुभ मुहूर्त प्राप्त होंगे. अब सवाल है कि आखिर, पद्मिनी एकादशी कब है? भगवान विष्णु की पद्मिनी एकादशी के दिन व्रत-पूजन कैसे करें? क्या है शुभ मुहूर्त और शुभ संयोग? इस बारे में बता रहे हैं उन्नाव के ज्योतिषाचार्य ऋषिकांत मिश्र शास्त्री-

पद्मिनी एकादशी 2026 सही तारीख

पंचांग के लिए ज्येष्ठ अधिकमास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 26 मई को सुबह में 5 बजकर 10 मिनट पर शुरू होगी. इस तिथि का समापन 27 मई को सुबह 6 बजकर 21 मिनट पर होगा. उदयातिथि के आधार पर पद्मिनी एकादशी का व्रत 27 मई बुधवार को रखा जाएगा.

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पद्मिनी एकादशी के दिन कौन से योग बनेंगे

पद्मिनी एकादशी के अवसर पर 2 शुभ योग बन रहे हैं. उस दिन रवि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग बनेंगे. सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग सुबह में 05 बजकर 25 मिनट से बनेंगे और सुबह 05 बजकर 56 मिनट तक रहेंगे. इनके अलावा उस दिन व्यतीपात योग प्रात:काल से लेकर 28 मई को 03:25 ए एम तक रहेगा. उसके बाद से वरीयान् बनेगा. एकादशी के दिन हस्त नक्षत्र सुबह 05 बजकर 56 ए एम तक है, उसके बाद से चित्रा नक्षत्र है.

पद्मिनी एकादशी 2026 मुहूर्त

पद्मिनी एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त 04:03 ए एम से 04:44 ए एम तक है. इसमें आपको स्नान आदि से निवृत होकर व्रत और पूजा का संकल्प लेना चाहिए. उसके बाद आप लाभ-उन्नति मुहूर्त 05:25 ए एम से 07:08 ए एम, अमृत-सर्वोत्तम मुहूर्त 07:08 ए एम से 08:52 ए एम और शुभ-उत्तम मुहूर्त 10:35 ए एम से 12:18 पी एम के बीच भगवान विष्णु की पूजा कर सकते हैं. उस दिन बुधवार होने की वजह से ​अभिजीत मुहूर्त नहीं है.

पद्मिनी एकादशी 2026 पारण समय

यदि आप पद्मिनी एकादशी का व्रत रखते हैं, तो उसका पारण 28 मई गुरुवार को होगा. पारण का समय सुबह 5 बजकर 25 मिनट से सुबह 7 बजकर 56 मिनट तक रहेगा. उस दिन द्वादशी का समापन सुबह 07 बजकर 56 मिनट पर होगा.

पद्मिनी एकादशी का महत्व

पद्मिनी एकादशी का व्रत हमेशा अधिक मास में होता है. इस व्रत को करने से पाप मिटते हैं और पुण्य मिलता है. संतान सुख की प्राप्ति के लिए पति और पत्नी को एक साथ यह व्रत रखना चाहिए. पद्मिनी एकादशी का व्रत वंश वृद्धि में सहायक होता है. इस व्रत को करने वालें को मृत्यु के बाद वैकुंठ की प्राप्ति होती है. जो व्रत रखकर पूजा पाठ करता है, उसके गोदान का फल मिलता है.

Tags: AstrologyDharmpadmini ekadashi 2026
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