Home > धर्म > पद्मिनी एकादशी पर भूलकर भी न करें ये गलतियां, वरना अधूरा रह सकता है व्रत,जानिए क्यों खास मानी जाती है ये दुर्लभ एकादशी?

पद्मिनी एकादशी पर भूलकर भी न करें ये गलतियां, वरना अधूरा रह सकता है व्रत,जानिए क्यों खास मानी जाती है ये दुर्लभ एकादशी?

Padmini Ekadashi 2026: पद्मिनी एकादशी 2026 इस बार 27 मई को मनाई जाएगी. यह एकादशी 3 साल में एक बार अधिकमास में आती है, इसलिए इसका महत्व बेहद खास माना जाता है. इस दिन भगवान विष्णु की पूजा, सात्विक जीवन, तुलसी अर्पण और दान-पुण्य करने से विशेष पुण्य फल मिलने की मान्यता है.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: May 24, 2026 6:10:56 PM IST

पद्मिनी एकादशी पर भूलकर भी न करें ये गलतियां
पद्मिनी एकादशी पर भूलकर भी न करें ये गलतियां


Padmini Ekadashi 2026: हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व माना जाता है, लेकिन पद्मिनी एकादशी बाकी सभी एकादशियों से अलग मानी जाती है. इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यह हर साल नहीं आती, बल्कि करीब 3 साल में एक बार अधिकमास के दौरान पड़ती है. यही कारण है कि इस व्रत को बेहद दुर्लभ और पुण्यदायी माना जाता है.
 
साल 2026 में पद्मिनी एकादशी का व्रत 27 मई, बुधवार को रखा जाएगा. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से विशेष कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख-समृद्धि आती है.अगर आप भी इस बार पद्मिनी एकादशी का व्रत रखने जा रहे हैं, तो पहले इसके जरूरी नियम जान लेना बेहद जरूरी है.

 कब है पद्मिनी एकादशी 2026?

ज्येष्ठ अधिकमास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पद्मिनी एकादशी कहा जाता है.
 
द्रिक पंचांग के अनुसार:
 
  •  एकादशी तिथि शुरू: 26 मई 2026 सुबह 5:10 बजे
  •  एकादशी तिथि समाप्त: 27 मई 2026 सुबह 6:21 बजे
उदयातिथि के अनुसार यह व्रत 27 मई को रखा जाएगा.

 क्यों खास मानी जाती है पद्मिनी एकादशी?

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, अधिकमास स्वयं भगवान विष्णु को समर्पित माना जाता है. ऐसे में इस महीने पड़ने वाली पद्मिनी एकादशी का महत्व और भी बढ़ जाता है.कहा जाता है कि इस दिन विधि-विधान से व्रत और पूजा करने से कई जन्मों के पापों से मुक्ति मिलती है और मनोकामनाएं पूरी होती हैं. यही वजह है कि श्रद्धालु इस एकादशी का पूरे साल इंतजार करते हैं.

 पद्मिनी एकादशी व्रत के 5 जरूरी नियम

दशमी तिथि से ही शुरू हो जाते हैं नियम
 
एकादशी व्रत की तैयारी एक दिन पहले यानी दशमी तिथि से शुरू मानी जाती है. इस दिन तामसिक भोजन, प्याज और लहसुन खाने से बचना चाहिए. केवल सात्विक भोजन ही ग्रहण करें.
 
 ब्रह्म मुहूर्त में उठकर करें स्नान
 
पद्मिनी एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठना शुभ माना गया है. स्नान के बाद साफ और हल्के वस्त्र पहनें और भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी की पूजा का संकल्प लें.
 
 पूजा में तुलसी दल जरूर रखें
 
भगवान विष्णु की पूजा तुलसी के बिना अधूरी मानी जाती है. इसलिए पूजा की थाली में पहले से तुलसी दल जरूर रखें. मान्यता है कि इससे पूजा का फल कई गुना बढ़ जाता है.
 
 क्रोध और विवाद से दूर रहें
 
एकादशी सिर्फ भोजन का व्रत नहीं, बल्कि मन की शुद्धि का भी दिन माना जाता है. इस दिन झूठ बोलना, गुस्सा करना, किसी का अपमान करना या विवाद में पड़ना शुभ नहीं माना जाता.
 
 दान-पुण्य जरूर करें
 
पद्मिनी एकादशी पर जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र, जल या दक्षिणा दान करना बेहद शुभ माना गया है. कहा जाता है कि इससे भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है.

 क्या करें इस दिन?

  •  भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें
  •  विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें
  •  पीले फूल और तुलसी अर्पित करें
  •  जरूरतमंदों की मदद करें
  •  मन को शांत और सकारात्मक रखें
 
 Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.


Tags: padmini ekadashipadmini ekadashi 2026Padmini Ekadashi vrat rules
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