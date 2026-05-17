कब है पद्मिनी एकादशी? बन रहा दुर्लभ योगों का महासंयोग, जानें शुभ मुहूर्त और पारण का सही समय

पद्मिनी एकादशी (जिसे कमला एकादशी भी कहा जाता है) अधिक मास (अतिरिक्त लीप माह) के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाला एक दुर्लभ और अत्यंत पवित्र दिन है. चूंकि अधिक मास लगभग 32 महीनों में एक बार आता है, इसलिए इस एकादशी का व्रत करने से सभी तीर्थ क्षेत्रों की यात्रा के बराबर पुण्य प्राप्त होता है. इतना ही नहीं इस बार की आने वाली एकादशी के दिन रवि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का संयोग भी बन रहा है. इसलिए ये और भी खास हो जाता है. जानें एकादशी तिथि, समय, पारण, और महासंयोग की डिटेल.

कब है पद्मिनी एकादशी?

द्रिक पंचांग के मुताबिक, ज्येष्ठ अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 26 मई को सुबह 5:10 बजे शुरू होगी और इसका समापन 27 मई को सुबह 6:21 बजे होगा. उदया तिथि को मान्यता देने के कारण पद्मिनी एकादशी का व्रत 27 मई, बुधवार के दिन रखा जाएगा.

कब होगा पारण?

पद्मिनी एकादशी का पारण 28 मई को किया जाएगा. पारण का समय सुबह 5 बजकर 25 मिनट से सुबह 7 बजकर 56 मिनट तक रहेगा.

क्या है शुभ मुहूर्त?

पद्मिनी एकादशी 2026 के दिन कई शुभ मुहूर्त बन रहे हैं. इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 04:03 बजे से 04:44 बजे तक रहेगा. वहीं लाभ-उन्नति मुहूर्त सुबह 05:25 बजे से 07:08 बजे तक रहेगा. इसके बाद अमृत-सर्वोत्तम मुहूर्त सुबह 07:08 बजे से 08:52 बजे तक रहेगा, जिसे पूजा-पाठ के लिए बेहद शुभ माना जाता है. इसके अलावा शुभ-उत्तम मुहूर्त सुबह 10:35 बजे से दोपहर 12:18 बजे तक रहेगा.

एकादशी के दिन बन रहे दो योग

पद्मिनी एकादशी 2026 इस बार बेहद खास मानी जा रही है, क्योंकि इस दिन दो शुभ योगों का दुर्लभ संयोग बन रहा है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, एकादशी के दिन रवि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण होगा, जो पूजा-पाठ और शुभ कार्यों के लिए अत्यंत फलदायी माना जाता है. ये दोनों शुभ योग सुबह 05:25 बजे से शुरू होकर 05:56 बजे तक रहेंगे. ऐसी मान्यता है कि इस दौरान भगवान विष्णु की पूजा और व्रत करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है.

क्या है सर्वार्थ सिद्धि योग?

वैदिक ज्योतिष के अनुसार, यह शुभ संयोग तब होता है जब चंद्रमा एक विशेष नक्षत्र में होता है और सप्ताह का कोई विशेष दिन उससे मेल खाता है. ऐसा माना जाता है कि इस शुभ काल में किए गए कर्म कभी असफल नहीं होते. चाहे नया व्यवसाय शुरू करना हो, घर या वाहन खरीदना हो, परीक्षा देना हो या कोई शुभ समारोह आयोजित करना हो, सर्वार्थ सिद्धि योग को हमेशा अत्यंत शुभ माना जाता है.

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