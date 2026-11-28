Padmanabhaswamy Temple Vault B Mystery: भारत में कई ऐसे प्राचीन मंदिर है, जिनका इतिहास और उनसे जुड़ी मान्यताएं आज भी लोगों को हैरान करती हैं. केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में स्थित श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर भी ऐसा ही एक स्थान है. इस मंदिर की चर्चा सिर्फ यहां मौजूद बेशुमार खजाने की वजह से नहीं होती, बल्कि इसके एक बंद तहखाने ने भी दुनिया का ध्यान खींचा है. इसे वॉल्ट B कहा जाता है. मान्यता है कि इस तहखाने को खोलने की कोशिश करने पर अनहोनी हो सकती है. कुछ कहानियों में इसके दरवाजे को नागों और रहस्यमयी शक्तियों से जुड़ा बताया जाता है. लेकिन क्या सच में इसके अंदर कोई छिपा खजाना है? आखिर इसे खोलने से क्यों बचा जाता है? आइए जानते हैं इस रहस्य के पीछे का इतिहास.

कहां है पद्मनाभस्वामी मंदिर और कितना पुराना है इतिहास?

श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित है. यह भगवान विष्णु को समर्पित प्रसिद्ध मंदिर है. यहां भगवान विष्णु शेषनाग पर योगनिद्रा की मुद्रा में विराजमान हैं. मंदिर की वास्तुकला में केरल और द्रविड़ शैली का सुंदर मेल देखने को मिलता है. मंदिर की स्थापना की सटीक तारीख ऐतिहासिक दस्तावेजों में प्रमाणित नहीं हैं. हालांकि, इसका उल्लेख प्राचीन धार्मिक ग्रंथों और परंपराओं में मिलता है. त्रावणकोर के राजा मार्तंड वर्मा ने 18वीं शताब्दी में मंदिर का बड़े स्तर पर पुनर्निर्माण कराया था. साल 1750 में उन्होंने अपना राज्य भगवान पद्मनाभ को समर्पित कर दिया था.

क्या है मंदिर के तहखाने B का रहस्य?

मंदिर के कॉम्प्लेक्स में खजाने को सुरक्षित रखने के लिए कई अंडरग्राउंड चैंबर हैं, जिन्हें वॉल्ट A, B, C, D, E और F के नाम से जाना जाता है. 2011 में, इनमें से पांच वॉल्ट को लिस्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इंस्पेक्शन किया गया था. सोने के गहने, सिक्के, कीमती पत्थर और दूसरी कीमती चीजें मिलीं. हालांकि, वॉल्ट B को नहीं खोला गया, जिससे यह रहस्य में डूबा रहा. इसके अंदर क्या है, इसके बारे में कोई पक्की जानकारी पब्लिक में मौजूद नहीं है.

वॉल्ट B को क्यों नहीं खोला जाता?

इस वॉल्ट के बारे में लोकल धार्मिक परंपराओं में कई मान्यताएं हैं. कहा जाता है कि वॉल्ट B मंदिर के मुख्य देवता भगवान पद्मनाभस्वामी से जुड़ा है. कुछ मान्यताओं के अनुसार, खास मंत्रों और पारंपरिक धार्मिक रीति-रिवाजों के बिना इसके दरवाजे खोलना अशुभ हो सकता है. एक मशहूर कहानी यह भी है कि इस वॉल्ट की सुरक्षा नागों और दैवीय शक्तियों से जुड़ी है. हालांकि, इन कहानियों और डर को सपोर्ट करने के लिए कोई साइंटिफिक सबूत नहीं है. इस धार्मिक सेंसिटिविटी के कारण, इसे खोलने का मुद्दा हमेशा चर्चा का विषय रहा है.

सुप्रीम कोर्ट भी इस रहस्य का जवाब नहीं दे सका

2011 में, केरल हाई कोर्ट के एक आदेश के बाद, मंदिर के खजाने की जांच का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा. कोर्ट की निगरानी में तहखानों में रखी चीज़ों की लिस्ट बनाने का काम शुरू हुआ. पांच तहखानों की जांच की गई, लेकिन वॉल्ट B को बाहर रखा गया. 13 जुलाई, 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में एक अहम फैसला सुनाया. कोर्ट ने त्रावणकोर के पुराने शाही परिवार के मंदिर के मैनेजमेंट के अधिकारों को मान्यता दी और एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट के लिए कमेटियां बनाने का निर्देश दिया. हालांकि, इस फैसले में वॉल्ट B को खोलने का आदेश नहीं दिया गया.

क्या वॉल्ट B में भी सोने का खजाना है?

मंदिर के दूसरे तहखानों में मिली कीमती चीज़ों को देखते हुए, यह अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि वॉल्ट B में भी कीमती चीज़ें हो सकती हैं. हालांकि, इसके अंदर की चीज़ों की पुष्टि नहीं हुई है. इसलिए, सोने, हीरे या दूसरे पुराने खजानों के दावों को सिर्फ़ अंदाज़ा ही माना जाना चाहिए. यही वजह है कि पद्मनाभस्वामी मंदिर का वॉल्ट B इतिहास, आस्था और रहस्य का एक अनोखा मेल बना हुआ है. इसका बंद दरवाज़ा एक ऐसा सवाल खड़ा करता है जिसका जवाब अभी तक नहीं मिला है.