दुनिया का सबसे अमीर मंदिर, आज भी बंद इसका सातवां रहस्यमयी दरवाजा, जानिए अगर खोल दिया जाए तो क्या होगा

Padmanabha Swamy Temple: भारत में प्राचीन काल से रहस्यमयी मंदिरों की कमी नहीं है. देश में कई ऐसे मंदिर हैं, जिनसे जुड़ी मान्यताएं, चमत्कार और अनसुलझे रहस्य लोगों को हैरान कर देते हैं. इनमें कुछ मंदिर वास्‍तव में ऐसे हैं, जिनके बारे में सुनने के बाद इन्‍हें करीब से देखने और जानने की उत्सुकता बढ़ जाती है. ऐसा ही एक रहस्यमयी मंदिर केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित है. जी हां, हम बात कर रहे हैं पद्मनाभस्वामी मंदिर की. भारत के सबसे रहस्यमयी और प्रसिद्ध मंदिरों में शामिल केरल के तिरुवनंतपुरम स्थित पद्मनाभस्वामी मंदिर का नाम आते ही लोगों के मन में सबसे पहले उसके रहस्यमयी तहखानों और कथित ‘सातवें दरवाजे’ का जिक्र होता है. भगवान विष्णु को समर्पित यह प्राचीन मंदिर अपनी धार्मिक महत्ता के साथ-साथ उन रहस्यों के लिए भी दुनिया भर में चर्चा का विषय रहा है, जिनका पूरा सच आज तक सामने नहीं आ सका.

धार्मिक मान्यताओं और लोककथाओं के अनुसार, मंदिर में कई गुप्त तहखाने हैं. सुप्रीम कोर्ट के आदेशा पर अधिकांश दरवाजे खोले जा चुके हैं. इनमें से सोना, चांदी, हीरे-जवाहरात और बहुमूल्य प्राचीन वस्तुएं मिलने की बात सामने आई थी. लेकिन एक तहखाना, जिसे कई लोग लोकप्रिय रूप से ‘सातवां दरवाजा’ या ‘बी वॉल्ट (Vault B)’ कहते हैं, आज भी रहस्य बना हुआ है. कहते हैं कि, इस दरवाजे को खोलने से दुनिया में भूचाल आ सकता है. इसको वैदिक मंत्रों की शक्तियों के जरिए ही खोला जा सकता है. आइए जानते हैं मंदिर से जुड़े कुछ और रोचक तथ्य-

सातवां दरवाजा क्यों माना जाता है रहस्यमयी?

मान्यता है कि इस दरवाजे पर पारंपरिक ताला नहीं है. कुछ धार्मिक कथाओं में कहा जाता है कि इसे केवल विशेष आध्यात्मिक सिद्धि या मंत्रों के माध्यम से ही खोला जा सकता है. हालांकि, इन दावों की ऐतिहासिक या वैज्ञानिक पुष्टि नहीं हुई है. यही वजह है कि यह दरवाजा रहस्य और आस्था का केंद्र बना हुआ है.

अगर यह दरवाजा खुल जाए तो क्या होगा?

लोकमान्यताओं में कहा जाता है कि यदि इस रहस्यमयी दरवाजे को बिना उचित विधि या दिव्य अनुमति के खोला गया, तो बड़े अनिष्ट या प्राकृतिक आपदाएं आ सकती हैं. कुछ कथाओं में यह भी कहा जाता है कि इसके पीछे अपार खजाना या कोई दिव्य शक्ति सुरक्षित है. हालांकि, इन बातों का कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है और इन्हें केवल धार्मिक मान्यताओं एवं लोककथाओं के रूप में ही देखा जाता है.

क्या कहता है इतिहास?

इतिहासकारों के अनुसार, पद्मनाभस्वामी मंदिर का निर्माण प्राचीन काल में हुआ था और यह त्रावणकोर राजघराने की आस्था का प्रमुख केंद्र रहा है. वर्ष 2011 में न्यायालय के निर्देश पर मंदिर के कई तहखानों की सूची तैयार की गई थी, जिनमें भारी मात्रा में बहुमूल्य धरोहर मिलने की खबरों ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा. लेकिन Vault B को लेकर धार्मिक परंपराओं और कानूनी प्रक्रियाओं के कारण विशेष सावधानी बरती गई.

आस्था और रहस्य का अनोखा संगम

पद्मनाभस्वामी मंदिर का यह रहस्यमयी दरवाजा आज भी श्रद्धालुओं, इतिहासकारों और शोधकर्ताओं के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है. जहां एक ओर भक्त इसे दैवीय शक्ति और भगवान की इच्छा से जोड़ते हैं, वहीं दूसरी ओर इतिहासकार इसे भारत की प्राचीन सांस्कृतिक धरोहर का महत्वपूर्ण हिस्सा मानते हैं.