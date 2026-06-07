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रविवार के दिन सूर्य देव को चढ़ाएं ये 5 चीजें, चमक सकती है किस्मत, सुख-समृद्धि और सफलता के खुलेंगे रास्ते

रविवार का दिन सूर्य देव का दिन माना जाता है. सूर्य देव की पूजा करने से आपकी किस्मत चमक सकती है. रविवार को सूर्य देव को 5 चीजें चढ़ाने से सुख-समृद्धि के रास्ते खुल सकते हैं.

By: Deepika Pandey | Published: June 7, 2026 2:23:17 PM IST

रविवार को सूर्य देव की कैसे करें पूजा?
रविवार को सूर्य देव की कैसे करें पूजा?


Sunday Remedies: सनातन धर्म में रविवार का दिन सूर्य देव का दिन माना जाता है. सूर्य देव को ऊर्जा, आत्मविश्वास, स्वास्थ्य और सफलता के कारक माना जाता है. रविवार के दिन विधि-विधान से सूर्य देव की पूजा करने से और कुछ चीजें चढ़ाने से जिंदगी में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है. मान्यता है कि सूर्य देव के प्रसन्न होने पर सुख-समृद्धि, मान-सम्मान और सफलता मिलती है. आइए जानते हैं कि सूर्य देव को कौन सी अर्पित करनी चाहिए.

सूर्य देव को चढ़ाएं जल

पुराने समय से ही सूर्य देव को जल चढ़ाने के लिए कहा जाता है. ये सबसे जरूरी माना जाता है. सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर तांबे के लोटे में जल भरकर सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए. धार्मिक मान्यता है कि ऐसा करने से आत्मबल और जीवन में सकारात्मकता बढ़ती है. 

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लाल फूल चढ़ाना है शुभ

कहा जाता है कि सूर्य देव को लाल रंग बहुत प्रिय है. रविवार के दिन लाल कमल, गुड़हल या कोई दूसरा फूल चढ़ाना चाहिए. कहा जाता है कि ऐसा करने से सूर्य देव बहुत ज्यादा खुश होते हैं और शुभ फल देते हैं. 

लाल चंदन अर्पित करें

सूर्य देव को लाल चंदन अर्पित करना शुभ माना जाता है. पूजा के समय लाल चंदन लगाने से मन को शांति मिलती है और आत्मविश्वास बढ़ता है. 

गुड़ का लगाएं भोग

माना जाता है कि सूर्य देव को भोग में गुड़ काफी पसंद होता है. गुड़ का भोग लगाने से आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और जिंदगी की समस्याएं भी दूर होती हैं.

चढ़ाएं गेहूं

कहा जाता है कि गेहूं का संबंध सूर्य ग्रह से होता है. रविवार को सूर्य देव को गेहूं चढ़ाने से या फिर किसी जरूरतमंद को गेहूं दान करने से मान-सम्मान और सुख-समृद्धि में बढ़ोतरी होती है.

इन बातों का रखें खास ख्याल

रविवार को सूर्य देव की पूजा करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है. रविवार को सूर्योदय के समय ही सूर्य को अर्घ्य दें. पूजा के दौरान साफ-सुथरे कपड़े पहनें और मन को शांत रखना बहुत जरूरी है. सूर्य देव के मंत्रों का जाप करें और श्रद्धा व विश्वास के साथ पूजा करें.

Tags: Sunday Remedies
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