Home > धर्म > Numerology Mulank 6: जिन लड़कियों का जन्म इन तारीखों में होता है, उनके कदम पड़ते ही घर में बरसने लगता है धन

Numerology Mulank 6: जिन लड़कियों का जन्म इन तारीखों में होता है, उनके कदम पड़ते ही घर में बरसने लगता है धन

Numerology Mulank 6: अंक ज्योतिष में कुछ मूलांकों को बेहद शुभ और भाग्यशाली माना गया है. इन्हीं में से एक है मूलांक 6. मान्यता है कि इस मूलांक से जुड़ी लड़कियां जहां भी जाती हैं वहां सुख, समृद्धि और खुशहाली अपने आप बढ़ने लगती है. कहा जाता है कि इनके कदम ससुराल में पड़ते ही घर की आर्थिक स्थिति मजबूत होने लगती है और परिवार की किस्मत चमक उठती है.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: May 11, 2026 4:35:42 PM IST

आइए जानते है, मूलांक 6 की लड़कियों के बारे में
आइए जानते है, मूलांक 6 की लड़कियों के बारे में


Numerology Mulank 6: अंक ज्योतिष के अनुसार जिन लड़कियों का जन्म किसी भी महीने की 6, 15 या 24 तारीख को होता है, उनका मूलांक 6 माना जाता है. इस मूलांक का स्वामी शुक्र ग्रह होता है, जिसे धन, वैभव, सुंदरता और ऐश्वर्य का कारक माना गया है. यही वजह है कि मूलांक 6 की लड़कियों को भाग्यशाली और लक्ष्मी स्वरूप कहा जाता है.

मूलांक 6 की लड़कियों को परिवार के लिए बेहद शुभ माना जाता है. कहा जाता है कि इनकी शादी जिस घर में होती है वहां सुख-सुविधाओं और धन-धान्य में बढ़ोतरी होने लगती है. इनके अच्छे भाग्य का असर पति और पूरे परिवार पर देखने को मिलता है.मान्यता है कि इनके आने के बाद घर में आर्थिक परेशानियां धीरे-धीरे कम होने लगती हैं और परिवार में खुशहाली बनी रहती है. कई लोग इन्हें मां लक्ष्मी का रूप भी मानते हैं.

You Might Be Interested In

 शुक्र ग्रह की रहती है विशेष कृपा

अंक ज्योतिष के मुताबिक मूलांक 6 का संबंध शुक्र ग्रह से होता है. शुक्र को विलासिता, आकर्षण, प्रेम और धन का ग्रह माना गया है. इसी कारण इस मूलांक की लड़कियों का जीवन आमतौर पर सुख-सुविधाओं से भरा माना जाता है.कहा जाता है कि इनकी मौजूदगी से घर का वातावरण भी सकारात्मक बना रहता है. इनके भाग्य का असर परिवार की आर्थिक स्थिति पर भी दिखाई देता है.

 अच्छी जीवनसाथी साबित होती हैं

मूलांक 6 की लड़कियों को समझदार और परिवार को साथ लेकर चलने वाला माना जाता है. ये अपने रिश्तों को बेहद ईमानदारी और प्यार से निभाती हैं.इनका स्वभाव केयरिंग और भावुक माना जाता है. ये अपने पति और परिवार की जरूरतों को बिना कहे समझने की कोशिश करती हैं. इसी वजह से इन्हें परिवार में काफी सम्मान और प्यार मिलता है.

 घर को व्यवस्थित रखने में होती हैं माहिर

अंक ज्योतिष के अनुसार इस मूलांक की लड़कियां घर को सजाने और व्यवस्थित रखने में काफी रुचि रखती हैं. ये चाहती हैं कि घर का माहौल शांत, सुंदर और सकारात्मक बना रहे.इनकी यही आदत परिवार के लोगों को भी पसंद आती है और घर में सुखद वातावरण बना रहता है.

 Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

Tags: Lucky Girls NumerologyMulank 6NumerologyVenus in Numerology
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

वेट लॉस के 8 जादुई ड्रिंक्स

May 11, 2026

वेदिका कुमार की हॉट बिकिनी तस्वीरें

May 10, 2026

मदर्स डे पर सुनें ये बॉलीवुड गाने

May 10, 2026

mothers day पर इंस्टाग्राम और whatsapp पर मां के लिए...

May 10, 2026

घर पर नेचुरल तरीके से बीबी क्रीम कैसे बनाएं?

May 10, 2026

घर में लगाएं ये 5 शुभ पौधे, बदल सकती हैं...

May 10, 2026
Numerology Mulank 6: जिन लड़कियों का जन्म इन तारीखों में होता है, उनके कदम पड़ते ही घर में बरसने लगता है धन

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Numerology Mulank 6: जिन लड़कियों का जन्म इन तारीखों में होता है, उनके कदम पड़ते ही घर में बरसने लगता है धन
Numerology Mulank 6: जिन लड़कियों का जन्म इन तारीखों में होता है, उनके कदम पड़ते ही घर में बरसने लगता है धन
Numerology Mulank 6: जिन लड़कियों का जन्म इन तारीखों में होता है, उनके कदम पड़ते ही घर में बरसने लगता है धन
Numerology Mulank 6: जिन लड़कियों का जन्म इन तारीखों में होता है, उनके कदम पड़ते ही घर में बरसने लगता है धन