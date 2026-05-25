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शादी के बाद चमक जाती है ससुराल वालों की किस्मत, इस मूलांक की लड़कियां मानी जाती हैं बेहद भाग्यशाली

Lucky Girls Numerology: अंक ज्योतिष के अनुसार मूलांक 3 की लड़कियों को बेहद शुभ माना जाता है. कहते हैं कि इनके कदम जहां पड़ते हैं वहां सुख-समृद्धि और धन-धान्य बढ़ने लगता है. ये मेहनती, आत्मनिर्भर और परिवार को अच्छे से संभालने वाली होती हैं. इन पर मां अन्नपूर्णा और गुरु बृहस्पति की विशेष कृपा मानी जाती है.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: May 25, 2026 6:04:01 PM IST

इस मूलांक की लड़कियां मानी जाती हैं बेहद भाग्यशाली
इस मूलांक की लड़कियां मानी जाती हैं बेहद भाग्यशाली


 Numerology: अंक ज्योतिष में हर मूलांक का अपना अलग महत्व बताया गया है. कुछ लोग अपने स्वभाव के लिए पहचाने जाते हैं, तो कुछ अपनी किस्मत और सफलता के लिए. लेकिन एक ऐसा मूलांक भी माना जाता है, जिससे जुड़ी लड़कियों को घर-परिवार के लिए बेहद शुभ माना जाता है.
कहते हैं कि इन लड़कियों के कदम जिस घर में पड़ते हैं, वहां सुख-समृद्धि और धन-धान्य की कभी कमी नहीं रहती. इन्हें मां अन्नपूर्णा का रूप तक कहा जाता है. अंक ज्योतिष में यह खास मूलांक है,मूलांक 3.

 किन लोगों का होता है मूलांक 3?

जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 3, 12, 21 या 30 तारीख को होता है, उनका मूलांक 3 माना जाता है.अंक ज्योतिष के अनुसार, इस मूलांक पर देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव होता है. यही वजह है कि इस मूलांक की लड़कियों में आत्मविश्वास, समझदारी और सकारात्मक सोच भरपूर देखने को मिलती है.

 मां अन्नपूर्णा की कृपा मानी जाती है विशेष

मान्यता है कि मूलांक 3 की लड़कियों के हाथों में खास बरकत होती है. ये जहां भी रहती हैं, वहां घर का माहौल खुशहाल बना रहता है.कहा जाता है कि इनके संभाले हुए घर में अन्न और धन की कमी नहीं होती. यही कारण है कि इन्हें मां अन्नपूर्णा का स्वरूप तक माना जाता है.

 शादी के बाद बदल जाती है ससुराल की किस्मत

अंक ज्योतिष में माना गया है कि मूलांक 3 की लड़कियां अपने मायके और ससुराल दोनों के लिए भाग्यशाली साबित होती हैं.कहते हैं कि इनके जन्म के बाद माता-पिता की आर्थिक स्थिति में सुधार होने लगता है. वहीं शादी के बाद जिस घर में ये बहू बनकर जाती हैं, वहां भी धीरे-धीरे सुख-समृद्धि बढ़ने लगती है.

 फिजूलखर्ची से रहती हैं दूर

मूलांक 3 की लड़कियां घर को बहुत अच्छे तरीके से संभालना जानती हैं. ये बेवजह खर्च करने की बजाय भविष्य के लिए बचत करना पसंद करती हैं.इन्हें परिवार की जरूरतों का अच्छे से ध्यान रखना आता है. यही वजह है कि इनके रहते घर में आर्थिक संतुलन बना रहता है.

 मेहनती और आत्मनिर्भर होती हैं

इस मूलांक की लड़कियां सिर्फ घर संभालने में ही नहीं, बल्कि करियर में भी काफी आगे रहती हैं.ये मेहनती स्वभाव की होती हैं और अपने दम पर पहचान बनाना पसंद करती हैं. किसी पर निर्भर रहना इन्हें पसंद नहीं होता. साथ ही इनके अंदर अध्यात्म और संस्कारों की भी गहरी समझ देखने को मिलती है.

 सकारात्मक सोच से भर देती हैं घर

मूलांक 3 की लड़कियों की सबसे बड़ी खूबी उनका पॉजिटिव नेचर माना जाता है. मुश्किल समय में भी ये परिवार का हौसला बनाए रखती हैं.इनकी मौजूदगी से घर का माहौल हल्का और खुशहाल बना रहता है, इसलिए लोग इन्हें सौभाग्य और बरकत का प्रतीक मानते हैं.
 
 Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.


Tags: Lucky Girls Numerologymulank 3 girlsNumerology
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