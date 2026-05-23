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Nature of Girls: मूलांक से जानिए लड़कियों का स्वभाव, कौन रहती है लाइमलाइट में और कौन रहती है शांत

Nature of Girls: अंकशास्त्र के अनुसार अलग-अलग मूलांक की लड़कियों का स्वभाव भी अलग माना जाता है. मूलांक 3, 5 और 1 की लड़कियां Attention Seeker और लाइमलाइट पसंद करने वाली मानी जाती हैं, जबकि मूलांक 2, 6 और 9 की लड़कियां शांत, भावुक और लो-ड्रामा लाइफ पसंद करने वाली बताई जाती हैं.

By: Ranjana Sharma | Published: May 23, 2026 3:52:05 PM IST

अंक ज्योतिष के अनुसार कैसी होती हैं अलग-अलग मूलांक की लड़कियां?
अंक ज्योतिष के अनुसार कैसी होती हैं अलग-अलग मूलांक की लड़कियां?


Nature of Girls: हर व्यक्ति का स्वभाव और व्यक्तित्व अलग होता है. कुछ लोग हमेशा लोगों के बीच रहना और चर्चा में बने रहना पसंद करते हैं, जबकि कुछ लोग शांत और सादगी भरी जिंदगी को प्राथमिकता देते हैं. खासकर लड़कियों के स्वभाव में भी यह अंतर साफ देखने को मिलता है. कोई सोशल लाइफ में एक्टिव रहना पसंद करती है, तो कोई सीमित लोगों के साथ शांत जीवन जीना बेहतर मानती है.

व्यवहार को लेकर कई तरह की मान्यताएं

अंकशास्त्र के अनुसार व्यक्ति का स्वभाव उसके मूलांक और जन्मांक से प्रभावित माना जाता है. अंक ज्योतिष में अलग-अलग मूलांक वाले लोगों के व्यक्तित्व और व्यवहार को लेकर कई तरह की मान्यताएं बताई गई हैं. इसी आधार पर यह भी माना जाता है कि कुछ मूलांक की लड़कियां Attention Seeker यानी लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना पसंद करती हैं, जबकि कुछ मूलांक की लड़कियां स्वभाव से शांत और लो-ड्रामा लाइफ पसंद करने वाली मानी जाती हैं.

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मूलांक 3 की लड़कियां

अंकशास्त्र के अनुसार मूलांक 3 की लड़कियां काफी expressive मानी जाती हैं. इन्हें लोगों के बीच रहना और खुद को खुलकर व्यक्त करना पसंद होता है. ऐसी लड़कियां अक्सर चाहती हैं कि लोग उन्हें नोटिस करें और उनकी मौजूदगी महसूस करें. इनमें आत्मविश्वास अच्छा माना जाता है और ये सामाजिक माहौल में खुद को सहज महसूस करती हैं. स्पॉटलाइट में रहना और लोगों का ध्यान आकर्षित करना इन्हें पसंद हो सकता है.

मूलांक 5 की लड़कियां

मूलांक 5 की लड़कियां भी काफी सामाजिक और ऊर्जावान मानी जाती हैं. इन्हें अपनी जिंदगी को उत्साह, रोमांच और आजादी के साथ जीना पसंद होता है. एक जैसी दिनचर्या इन्हें जल्दी बोर कर सकती है. अंकशास्त्र के जानकारों के अनुसार, इस मूलांक की लड़कियां नए लोगों से मिलना और लोगों के बीच समय बिताना पसंद करती हैं. यही वजह है कि ये अक्सर अपनी बातों और व्यक्तित्व से लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लेती हैं.

मूलांक 1 की लड़कियां

मूलांक 1 की लड़कियों में नेतृत्व क्षमता और प्रभावशाली व्यक्तित्व देखा जाता है. ये सम्मान और पहचान पाने की इच्छा रखती हैं. हालांकि मूलांक 3 और 5 की लड़कियों की तरह इनका फोकस सिर्फ सोशल अटेंशन पर नहीं होता, बल्कि ये अपनी छवि और व्यक्तित्व को लेकर ज्यादा सजग रहती हैं. इनमें आत्मसम्मान की भावना मजबूत मानी जाती है और ये चाहती हैं कि लोग इन्हें गंभीरता से लें और इनके व्यक्तित्व को महत्व दें.

मूलांक 2 की लड़कियां

मूलांक 2 की लड़कियां स्वभाव से शांत और भावुक मानी जाती हैं. इन्हें विवाद, तनाव और टॉक्सिक माहौल से दूर रहना पसंद होता है. ये रिश्तों में प्यार, समझदारी और भावनात्मक जुड़ाव को ज्यादा महत्व देती हैं.
ऐसी लड़कियां अक्सर मध्यस्थ की भूमिका निभाती हैं और आसपास के लोगों के बीच संतुलन बनाए रखने की कोशिश करती हैं.

मूलांक 6 की लड़कियां

अंकशास्त्र में मूलांक 6 की लड़कियों को पारिवारिक और संतुलित स्वभाव का माना जाता है. इन्हें शांति और सामंजस्य पसंद होता है. बेवजह के तनाव और दिखावे से दूर रहकर सामान्य जीवन जीना इन्हें ज्यादा अच्छा लगता है. कई अंक ज्योतिष विशेषज्ञों का मानना है कि इस मूलांक की लड़कियां पैसा, नाम और शोहरत से ज्यादा मानसिक शांति और भावनात्मक संतुलन को महत्व देती हैं.

मूलांक 9 की लड़कियां

मूलांक 9 की लड़कियां बाहरी दिखावे की बजाय भावनात्मक गहराई और मजबूत रिश्तों को ज्यादा अहमियत देती हैं. इन्हें सार्थक और सच्चे रिश्ते पसंद होते हैं. इनका स्वभाव दयालु और संवेदनशील माना जाता है. साथ ही इनमें भावनात्मक परिपक्वता भी अच्छी देखने को मिल सकती है. हालांकि अंकशास्त्र में बताई गई बातें सामान्य मान्यताओं और गणनाओं पर आधारित होती हैं. किसी व्यक्ति का स्वभाव उसके अनुभव, माहौल और सोच पर भी निर्भर करता है.

Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

Tags: nature of girlsroot number
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