इस मूलांक की लड़कियां लव मैरिज मे होती हैं सफल, पति से दिलो-जान से करती हैं प्यार, लेकिन सास के साथ बना रहता है तनाव

Mulank 3 Numerology: जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 3, 12, 21 या 30 तारीख को होता है, उनका मूलांक 3 माना जाता है। इन तारीखों में जन्मी लड़कियों को उनके पति तो बहुत प्यार करते हैं, लेकिन जब बात सास की आती है तो इनके बीच अनबन हो जाती है।

Published By: Akriti Pandey
Published: September 3, 2025 14:31:46 IST

Mulank 3: अंक ज्योतिष के अनुसार, मूलांक के माध्यम से व्यक्ति के जीवन से जुड़ी कई बातों का पता लगाया जा सकता है। मूलांक केवल एक अंक नहीं है, बल्कि इसकी मदद से व्यक्ति के स्वभाव, सोच, करियर, रिश्ते और जीवन की दिशा के बारे में जाना जा सकता है। ऐसे में आज हम उन लड़कियों के बारे में जानेंगे जिनका प्रेम विवाह होता है।

कौन सा है ये मूलांक

जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 3, 12, 21 या 30 तारीख को होता है, उनका मूलांक 3 माना जाता है। इनका स्वामी ग्रह बृहस्पति है। इस मूलांक के लोग साहसी होने के साथ-साथ उत्साही भी होते हैं, एक बार जो ठान लेते हैं, उसे करके दिखाते हैं। चाहे कितनी भी मुश्किलों का सामना करना पड़े, ये हार नहीं मानते।
मूलांक 3 वाले लोग बहुत रचनात्मक होते हैं। इतना ही नहीं, ये धार्मिक कार्यों में भी काफी रुचि लेते हैं। पूजा-पाठ में इनकी काफी रुचि होती है।

इनको मिलता है प्यार में धोखा

मूलांक 3 वालों के प्रेम और वैवाहिक जीवन की बात करें तो, हालाँकि इन्हें प्यार में धोखा मिलने की संभावना ज़्यादा होती है, लेकिन मूलांक 3 वाली लड़कियां प्रेम विवाह में काफी सफल होती हैं। इन लड़कियों के पति इनसे बेहद प्यार करते हैं। मूलांक 3 वाली लड़कियां अपने जीवनसाथी के प्रति बेहद वफ़ादार होती हैं।

इन तारीखों की लड़कियां करती है प्रेम विवाह

इन तारीखों में जन्मी लड़कियां प्रेम विवाह में ज़्यादा विश्वास रखती हैं। ऐसे में प्रेम विवाह के बाद भी ये अपने पति से दिलो-जान से प्यार करती हैं और जीवन भर रोमांस बनाए रखती हैं। ये अपने पति के लिए परफेक्ट साबित होती हैं।

पति का मिलता है पूरा प्यार

इन तारीखों में जन्मी लड़कियों को उनके पति तो बहुत प्यार करते हैं, लेकिन जब बात सास की आती है तो इनके बीच अनबन हो जाती है। अक्सर देखा जाता है कि मूलांक 3 वाली लड़कियों की अपनी सास से नहीं बनती। दरअसल, ये अपनी बात साफ़ तौर पर रखती हैं, इसलिए इनकी अपनी सास से नहीं बनती।

