इस मूलांक की लड़कियां बनती है अधिकारी, शोहरत-दौलत की मालकिन बनने का सपना करती है पूरी? जानें कौन सा है वो मूलांक

Numerology:किसी भी महीने की 3, 12, 21 या 30 तारीख को जन्मे व्यक्ति का मूलांक 3 होता है। अंक 3 का स्वामी ग्रह बृहस्पति है, जो सभी ग्रहों का गुरु है।

Published By: Akriti Pandey
Published: August 27, 2025 13:35:00 IST

Mulank 3: अगर आप पूरी लगन और मेहनत से काम करेंगे, तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। आज हम एक ऐसे ही अंक के बारे में बात करेंगे जिनकी लड़कियों के सरकारी अधिकारी बनने की संभावना ज़्यादा होती है। हम बात कर रहे हैं अंक 3 की। किसी भी महीने की 3, 12, 21 या 30 तारीख को जन्मे व्यक्ति का मूलांक 3 होता है। अंक 3 का स्वामी ग्रह बृहस्पति है, जो सभी ग्रहों का गुरु है।

मेहनती और बुद्धिमान होते इस मूलांक के लोग

इस अंक के लोग बहुत स्वाभिमानी होते हैं। इन्हें किसी के आगे झुकना पसंद नहीं होता। न ही ये किसी का एहसान लेना पसंद करते हैं। इन्हें अपने काम में किसी का अनावश्यक हस्तक्षेप पसंद नहीं होता। अंक 3 के लोग अपने हिसाब से फैसले लेना पसंद करते हैं। ये बहुत साहसी, मेहनती और बुद्धिमान होते हैं। ये रचनात्मकता से भी भरपूर होते हैं।

सिद्धांतों के होते है पक्के

मूलांक 3 वाले लोगों के व्यक्तित्व की बात करें तो मूलांक 3 वाले लोग अपने सिद्धांतों के पक्के होते हैं। साथ ही, ये अपने बड़ों या पूर्वजों द्वारा बनाए गए नियमों का सम्मान करते हैं। सबसे खास बात यह है कि मूलांक 3 वाले लोग न केवल सिद्धांतों पर चलना पसंद करते हैं, बल्कि दूसरों को भी सिद्धांतों पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं।

बनते है अधिकारी

यदि अंक 3 के लोग कोई काम करने की ठान लें, तो उसे पूरा किए बिना चैन की साँस नहीं लेते। ये बहुत महत्वाकांक्षी और दूरदर्शी होते हैं। यही कारण है कि इस अंक के लोग सेना, पुलिस, प्रशासनिक अधिकारी, सचिव, राजदूत-नेता, बैंक अधिकारी और धार्मिक नेता आदि बनते हैं। शुरुआत में इनकी आर्थिक स्थिति खराब हो सकती है, लेकिन समय के साथ ये खूब पैसा कमाने लगते हैं। समाज में इनका बहुत सम्मान होता है।

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.

