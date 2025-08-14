Home > धर्म > Numerology: मूलांक 2 वाली महिलाओं का स्वभाव होता है बेहद नखरीला, लेकिन इस खासियत से जीत लेती हैं किसी का भी दिल

Numerology: मूलांक 2 वाली महिलाओं का स्वभाव होता है बेहद नखरीला, लेकिन इस खासियत से जीत लेती हैं किसी का भी दिल

Ank Jyotish: कुछ महिलाएँ स्वभाव से बेहद नखरीले होती और उनके मूड स्विंग्स भी बहुत होते हैं, हालांकि, यह स्वभाव उनके भीतर मौजूद सच्ची भावना और गहरे लगाव का दिखाता है, ऐसी महिलाओं और लड़कियों का मूलांक 2 हो सकता है, क्योंकि अंकशास्त्र के अनुसार, मूलांक 2 वाली लड़कियां और महिलाएं संवेदनशील, कोमल और भावुक, स्वभाव की होती हैं।

Published By: chhaya sharma
Published: August 14, 2025 12:50:00 IST

Numerology Mulank 2 Women Born On These Dates
Numerology Mulank 2 Women Born On These Dates

Ank Jyotish: कुछ महिलाएँ स्वभाव से बेहद नखरीले होती और उनके मूड स्विंग्स भी बहुत होते हैं, हालांकि, यह स्वभाव उनके भीतर मौजूद सच्ची भावना और गहरे लगाव का दिखाता है, ऐसी महिलाओं और लड़कियों का मूलांक 2 हो सकता है, क्योंकि अंकशास्त्र के अनुसार, मूलांक 2 वाली लड़कियां और महिलाएं संवेदनशील, कोमल और भावुक, स्वभाव की होती हैं, जिसकी वजह से ऐसी महिलाएं चंचल और नखरों वाली मानी जाती हैं।

मूलांक 2 वाली महिलाएं और लड़कियों  का स्वभाव

अंकशास्त्र के अनुसार, मूलांक 2 उन लोगों का होता है, जिनका जन्म 2, 11, 20 या 29 तारीख में हुआ हो और इस तारीख पर जन्मी लड़कियां और महिलाएं अपनी भावनाओं को प्राथमिकता देती हैं और सब के सामने अपने खुलकर रखती है। 2 वाली लड़कियों और महिलाओं का ज्यादा नखरे वाला स्वभाव इनके भीतर की गहरी भावनाओं का दिखाता है। इसके अलावा मूलांक 2 वाली लड़कियां और महिलाएं बेहद देखभाल करने वाली होती है और रिश्तों में भरोसेमंद साथी साबित होती हैं और इनका व्यवहार स्पष्ट करता है कि ये  हर रिश्तों को दिल से निभाती है, यही वजह से ऐसी महिलाओं को सच्चा प्यार मिलता है और समाझ में सच्चा प्यार मिलता है।

 मूलांक 2 वाली महिलाएं और लड़कियां होती हैं भरोसेमंद

इसके अलावा मूलांक 2 वाली लड़कियों और महिलाओं की खासियत है कि ऐसी महिलाएं सरों के सुख-दुख को बहुत गहराई से महसूस करती हैं और दूसरों के दर्द में दुखी होती है और खुशी में बहुत खुश होती हैं। इसके अलावा ऐसी महिलाएं हमेशा करीबियों के साथ खड़ी रहती हैं और रिश्तों में भावनात्मक जुड़ाव बनाए रखने में माहिर होती हैं। इसके अलावा 2 मूलांक वाली लड़कियां और महिलाएं सुनने और समझने की कला में निपुण होती हैं, इनके साथ आप बिना डर के आपनी बाते और भावनाए शेयर कर सकते हैं 

बता दें कि अंकशास्त्र में बताई गई बातें सामान्य प्रवृत्ति को दर्शाती हैं, जो हर व्यक्ति पर लागू नहीं होती हैं, क्योंकि हर इंसान का व्यक्तित्व उसकी परिस्थितियों और अनुभव पर भी निर्भर करता है।

Tags: Mulankmulank 2Mulank 2 girlsMulank 2 womensname calculator numerologyname number calculatorNumerology
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

शिमला मिर्च खाने के 6 गजब के फायदे

August 14, 2025

इस गणेश चतुर्थी पर झटपट बनाएं कुछ इस तरह मोदक

August 13, 2025

Vitamin D की कमी को दूर करने के लिए खाएं...

August 13, 2025

बालों से झड़ने रोकने के लिए खाएं ये 6 सुपरफूड्स

August 13, 2025

रोजाना करेले का जूस पीने से क्या होता है?

August 13, 2025

Bad cholesterol को जड़ से बाहर निकाल फेंक देगें ये...

August 13, 2025
Numerology: मूलांक 2 वाली महिलाओं का स्वभाव होता है बेहद नखरीला, लेकिन इस खासियत से जीत लेती हैं किसी का भी दिल

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Numerology: मूलांक 2 वाली महिलाओं का स्वभाव होता है बेहद नखरीला, लेकिन इस खासियत से जीत लेती हैं किसी का भी दिल

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Numerology: मूलांक 2 वाली महिलाओं का स्वभाव होता है बेहद नखरीला, लेकिन इस खासियत से जीत लेती हैं किसी का भी दिल
Numerology: मूलांक 2 वाली महिलाओं का स्वभाव होता है बेहद नखरीला, लेकिन इस खासियत से जीत लेती हैं किसी का भी दिल
Numerology: मूलांक 2 वाली महिलाओं का स्वभाव होता है बेहद नखरीला, लेकिन इस खासियत से जीत लेती हैं किसी का भी दिल
Numerology: मूलांक 2 वाली महिलाओं का स्वभाव होता है बेहद नखरीला, लेकिन इस खासियत से जीत लेती हैं किसी का भी दिल
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?