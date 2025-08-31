Home > अध्यात्म > बीवी के इशारों पर चलते हैं इस मूलांक के लड़के, हर फैसले में पत्नी की चलती है मर्जी, जानें कैसी होती है इनकी लव लाइफ!

Mulank 2: जन्म तिथि के सभी अंकों को जोड़कर एक विशेष अंक बनता है, इसे मूलांक कहते हैं। मूलांक 1 से 9 तक होता है। हर मूलांक किसी न किसी ग्रह से जुड़ा होता है।

Published By: Akriti Pandey
Published: August 31, 2025 12:42:49 IST

Numerology:जन्म तिथि के साथ-साथ जन्म माह का भी बहुत महत्व होता है। अंक ज्योतिष में जन्म माह को आधार मानकर किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का पता लगाया जा सकता है। यह व्यक्ति के स्वभाव से लेकर उसके करियर तक, हर चीज़ के बारे में बताता है। जन्म तिथि के सभी अंकों को जोड़कर एक विशेष अंक बनता है, इसे मूलांक कहते हैं। मूलांक 1 से 9 तक होता है। हर मूलांक किसी न किसी ग्रह से जुड़ा होता है।

अब हम उस विशेष मूलांक के बारे में जानेंगे जिसे अक्सर मज़ाक में पत्नी का गुलाम कहा जाता है।

कौन सा है वो मूलांक

ऐसे लोग हर फैसले में पत्नी की राय लेना ज़रूरी समझते हैं। हम बात कर रहे हैं मूलांक 2 की। किसी भी महीने की 2, 11, 20 या 29 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 2 होता है। इसका संबंध चंद्रमा से है।

पत्नी की करते है गुलामी

मूलांक 2 वाले लड़के अपनी पत्नी के प्रति समर्पित होते हैं। ये हर छोटे-बड़े फैसले में अपनी पत्नी से सलाह लेते हैं। इसी गुण के कारण 2 अंक वाले लड़कों को पत्नी का गुलाम कहा जाता है।

स्वभाव से होते है शांत

मूलांक 2 वाले लड़के स्वभाव से शांत और संवेदनशील होते हैं। ये दूसरों की भावनाओं को आसानी से समझ लेते हैं। मूलांक 2 वाले लोग रचनात्मक और कल्पनाशील होते हैं। संगीत, साहित्य, कला और रचनात्मक क्षेत्रों में इनकी सबसे अधिक रुचि होती है। मूलांक 2 वाले लोगों का यही स्वभाव इन्हें समाज में लोकप्रिय बनाता है। ये अपनी भावनाओं को शब्दों और कलाओं के माध्यम से व्यक्त करते हैं।

Disclaimer: इस आलेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है। पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। इन खबर इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है।

