Lord Hanuman Worship Outside India: भारत ही नहीं विदेशों में भी गूंजता है हनुमानजी का नाम,जानिए दुनिया में कहां-कहां है उनकी सबसे ज्यादा मान्यता

Lord Hanuman Worship Outside India: हनुमानजी की भक्ति सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है. दुनिया के कई देशों में बजरंगबली को शक्ति, साहस, निष्ठा और रक्षा के प्रतीक के रूप में पूजा जाता है. विदेशों में बसे करोड़ों श्रद्धालु आज भी हनुमानजी को अपनी आस्था का सबसे मजबूत आधार मानते हैं.

कुछ देशों में तो हनुमानजी को इतना सम्मान मिला है कि लोग उन्हें सिर्फ देवता नहीं बल्कि जीवन का मार्गदर्शक मानते हैं. वहां उनकी कहानियां संस्कृति, परंपरा और रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुकी हैं. नेपाल से लेकर थाईलैंड, इंडोनेशिया, कंबोडिया और मॉरीशस तक हनुमानजी की अलग-अलग रूपों में पूजा की जाती है.

नेपाल: जहां हनुमानजी को द्वार का रक्षक माना जाता है

नेपाल में हनुमानजी की उपस्थिति बेहद खास मानी जाती है. खासकर काठमांडू स्थित प्रसिद्ध हनुमान ढोका में उनकी भव्य प्रतिमा लोगों की आस्था का बड़ा केंद्र है.यहां हनुमानजी को सिर्फ शक्ति के देवता नहीं बल्कि सुरक्षा और विश्वास का प्रतीक माना जाता है. लोगों का मानना है कि जैसे हनुमानजी मंदिर और द्वार की रक्षा करते हैं, वैसे ही वे जीवन की नकारात्मक शक्तियों से भी रक्षा करते हैं.नेपाल की संस्कृति में बजरंगबली साहस से ज्यादा धैर्य और कर्तव्य निभाने की प्रेरणा देते हैं.

थाईलैंड: जहां रामायण के नायक हैं हनुमानजी

थाईलैंड में रामायण को “रामाकियन” के नाम से जाना जाता है और वहां हनुमानजी को बेहद लोकप्रिय योद्धा और नायक माना जाता है.थाई संस्कृति में हनुमानजी सिर्फ धार्मिक पात्र नहीं बल्कि बुद्धिमत्ता, निष्ठा और वीरता की मिसाल हैं. वहां के कई मंदिरों, नाटकों और पारंपरिक कलाओं में हनुमानजी की झलक साफ दिखाई देती है.थाईलैंड में लोग मानते हैं कि इंसान की असली पहचान उसके पद या स्थिति से नहीं बल्कि उसके कर्म और निष्ठा से होती है, और यही संदेश हनुमानजी देते हैं.

इंडोनेशिया: जहां पत्थरों में जिंदा है रामायण

इंडोनेशिया के प्रसिद्ध प्रम्बानन मंदिर में आज भी रामायण की कहानियां जीवित दिखाई देती हैं. यहां हनुमानजी को समर्पण और कर्म का प्रतीक माना जाता है.इंडोनेशिया की संस्कृति में हनुमानजी यह सिखाते हैं कि बिना फल की चिंता किए पूरी निष्ठा से अपना कर्तव्य निभाना ही जीवन का सबसे बड़ा धर्म है.लोग मानते हैं कि हनुमानजी की सबसे बड़ी ताकत उनकी निस्वार्थ सेवा और अटूट समर्पण था.

कंबोडिया: जहां हनुमानजी हैं निष्ठा और प्रेम का प्रतीक

कंबोडिया में हनुमानजी को केवल युद्ध और शक्ति से नहीं जोड़ा जाता, बल्कि उन्हें रिश्तों और वफादारी का प्रतीक माना जाता है.आज के समय में जहां रिश्ते जल्दी टूट जाते हैं और लोग मुश्किल में साथ छोड़ देते हैं, वहां हनुमानजी की छवि लोगों को निष्ठा और समर्पण का महत्व याद दिलाती है.कंबोडिया की धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं में बजरंगबली आज भी गहरे सम्मान के साथ याद किए जाते हैं.

मॉरीशस: जहां घर-घर में बसती है हनुमान भक्ति

मॉरीशस में भारतीय संस्कृति की गहरी छाप देखने को मिलती है और वहां हनुमानजी की भक्ति लोगों के जीवन का हिस्सा बन चुकी है.घर के बाहर लगे लाल झंडे, छोटे मंदिर और हनुमान चालीसा का पाठ वहां आम बात है. मॉरीशस में लोग हनुमानजी को सिर्फ संकटमोचन नहीं बल्कि जीवन में अपनापन और मानसिक शक्ति देने वाला देवता मानते हैं.विदेश में रहकर भी लोग अपनी संस्कृति और आस्था से जुड़े रहें, इसमें हनुमानजी की भक्ति बड़ी भूमिका निभाती है.

क्यों खास है हनुमानजी की भक्ति?

हनुमानजी को शक्ति, साहस, निष्ठा, सेवा और भक्ति का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है. शायद यही वजह है कि भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में उनकी पूजा की जाती है.वे सिर्फ धार्मिक आस्था का हिस्सा नहीं बल्कि जीवन में धैर्य, समर्पण और आत्मविश्वास बनाए रखने की प्रेरणा भी हैं.