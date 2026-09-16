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अरब सागर में डूब जाता है महादेव का मंदिर! पांडवों ने यहीं की थी शिव पूजा, जानें निष्कलंक महादेव का रहस्य

Nishkalank Mahadev Temple Gujarat: सोचिए... आप समुद्र किनारे खड़े हैं और कुछ ही दूरी पर लहरों के बीच भगवान शिव का मंदिर दिखाई दे रहा है. लेकिन जैसे-जैसे ज्वार चढ़ता है, वही मंदिर धीरे-धीरे समुद्र के पानी में समा जाता है. फिर कुछ घंटों बाद जब समुद्र पीछे हटता है तो मंदिर दोबारा भक्तों के सामने प्रकट हो जाता है. गुजरात के भावनगर के पास कोलियाक तट पर स्थित निष्कलंक महादेव मंदिर से जुड़ी रोचक मान्यताएं-

By: Lalit Kumar | Published: September 16, 2026 3:14:53 PM IST

Nishkalank Mahadev Temple Gujarat
Nishkalank Mahadev Temple Gujarat


Nishkalank Mahadev Temple Gujarat: भारत में प्राचीन और रहस्यमयी मंदिरों की कमी नहीं है. यहां होने वाली घटनाएं लोगों की सोच से परे हैं. ऐसा ही एक मंदिर गुजरात में समुद्र की लहरों के बीच है. जी हां, सोचिए… आप समुद्र किनारे खड़े हैं और कुछ ही दूरी पर लहरों के बीच भगवान शिव का मंदिर दिखाई दे रहा है. लेकिन जैसे-जैसे ज्वार चढ़ता है, वही मंदिर धीरे-धीरे समुद्र के पानी में समा जाता है. फिर कुछ घंटों बाद जब समुद्र पीछे हटता है तो मंदिर दोबारा भक्तों के सामने प्रकट हो जाता है. गुजरात के भावनगर के पास कोलियाक तट पर स्थित निष्कलंक महादेव मंदिर का यही अनोखा स्वरूप इसे देश के सबसे रहस्यमयी समुद्री मंदिरों में शामिल करता है. पढ़िए मंदिर से जुड़ी रोचक मान्यताएं-

समुद्र के बीच कैसे पहुंचता मंदिर?

निष्कलंक महादेव मंदिर कोलियाक बीच से समुद्र के भीतर स्थित है. गुजरात पर्यटन के अनुसार, यह मंदिर लगभग एक किलोमीटर समुद्र के अंदर है. यहां पांच शिवलिंग एक चबूतरे पर स्थापित हैं और प्रत्येक शिवलिंग के सामने नंदी की प्रतिमा है.इस मंदिर की सबसे खास बात इसका ज्वार-भाटा से जुड़ा स्वरूप है. 

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हाई टाइड के दौरान मंदिर और शिवलिंग समुद्र के पानी में डूब जाते हैं. उस समय ऊपर से मुख्य रूप से ध्वज और एक स्तंभ दिखाई दे सकता है. वहीं, लो टाइड में समुद्र का पानी पीछे हटता है और भक्त पानी के बीच से पैदल चलकर मंदिर तक पहुंचते हैं. यानी यहां दर्शन किसी तय घड़ी के हिसाब से नहीं, बल्कि समुद्र के ज्वार-भाटे के अनुसार होते हैं.

पांडवों से जुड़ी है मंदिर की कथा

निष्कलंक महादेव से जुड़ी सबसे प्रसिद्ध मान्यता महाभारत के पांडवों से संबंधित है. गुजरात पर्यटन की वेबसाइट भी इस कथा को स्थानीय धार्मिक परंपरा के रूप में प्रस्तुत करती है. 

मान्यता है कि कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद पांडव अपने ही रिश्तेदारों और कौरवों के वध को लेकर ग्लानि से भर गए थे. उन्होंने श्रीकृष्ण से अपने पापों से मुक्ति का मार्ग पूछा. कृष्ण ने उन्हें एक काली गाय और काला ध्वज दिया और कहा कि जहां दोनों का रंग सफेद हो जाए, वहां उन्हें अपने अपराधों से मुक्ति का संकेत मिलेगा.

पांडव गाय और ध्वज के साथ अलग-अलग स्थानों पर गए, लेकिन रंग नहीं बदला. आखिरकार वे कोलियाक तट पहुंचे. मान्यता है कि यहां पहुंचते ही गाय और ध्वज का रंग सफेद हो गया. इसके बाद पांडवों ने भगवान शिव की आराधना और तपस्या की. उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव वहां प्रकट हुए. इसी परंपरा में यहां मौजूद पांच शिवलिंगों को पांचों पांडवों से जोड़ा जाता है.

क्यों पड़ा नाम ‘निष्कलंक महादेव’?

‘निष्कलंक’ का अर्थ है- जिस पर कोई कलंक न हो, यानी निर्मल या निष्पाप. मान्यता के अनुसार पांडवों को युद्ध के बाद इसी स्थान पर अपने अपराध-बोध से मुक्ति मिली, इसलिए शिव के इस स्वरूप को निष्कलंक महादेव कहा गया. मंदिर के पास एक छोटे जलकुंड को स्थानीय परंपरा में पांडव तालाब भी कहा जाता है. भक्त पहले वहां हाथ-पैर धोकर फिर शिवलिंगों के दर्शन करते हैं.

समुद्र में डूबना ही है सबसे बड़ा रहस्य

निष्कलंक महादेव की सबसे बड़ी खासियत कोई चमत्कार नहीं, बल्कि प्रकृति और आस्था का अद्भुत मेल है. समुद्र का पानी ज्वार के साथ मंदिर को ढक लेता है और भाटा आने पर वही स्थान फिर दिखाई देने लगता है. गुजरात पर्यटन भी इसे मंदिर की प्रमुख विशेषता के रूप में दर्ज करता है.

Tags: Dharmfamous templereligionn newsShiva Temple
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