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Nirjala Ekadashi Vrat Katha: भीमसेन ने कैसे रखा निर्जला एकादशी व्रत? साल भर की सभी एकादशियों का फल दिलाती है निर्जला एकादशी, पढ़ें पौराणिक कथा

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: June 24, 2026 6:35:27 PM IST

निर्जला एकादशी की पौराणिक कथा
निर्जला एकादशी की पौराणिक कथा


Nirjala Ekadashi Vrat Katha In Hindi: सनातन धर्म में निर्जला एकादशी को सभी एकादशियों में सबसे श्रेष्ठ माना गया है. मान्यता है कि इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करने से वर्ष भर की सभी एकादशियों के बराबर पुण्य प्राप्त होता है. इस व्रत से जुड़ी सबसे प्रसिद्ध कथा महाभारत काल के भीमसेन और महर्षि वेदव्यास से संबंधित है.
 
मान्यता है कि जो श्रद्धालु इस व्रत का पालन करता है और कथा का श्रवण या पाठ करता है, उसे भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है तथा जीवन के कष्ट दूर होते हैं.
 

 भीमसेन ने पूछा समाधान

एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने महर्षि वेदव्यास से ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में प्रश्न किया. उसी समय भीमसेन ने भी अपनी समस्या बताते हुए कहा कि उनसे नियमित एकादशी व्रत नहीं हो पाता, क्योंकि उन्हें अत्यधिक भूख लगती है.भीम ने कहा कि उनके उदर में भूख की अग्नि हमेशा प्रज्वलित रहती है और वे बिना भोजन के नहीं रह सकते. ऐसे में उन्होंने व्यासजी से ऐसा उपाय बताने का आग्रह किया, जिससे उन्हें सभी एकादशियों का पुण्य भी मिल जाए और बार-बार उपवास भी न करना पड़े.

 व्यासजी ने बताया निर्जला एकादशी का महत्व

महर्षि वेदव्यास ने भीमसेन से कहा कि यदि वे वर्ष में केवल एक ही व्रत कर सकते हैं, तो ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी का निर्जला व्रत करें. इस दिन सूर्योदय से लेकर अगले दिन द्वादशी के सूर्योदय तक अन्न और जल दोनों का त्याग करना होता है.व्यासजी ने बताया कि जो व्यक्ति श्रद्धा और नियमपूर्वक निर्जला एकादशी का व्रत करता है, उसे वर्षभर की सभी एकादशियों के बराबर फल प्राप्त होता है. यह व्रत पापों का नाश करने वाला और मोक्ष प्रदान करने वाला माना गया है.

 दान और पूजा का विशेष महत्व

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधिपूर्वक पूजा करनी चाहिए. साथ ही जल से भरा घड़ा, वस्त्र, अन्न, छाता, आसन, कमंडल, गौदान अथवा सामर्थ्य अनुसार दान करने का विशेष महत्व बताया गया है.इस दिन रात्रि जागरण, भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप और भक्ति भाव से पूजा करने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है.

 भीमसेन ने किया व्रत

महर्षि व्यास के निर्देशानुसार भीमसेन ने ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी का निर्जला व्रत करना शुरू किया. कहा जाता है कि इसके बाद यह व्रत ‘भीमसेनी एकादशी’ और ‘पांडव एकादशी’ के नाम से भी प्रसिद्ध हो गया.

 निर्जला एकादशी व्रत का संदेश

निर्जला एकादशी केवल उपवास का पर्व नहीं, बल्कि संयम, श्रद्धा और आत्मनियंत्रण का प्रतीक माना जाता है. इस दिन किए गए जप, तप, दान और पूजा को अत्यंत पुण्यदायी माना गया है. धार्मिक विश्वास है कि भगवान विष्णु की आराधना और सच्ची श्रद्धा के साथ किया गया यह व्रत व्यक्ति को आध्यात्मिक उन्नति और शुभ फल प्रदान करता है.
 
  Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

Tags: Bhimsen Nirjala EkadashiNirjala Ekadashi StoryNirjala Ekadashi Vrat Katha
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