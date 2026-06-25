निर्जला एकादशी के व्रत का पूर्ण फल चाहिए तो आज शाम की पूजा में जरुर पर पढ़ें श्रीहरि व माता एकादशी की यह चमत्कारी आरती

Nirjala Ekadashi 2026: हिंदू धर्म में निर्जला एकादशी का विशेष महत्व बताया गया है. यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है और इसे वर्ष की सभी एकादशियों में सबसे कठिन माना जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन श्रद्धालु बिना अन्न और जल ग्रहण किए भगवान श्रीहरि की पूजा-अर्चना करते हैं. कहा जाता है कि निर्जला एकादशी का व्रत करने से वर्षभर की सभी एकादशियों के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है.

ज्योतिष और धर्म शास्त्रों के अनुसार, निर्जला एकादशी के दिन केवल व्रत रखना ही पर्याप्त नहीं माना जाता, बल्कि विधि-विधान से भगवान विष्णु की पूजा, व्रत कथा का श्रवण और अंत में आरती करना भी बेहद आवश्यक माना गया है. मान्यता है कि आरती के बिना पूजा अधूरी रहती है और व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता.

निर्जला एकादशी पर आरती करने का महत्व

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, निर्जला एकादशी पर भगवान विष्णु की आरती करने से व्रत पूर्ण माना जाता है. इससे साधक को भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है, पापों का क्षय होता है और सुख-समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है. साथ ही परिवार में सुख, शांति और सकारात्मक ऊर्जा का वास बना रहता है.निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा और व्रत कथा के बाद आरती करना शुभ माना जाता है

एकादशी माता की आरती

ऊं जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता ।

विष्णु पूजा व्रत को धारण कर, शक्ति मुक्ति पाता ।। ऊं।।

तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी ।

गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वरनी ।।ऊं।।

मार्गशीर्ष के कृष्णपक्ष की उत्पन्ना, विश्वतारनी जन्मी।

शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तिदाता बन आई।। ऊं।।

पौष के कृष्णपक्ष की, सफला नामक है,

शुक्लपक्ष में होय पुत्रदा, आनन्द अधिक रहै ।। ऊं ।।

नाम षटतिला माघ मास में, कृष्णपक्ष आवै।

शुक्लपक्ष में जया, कहावै, विजय सदा पावै ।। ऊं ।।

विजया फागुन कृष्णपक्ष में शुक्ला आमलकी,

पापमोचनी कृष्ण पक्ष में, चैत्र महाबलि की ।। ऊं ।।

चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली,

नाम बरुथिनी कृष्णपक्ष में, वैसाख माह वाली ।। ऊं ।।

शुक्ल पक्ष में होय मोहिनी अपरा ज्येष्ठ कृष्णपक्षी,

नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्लपक्ष रखी।। ऊं ।।

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योगिनी नाम आषाढ में जानों, कृष्णपक्ष करनी।

देवशयनी नाम कहायो, शुक्लपक्ष धरनी ।। ऊं ।।

कामिका श्रावण मास में आवै, कृष्णपक्ष कहिए।

श्रावण शुक्ला होय पवित्रा आनन्द से रहिए।। ऊं ।।

अजा भाद्रपद कृष्णपक्ष की, परिवर्तिनी शुक्ला।

इन्द्रा आश्चिन कृष्णपक्ष में, व्रत से भवसागर निकला।। ऊं ।।

पापांकुशा है शुक्ल पक्ष में, आप हरनहारी।

रमा मास कार्तिक में आवै, सुखदायक भारी ।। ऊं ।।

देवोत्थानी शुक्लपक्ष की, दुखनाशक मैया।

पावन मास में करूं विनती पार करो नैया ।। ऊं ।।

परमा कृष्णपक्ष में होती, जन मंगल करनी।।

शुक्ल मास में होय पद्मिनी दुख दारिद्र हरनी ।। ऊं ।।

जो कोई आरती एकादशी की, भक्ति सहित गावै।

जन गुरदिता स्वर्ग का वासा, निश्चय वह पावै।।

श्रीहरि की आरती

ऊं जय जगदीश हरे, स्वामी! जय जगदीश हरे।

भक्तजनों के संकट क्षण में दूर करे॥

जो ध्यावै फल पावै, दुख बिनसे मन का।

सुख-संपत्ति घर आवै, कष्ट मिटे तन का॥ ऊं जय…॥

मात-पिता तुम मेरे, शरण गहूं किसकी।

तुम बिनु और न दूजा, आस करूं जिसकी॥ ऊं जय…॥

तुम पूरन परमात्मा, तुम अंतरयामी॥

पारब्रह्म परेमश्वर, तुम सबके स्वामी॥ ऊं जय…॥

तुम करुणा के सागर तुम पालनकर्ता।

मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भर्ता॥ ऊं जय…॥

तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति।

किस विधि मिलूं दयामय! तुमको मैं कुमति॥ ऊं जय…॥

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दीनबंधु दुखहर्ता, तुम ठाकुर मेरे।

अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा तेरे॥ ऊं जय…॥

विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा।

श्रद्धा-भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा॥ ऊं जय…॥

तन-मन-धन और संपत्ति, सब कुछ है तेरा।

तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा॥ ऊं जय…॥

जगदीश्वरजी की आरती जो कोई नर गावे।

कहत शिवानंद स्वामी, मनवांछित फल पावे॥ ऊं जय…॥