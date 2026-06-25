Nirjala Ekadashi auspicious yog: निर्जला एकादशी पर 3 शुभ योग और 2 राजयोग का महासंयोग, इन 5 राशियों पर बरसेगी लक्ष्मी की कृपा

Nirjala Ekadashi auspicious yog: सनातन धर्म में निर्जला एकादशी का विशेष महत्व माना जाता है. इस वर्ष 25 जून 2026 को मनाई जा रही निर्जला एकादशी कई मायनों में खास मानी जा रही है. ज्योतिषाचार्यों के अनुसार इस बार एकादशी पर कई शुभ योग और राजयोग एक साथ बन रहे हैं, जिससे यह दिन पूजा-पाठ, दान-पुण्य और आध्यात्मिक साधना के लिए अत्यंत फलदायी माना जा रहा है.मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना करने से विशेष कृपा प्राप्त होती है. वहीं ग्रहों की अनुकूल स्थिति कुछ राशियों के लिए आर्थिक उन्नति, करियर में सफलता और सौभाग्य के नए अवसर लेकर आ सकती है.

एक साथ बन रहे हैं कई शुभ योग

आज के दिन पंचांग के अनुसार कई महत्वपूर्ण शुभ योगों का निर्माण हो रहा है, जिन्हें धार्मिक और मांगलिक कार्यों के लिए अत्यंत लाभकारी माना जाता है.

सर्वार्थ सिद्धि योग

यह योग किसी भी शुभ कार्य में सफलता दिलाने वाला माना जाता है. धार्मिक अनुष्ठान, नए कार्यों की शुरुआत और महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए यह योग बेहद शुभ माना जाता है.

रवि योग

रवि योग व्यक्ति की ऊर्जा, आत्मविश्वास और कार्यक्षमता को बढ़ाने वाला माना जाता है. इस योग में किए गए कार्यों में सफलता मिलने की संभावना अधिक रहती है.

सिद्ध योग

सिद्ध योग को कार्यों की पूर्णता और सफलता का प्रतीक माना जाता है. मान्यता है कि इस योग में शुरू किए गए कार्य अपेक्षाकृत जल्दी और सफलतापूर्वक पूरे होते हैं. ग्रहों की चाल से बन रहे दो बड़े राजयोग निर्जला एकादशी पर ग्रहों की विशेष स्थिति दो महत्वपूर्ण राजयोगों का निर्माण कर रही है, जिन्हें ज्योतिष में अत्यंत शुभ माना जाता है.

लक्ष्मी-नारायण राजयोग

कर्क राशि में बुध और शुक्र की युति से लक्ष्मी-नारायण राजयोग बन रहा है. यह योग आर्थिक उन्नति, करियर में तरक्की और जीवन में सुख-सुविधाओं की वृद्धि का संकेत देता है.

गज लक्ष्मी राजयोग

कर्क राशि में चंद्रमा, शुक्र और गुरु के प्रभाव से गज लक्ष्मी राजयोग का निर्माण हो रहा है. यह राजयोग धन, वैभव, सम्मान और समृद्धि का कारक माना जाता है. इन राशियों के लिए खास माना जा रहा है दिन

मेष राशि

आर्थिक मामलों में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं. लंबे समय से रुका हुआ धन मिलने की संभावना बन रही है. नए अवसर भी प्राप्त हो सकते हैं.

कर्क राशि

राजयोग का सीधा प्रभाव इस राशि पर पड़ रहा है. मान-सम्मान, सामाजिक प्रतिष्ठा और सुख-सुविधाओं में वृद्धि के संकेत हैं.

तुला राशि

करियर में महत्वपूर्ण बदलाव के अवसर मिल सकते हैं. व्यापार से जुड़े लोगों के लिए लाभदायक परिस्थितियां बन सकती हैं.

धनु राशि

भाग्य का सहयोग मिलने की संभावना है. लंबे समय से अटके हुए कार्यों में गति आ सकती है और सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं.

मकर राशि

आत्मविश्वास में वृद्धि होगी. निवेश से जुड़े मामलों में लाभ के अवसर प्राप्त हो सकते हैं. निर्जला एकादशी पर करें ये शुभ उपाय