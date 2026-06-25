Home > एस्ट्रो > Nirjala Ekadashi auspicious yog: निर्जला एकादशी पर 3 शुभ योग और 2 राजयोग का महासंयोग, इन 5 राशियों पर बरसेगी लक्ष्मी की कृपा

Nirjala Ekadashi auspicious yog: निर्जला एकादशी पर 3 शुभ योग और 2 राजयोग का महासंयोग, इन 5 राशियों पर बरसेगी लक्ष्मी की कृपा

Nirjala Ekadashi auspicious yog: निर्जला एकादशी 2026 पर सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग और सिद्ध योग का दुर्लभ संयोग बन रहा है. इसके साथ ही लक्ष्मी-नारायण राजयोग और गज लक्ष्मी राजयोग भी निर्मित हो रहे हैं. ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार मेष, कर्क, तुला, धनु और मकर राशि के जातकों को विशेष लाभ मिल सकता है.

By: Ranjana Sharma | Published: June 25, 2026 12:18:23 PM IST

निर्जला एकादशी पर बन रहे सिद्ध, रवि और सर्वार्थ सिद्धि योग
निर्जला एकादशी पर बन रहे सिद्ध, रवि और सर्वार्थ सिद्धि योग


Nirjala Ekadashi auspicious yog: सनातन धर्म में निर्जला एकादशी का विशेष महत्व माना जाता है. इस वर्ष 25 जून 2026 को मनाई जा रही निर्जला एकादशी कई मायनों में खास मानी जा रही है. ज्योतिषाचार्यों के अनुसार इस बार एकादशी पर कई शुभ योग और राजयोग एक साथ बन रहे हैं, जिससे यह दिन पूजा-पाठ, दान-पुण्य और आध्यात्मिक साधना के लिए अत्यंत फलदायी माना जा रहा है.मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना करने से विशेष कृपा प्राप्त होती है. वहीं ग्रहों की अनुकूल स्थिति कुछ राशियों के लिए आर्थिक उन्नति, करियर में सफलता और सौभाग्य के नए अवसर लेकर आ सकती है.

एक साथ बन रहे हैं कई शुभ योग

 
आज के दिन पंचांग के अनुसार कई महत्वपूर्ण शुभ योगों का निर्माण हो रहा है, जिन्हें धार्मिक और मांगलिक कार्यों के लिए अत्यंत लाभकारी माना जाता है.
 

सर्वार्थ सिद्धि योग

 
यह योग किसी भी शुभ कार्य में सफलता दिलाने वाला माना जाता है. धार्मिक अनुष्ठान, नए कार्यों की शुरुआत और महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए यह योग बेहद शुभ माना जाता है.
 

रवि योग

 
रवि योग व्यक्ति की ऊर्जा, आत्मविश्वास और कार्यक्षमता को बढ़ाने वाला माना जाता है. इस योग में किए गए कार्यों में सफलता मिलने की संभावना अधिक रहती है.
 

सिद्ध योग

 
सिद्ध योग को कार्यों की पूर्णता और सफलता का प्रतीक माना जाता है. मान्यता है कि इस योग में शुरू किए गए कार्य अपेक्षाकृत जल्दी और सफलतापूर्वक पूरे होते हैं. ग्रहों की चाल से बन रहे दो बड़े राजयोग निर्जला एकादशी पर ग्रहों की विशेष स्थिति दो महत्वपूर्ण राजयोगों का निर्माण कर रही है, जिन्हें ज्योतिष में अत्यंत शुभ माना जाता है.
 

लक्ष्मी-नारायण राजयोग

 
कर्क राशि में बुध और शुक्र की युति से लक्ष्मी-नारायण राजयोग बन रहा है. यह योग आर्थिक उन्नति, करियर में तरक्की और जीवन में सुख-सुविधाओं की वृद्धि का संकेत देता है.
 

गज लक्ष्मी राजयोग

 
कर्क राशि में चंद्रमा, शुक्र और गुरु के प्रभाव से गज लक्ष्मी राजयोग का निर्माण हो रहा है. यह राजयोग धन, वैभव, सम्मान और समृद्धि का कारक माना जाता है. इन राशियों के लिए खास माना जा रहा है दिन
 

मेष राशि

 
आर्थिक मामलों में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं. लंबे समय से रुका हुआ धन मिलने की संभावना बन रही है. नए अवसर भी प्राप्त हो सकते हैं.
 

कर्क राशि

 
राजयोग का सीधा प्रभाव इस राशि पर पड़ रहा है. मान-सम्मान, सामाजिक प्रतिष्ठा और सुख-सुविधाओं में वृद्धि के संकेत हैं.
 

तुला राशि

 
करियर में महत्वपूर्ण बदलाव के अवसर मिल सकते हैं. व्यापार से जुड़े लोगों के लिए लाभदायक परिस्थितियां बन सकती हैं.
 

धनु राशि

 
भाग्य का सहयोग मिलने की संभावना है. लंबे समय से अटके हुए कार्यों में गति आ सकती है और सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं.
 

मकर राशि

 
आत्मविश्वास में वृद्धि होगी. निवेश से जुड़े मामलों में लाभ के अवसर प्राप्त हो सकते हैं. निर्जला एकादशी पर करें ये शुभ उपाय
 

जल और शरबत का दान करें

 
निर्जला एकादशी पर जल से भरा कलश, शरबत या मीठे जल का दान करना अत्यंत पुण्यकारी माना गया है. मान्यता है कि इससे सुख-समृद्धि और पुण्य की प्राप्ति होती है.
 

विष्णु-लक्ष्मी पूजन करें

 
भगवान विष्णु को पीले पुष्प और माता लक्ष्मी को कमल का फूल अर्पित करें. इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि का वास माना जाता है.

You Might Be Interested In
 

मंत्र जाप करें

 
“ॐ नमो भगवते वासुदेवाय” मंत्र का श्रद्धापूर्वक जाप करने से मानसिक शांति, सकारात्मकता और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होने की मान्यता है.

Tags: nirjala ekadashi auspicious yog
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

शरीर को मजबूत बनाने के लिए कौन से फल खाएं?

June 24, 2026

ज्यादा अलसी के बीज खाने के नुकसान

June 24, 2026

बॉलीवुड की 6 धमाकेदार मल्टीस्टारर फिल्में

June 24, 2026

श्रद्धा कपूर की अपकमिंग फिल्म कौन सी है?

June 24, 2026

कौन हैं प्रणीति शिंदे?

June 24, 2026

बैंक से 10 लाख कैश निकाला तो लगेगा टैक्स? जानें...

June 24, 2026
Nirjala Ekadashi auspicious yog: निर्जला एकादशी पर 3 शुभ योग और 2 राजयोग का महासंयोग, इन 5 राशियों पर बरसेगी लक्ष्मी की कृपा

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Nirjala Ekadashi auspicious yog: निर्जला एकादशी पर 3 शुभ योग और 2 राजयोग का महासंयोग, इन 5 राशियों पर बरसेगी लक्ष्मी की कृपा
Nirjala Ekadashi auspicious yog: निर्जला एकादशी पर 3 शुभ योग और 2 राजयोग का महासंयोग, इन 5 राशियों पर बरसेगी लक्ष्मी की कृपा
Nirjala Ekadashi auspicious yog: निर्जला एकादशी पर 3 शुभ योग और 2 राजयोग का महासंयोग, इन 5 राशियों पर बरसेगी लक्ष्मी की कृपा
Nirjala Ekadashi auspicious yog: निर्जला एकादशी पर 3 शुभ योग और 2 राजयोग का महासंयोग, इन 5 राशियों पर बरसेगी लक्ष्मी की कृपा