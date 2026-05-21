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Nirjala Ekadashi 2026: सिर्फ एक व्रत दिलाएगा 24 एकादशी का पुण्य! जानिए निर्जला एकादशी की सही तारीख और पारण समय

Nirjala Ekadashi 2026: सनातन धर्म में एकादशी तिथि को भगवान विष्णु की पूजा और व्रत के लिए बेहद खास माना जाता है. लेकिन जब ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी आती है, तो उसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है. इसी पावन तिथि को निर्जला एकादशी कहा जाता है.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: May 21, 2026 4:30:38 PM IST

निर्जला एकादशी 2026 कब है?
निर्जला एकादशी 2026 कब है?


Nirjala Ekadashi 2026: सनातन धर्म में एकादशी तिथि को भगवान विष्णु की पूजा और व्रत के लिए बेहद खास माना जाता है. लेकिन जब ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी आती है, तो उसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है. इसी पावन तिथि को निर्जला एकादशी कहा जाता है.
 
मान्यता है कि इस एक व्रत को श्रद्धा और नियम के साथ रखने से सालभर की 24 एकादशियों का पुण्य प्राप्त होता है. यही वजह है कि इसे सबसे कठिन और सबसे पुण्यदायी एकादशी भी माना जाता है.साल 2026 में निर्जला एकादशी कब पड़ेगी, पूजा का शुभ समय क्या रहेगा और इस दिन किस तरह पूजा करनी चाहिए, आइए आसान भाषा में जानते हैं.

 निर्जला एकादशी 2026 कब है?

पंचांग के अनुसार, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 24 जून 2026 को शाम 6 बजकर 12 मिनट से शुरू होगी और 25 जून 2026 की रात 8 बजकर 09 मिनट तक रहेगी.उदया तिथि के अनुसार निर्जला एकादशी का व्रत 25 जून 2026, गुरुवार को रखा जाएगा.

 निर्जला एकादशी पारण का समय

निर्जला एकादशी व्रत का पारण 26 जून 2026, शुक्रवार को किया जाएगा.
 
पारण मुहूर्त:
सुबह 05:25 बजे से 08:13 बजे तक
मान्यता है कि शुभ समय में पारण करने से व्रत का पूरा फल प्राप्त होता है.

 क्यों खास मानी जाती है निर्जला एकादशी?

निर्जला एकादशी को सबसे कठिन व्रतों में गिना जाता है क्योंकि इस दिन बिना अन्न और जल के व्रत रखा जाता है.कहा जाता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा के साथ यह व्रत करता है, उस पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा बनी रहती है. जीवन के दुख, संकट और आर्थिक परेशानियां दूर होने लगती हैं.धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, यह व्रत मोक्ष प्रदान करने वाला भी माना गया है.

 निर्जला एकादशी की पूजा विधि

इस दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें और साफ पीले वस्त्र धारण करें. इसके बाद भगवान विष्णु की विधि-विधान से पूजा करें.पूजा में पीले फूल, चंदन, हल्दी, केसर, तुलसी दल, धूप, दीप और पीले फल अर्पित करना शुभ माना जाता है.इसके बाद भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें.
 
 मंत्र:
 
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
 
मान्यता है कि इस मंत्र का जाप करने से श्रीहरि शीघ्र प्रसन्न होते हैं.

व्रत के दौरान किन बातों का रखें ध्यान?

निर्जला एकादशी का व्रत काफी कठिन माना जाता है. ऐसे में व्यक्ति को अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार ही व्रत रखना चाहिए.अगर कोई व्यक्ति बिना पानी के व्रत नहीं रख सकता, तो वह फलाहार के साथ भी भगवान विष्णु की पूजा कर सकता है.इस दिन झूठ, क्रोध और नकारात्मक विचारों से दूर रहना चाहिए.

निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी क्यों कहते हैं?

 
निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है. इसके पीछे महाभारत काल की एक खास कथा जुड़ी हुई है.मान्यता है कि पांडवों में भीम को बहुत ज्यादा भूख लगती थी, इसलिए उनके लिए हर एकादशी का व्रत रखना मुश्किल था. तब महर्षि वेदव्यास ने उन्हें सिर्फ निर्जला एकादशी का व्रत रखने की सलाह दी.कहा जाता है कि इस एक व्रत से सालभर की सभी एकादशियों का पुण्य प्राप्त हो जाता है. तभी से इसे भीमसेनी एकादशी कहा जाने लगा.
 Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

Tags: Nirjala Ekadashi 2026 dateNirjala Ekadashi Parana time
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