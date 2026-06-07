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Nirjala Ekadashi Vrat 2026 Date: कब रखा जाएगा निर्जला एकादशी का व्रत? जानें शुभ मुहूर्त और पूजा की विधि

Nirjala Ekadashi Vrat 2026 Tithi:धार्मिक मान्यता है कि निर्जला एकादशी का व्रत रखने और भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी एकादशी व्रतों का फल मिलता है. व्रत के प्रभाव और भगवान विष्णु की कृपा से जीवन में सुख और समृद्धि आती है.

By: Divyanshi Singh | Published: June 7, 2026 4:41:51 PM IST

कब रखा जाएगा निर्जला एकादशी का व्रत?
कब रखा जाएगा निर्जला एकादशी का व्रत?


Nirjala Ekadashi Vrat 2026 Tithi: सनातन धर्म के शास्त्रों में निर्जला एकादशी को बहुत पवित्र माना जाता है. इस व्रत को सभी एकादशी व्रतों में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है. निर्जला एकादशी हर साल ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को रखी जाती है. इस व्रत को भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है. पौराणिक मान्यता के अनुसार, पांडु के पुत्र भीम ने निर्जला एकादशी का व्रत रखा था. निर्जला एकादशी पर, जगत के पालनहार भगवान विष्णु के भक्त बिना पानी पिए व्रत रखते हैं.

धार्मिक मान्यता है कि निर्जला एकादशी का व्रत रखने और भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी एकादशी व्रतों का फल मिलता है. व्रत के प्रभाव और भगवान विष्णु की कृपा से जीवन में सुख और समृद्धि आती है. मृत्यु के बाद व्यक्ति को वैकुंठ धाम में स्थान मिलता है. हालांकि, इस साल निर्जला एकादशी की तारीख को लेकर थोड़ा कंफ्यूजन है. इस साल निर्जला एकादशी 25 जून को रखी जाएगी. आइए निर्जला एकादशी के शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में जानें.

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निर्जला एकादशी तिथि

  • पंचांग के अनुसार, ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 24 जून, 2026 को शाम 6:12 बजे शुरू होगी.
  • यह तिथि 25 जून, 2026 को रात 8:09 बजे खत्म होगी.
  • उदय तिथि के आधार पर, निर्जला एकादशी का व्रत गुरुवार, 25 जून, 2026 को रखा जाएगा. व्रत 26 जून को सुबह 5:25 बजे से 8:13 बजे के बीच तोड़ा जा सकता है.

निर्जला एकादशी 2026 शुभ मुहूर्त

निर्जला एकादशी पर ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:05 AM से 4:45 AM तक रहेगा. अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:56 AM से दोपहर 12:52 PM तक रहेगा. रवि योग सुबह 5:25 AM से शाम 4:29 PM तक रहेगा.

निर्जला एकादशी पूजा विधि

  • निर्जला एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर व्रत का संकल्प लें.
  • इसके बाद साफ कपड़े पहनें और एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाएं.
  • उस पर भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की मूर्तियां रखें. दोनों की एक साथ पूजा करें.
  • भगवान को धूप, दीप, फल और पीली मिठाई या पकवान चढ़ाएं.
  • आप तुलसी के पत्ते डालकर भगवान को खीर भी चढ़ा सकते हैं.
  • निर्जला एकादशी व्रत की कथा पढ़ें.
  • बैठकर विष्णु के मंत्रों का जाप करें.
  • आखिर में देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु की आरती करें.

Tags: Nirjala Ekadashi 2026
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