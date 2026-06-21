Nirjala Ekadashi 2026: निर्जला एकादशी पर करें ये एक काम, मिलेगा सालभर की 26 एकादशियों के व्रत का पुण्य

Nirjala Ekadashi 2026: ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी हिंदू धर्म में सबसे कठिन और पुण्यदायी एकादशियों में मानी जाती है. इस वर्ष निर्जला एकादशी 25 जून 2026 को पड़ रही है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन विधि-विधान से व्रत, पूजा, जप और दान करने से वर्षभर की सभी 26 एकादशियों के व्रत के समान फल प्राप्त होता है. आइए जानते हैं निर्जला एकादशी का महत्व, व्रत नियम और विशेष लाभ.

निर्जला एकादशी 2026 का महत्व

निर्जला एकादशी का अर्थ है बिना जल ग्रहण किए व्रत रखना. यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है. मान्यता है कि जो श्रद्धालु किसी कारणवश पूरे वर्ष की एकादशियां नहीं कर पाते, वे केवल निर्जला एकादशी का व्रत रखकर सभी एकादशियों का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं.

क्यों मिलता है 26 एकादशियों का पुण्य?

पौराणिक कथा के अनुसार पांडवों में भीमसेन भोजन के अत्यंत शौकीन थे और नियमित एकादशी व्रत नहीं रख पाते थे. तब उन्होंने महर्षि वेदव्यास से समाधान पूछा. महर्षि ने उन्हें ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी के दिन निर्जला व्रत रखने की सलाह दी और बताया कि यह व्रत वर्षभर की सभी एकादशियों के समान फल प्रदान करता है.वर्ष 2026 में अधिकमास के कारण दो अतिरिक्त एकादशियां भी जुड़ रही हैं. इसलिए इस बार निर्जला एकादशी का व्रत करने से 26 एकादशियों के बराबर पुण्य प्राप्त होने की मान्यता है.

निर्जला एकादशी पर क्या करने से मिलेगा विशेष लाभ?

सूर्योदय से पहले स्नान कर भगवान विष्णु की पूजा करें.

निर्जल रहकर व्रत का संकल्प लें.

विष्णु सहस्रनाम और गीता का पाठ करें.

दिनभर भजन-कीर्तन और मंत्र जाप करें.

रात्रि जागरण करें.

द्वादशी तिथि में नियमपूर्वक व्रत का पारण करें.

जरूरतमंदों को जल, अन्न और वस्त्र का दान दें.



धार्मिक मान्यता है कि श्रद्धापूर्वक किया गया यह व्रत मोक्षदायी फल प्रदान करता है.

निर्जला एकादशी पर दान का महत्व

स्कंद पुराण के अनुसार निर्जला एकादशी के दिन जल से भरा कलश, छाता, वस्त्र, जूते, पंखा तथा अन्य उपयोगी वस्तुओं का दान करना अत्यंत शुभ माना गया है. इससे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख-समृद्धि आती है.

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