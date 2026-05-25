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Nirjala Ekadashi 2026: निर्जला एकादशी कब है? जानें व्रत तिथि, पूजा मुहूर्त और पारण समय

Nirjala Ekadashi 2026: निर्जला एकादशी 2026 का व्रत 25 जून को रखा जाएगा. स्कंद पुराण के अनुसार इसे वर्ष की सबसे श्रेष्ठ एकादशी माना जाता है. मान्यता है कि इस दिन नियमपूर्वक व्रत रखने से सभी 24 एकादशियों के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है. इस दिन भगवान विष्णु की पूजा, दान-पुण्य और निर्जल उपवास का विशेष महत्व बताया गया है.

By: Ranjana Sharma | Published: May 25, 2026 9:31:07 AM IST

24 एकादशियों के बराबर पुण्य देती है निर्जला एकादशी
24 एकादशियों के बराबर पुण्य देती है निर्जला एकादशी


Nirjala Ekadashi 2026: हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व बताया गया है, लेकिन स्कंद पुराण के अनुसार निर्जला एकादशी को सभी एकादशियों में सबसे श्रेष्ठ और महत्वपूर्ण माना गया है. धार्मिक मान्यता है कि इस दिन श्रद्धा और नियमपूर्वक व्रत रखने से पूरे वर्ष की सभी एकादशियों के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है. मान्यता यह भी है कि निर्जला एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के पाप, रोग और आर्थिक परेशानियां दूर होती हैं. यही वजह है कि हर साल श्रद्धालु इसकी तिथि, पूजा मुहूर्त और व्रत नियमों की जानकारी जानने के लिए उत्सुक रहते हैं.

निर्जला एकादशी 2026 कब है?

ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाता है. साल 2026 में यह पावन व्रत 25 जून को रखा जाएगा.
  • एकादशी तिथि प्रारंभ: 24 जून 2026 शाम 6:12 बजे
  • एकादशी तिथि समाप्त: 25 जून 2026 रात 8:09 बजे

पूजा का शुभ मुहूर्त

निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा-अर्चना के लिए शुभ समय सुबह 10:39 बजे से दोपहर 2:09 बजे तक रहेगा. इस दौरान भक्त पूरी श्रद्धा और विधि-विधान से श्रीहरि की पूजा कर सकते हैं. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु की आराधना करने से जीवन में सुख-समृद्धि आती है और मोक्ष प्राप्ति का मार्ग खुलता है.

व्रत पारण का समय

निर्जला एकादशी का व्रत 26 जून 2026 को खोला जाएगा.

पारण समय

  • सुबह 5:25 बजे से 8:13 बजे तक
  • द्वादशी तिथि समाप्त
  • 26 जून 2026 रात 10:22 बजे तक

क्यों खास मानी जाती है निर्जला एकादशी?

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो लोग पूरे वर्ष आने वाली 24 एकादशियों का व्रत नहीं रख पाते, वे केवल निर्जला एकादशी का उपवास करके सभी एकादशियों के समान पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं. शास्त्रों में कहा गया है कि इस व्रत को नियमपूर्वक करने से व्यक्ति की आयु बढ़ती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है. यही कारण है कि इसे वर्ष की सबसे महत्वपूर्ण एकादशी माना गया है.

सबसे कठिन माना जाता है यह व्रत

सभी एकादशी व्रतों में निर्जला एकादशी को सबसे कठिन माना जाता है. इस दिन व्रत रखने वाले श्रद्धालु केवल भोजन ही नहीं, बल्कि जल का सेवन भी नहीं करते. पौराणिक कथाओं के अनुसार इस व्रत का संबंध महाभारत काल के भीम से माना जाता है. इसी वजह से इसे भीमसेनी एकादशी, पांडव एकादशी या भीम एकादशी के नाम से भी जाना जाता है.

निर्जला एकादशी के व्रत नियम

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन श्रद्धालुओं को अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए. मान्यता है कि ऐसा करने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता. हालांकि स्नान और आचमन के दौरान यदि अनजाने में थोड़ा जल मुंह में चला जाए तो इसे दोष नहीं माना जाता. शास्त्रों में आचमन के लिए बहुत कम मात्रा में जल ग्रहण करने की सलाह दी गई है.

दान-पुण्य का विशेष महत्व

निर्जला एकादशी पर दान-पुण्य का विशेष महत्व बताया गया है. व्रत के बाद जरूरतमंदों या ब्राह्मणों को भोजन करवाना और दान देना शुभ माना जाता है. धार्मिक मान्यता है कि इस दिन श्रद्धा से किया गया दान व्यक्ति के जीवन में सुख-समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा लेकर आता है. दान के बाद स्वयं भोजन ग्रहण करना शुभ माना गया है.

Tags: ekadashi vrat rulesNirjala Ekadashi 2026
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